Live TV

Un bărbat care a fost găsit în șoc hipotermic în Iași a murit la spital

Data publicării:
ambulanta smurd
O fetiţă de patru ani a fost internată în comă, vineri, la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, după ce a căzut într-un iaz din judeţul Iaşi.

Un bărbat a murit la Unitatea Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului „Sf. Spiridon” din Iași, la o zi după ce a fost găsit în șoc hipotermic în zona Pieței Nicolina.

Coordonatorul UPU, dr. Diana Cimpoeșu, a declarat că nu este cunoscută identitatea și vârsta exactă a bărbatului, scrie Agerpres.

„Pacientul, de aproximativ 60 – 70 de ani, a fost adus la UPU de un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță cu o temperatură corporală de 26 grade Celsius, din zona Pieței Nicolina. A fost găsit de Poliția Locală, sâmbătă, în jurul orei 11:00, în stop cardiorespirator. A fost resuscitat și supus procedurilor de încălzire”, a explicat dr. Cimpoeșu.

Medicul a precizat că urmează să fie efectuată o autopsie medico-legală pentru stabilirea cauzei exacte a decesului.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jd vance donald trump
1
Donald Trump, surprins de huiduielile adresate lui JD Vance la ceremonia de deschidere a...
Maia Sandu
2
Maia Sandu respinge nominalizarea la premiul Nobel pentru Pace: cine ar trebui să-l...
calin georgescu de 1 dec la alba iulia printre oameni
3
Dosarul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară...
poluare rau drina bosnia
4
Plastic, mobilier, deșeuri medicale: Gunoi din trei țări care se acumulează anual pe un...
Viktor Orban Călin Georgescu
5
Viktor Orban, acuzat că pregătește o campanie de dezinformare pe TikTok asemănătoare cu...
Lovitură de teatru! Amenințată cu dezmoștenirea dacă nu divorțează, a rămas însărcinată. Reacția amantei
Digi Sport
Lovitură de teatru! Amenințată cu dezmoștenirea dacă nu divorțează, a rămas însărcinată. Reacția amantei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
aglomeratie masini trafic
Problema traficului, rezolvată cu AI. Soluția testată de un mare oraș din România, pentru a reduce aglomerația. Șoferii sunt sceptici
masina de politie
Încă o femeie a fost omorâtă în bătaie de concubinul ei. Pe numele bărbatului fusese emis un ordin de protecţie, retras ulterior
Protest Iași
Amenzi totale în valoare de 38.000 de lei, după mitingurile de la Iaşi şi Focşani de Ziua Unirii
radu miruta
Radu Miruţă, declarații de la Iași: „România are viitor doar dacă nu ne pierdem busola morală”
IASI_UNIRE_PRESEDINTE_00_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
Nicușor Dan, huiduit la ceremonia de Ziua Unirii de la Iași: „Dacă aveţi lideri cu un proiect, hai să dezbatem”
Recomandările redacţiei
Constantin Toma FOTO Captura Video
Primarul Buzăului, Constantin Toma: Partidul meu face un joc...
Soldați Rusia
„Nu este războiul meu. Sunt pacifist”. Povestea complicată a rușilor...
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
Prognoza meteo actualizată: urmează trei zile cu vreme rece, ninsori...
esptein video
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale...
Ultimele știri
Tragedie în Italia: un român dispărut de două săptămâni, găsit mort la cascadele Tre Santi
Oana Țoiu, vizită de lucru la Londra. Ce teme va aborda ministra de Externe cu oficialii britanici
Donald Trump și Nasry Asfura discută comerț și securitate: președintele SUA își câștigă un aliat în America Latină
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pentru patru zodii urmează transformări radicale în relații. Venus și Uranus schimbă regulile jocului
Cancan
Ruxandra Luca, chemată de URGENȚĂ la raport după episodul din benzinărie. Cum au 'pedepsit-o' șefii de la...
Fanatik.ro
„Foarte greu”. Sorin Cârțu a vorbit despre derby-ul Dinamo – Craiova și despre cei doi adversari de care se...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
În trecut nu se suportau, dar acum sunt de nedespărțit. Cine sunt jucătoarele de tenis care au dezvoltat o...
Adevărul
Ce a descoperit un cunoscut vlogger în țara pe care toți o dau ca model României: „M-am înșelat amarnic”
Playtech
Ancheta morții lui Mario, dată peste cap. Mai există un suspect, familiile au început să vorbească: „Să îl...
Digi FM
Amal, fermecătoare la brațul lui George Clooney, în Italia. Avocata și starul de Hollywood au atras toate...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nu s-a văzut la TV: Cordea s-a dus la Nistor în timpul interviului, după CFR - U Cluj! Ce a urmat
Pro FM
Motivul din spatele deciziei radicale pe care Kelly Clarkson a luat-o la 6 luni de la moartea fostului ei...
Film Now
Channing Tatum, imagine de pe patul de spital. Starul din „Magic Mike”, supus unei intervenții chirurgicale
Adevarul
Rezerviști inapți, mobilizați anul trecut. Cum a fost modificată legislația
Newsweek
Pensie mai mică după recalculare. Un pensionar rămâne fără 1.000 lei pe an. Specialiștii explică de ce
Digi FM
„Superbă”. Charlize Theron, apariție surpriză la ceremonia de deschidere a JO 2026. Actrița a transmis un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Halle Berry, adevărul despre Oscarul pentru Monster’s Ball: Nu mi-a schimbat cursul carierei. A doua zi eram...
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă