Prognoza meteo actualizată: urmează trei zile cu vreme rece, ninsori, vânt și polei. Cât de frig se face

Data publicării:
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Din articol
Vremea în Capitală

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza și a emis duminică o informare de vreme rea valabilă pentru următoarele trei zile, la nivel național: se face din nou frig, va ninge și se va depune și polei, iar vântul va prezenta intensificări.

Avertizarea ANM este valabilă în intervalul duminică, 8 februarie, ora 10:00 - marți, 10 februarie, ora 20:00.

Potrivit meteorologilor, „temporar vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, pe parcursul zilei de duminică și în noaptea de duminică spre luni în Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei, iar începând cu seara zilei de luni și
până marți seara în special în Oltenia, Banat și Transilvania, precum și zonele de munte. Pe arii restrânse se vor acumula cantități de apă de 5...10 l/mp, iar în zona montană și în sud-vestul teritoriului de 15 l/mp. Se va depune strat de zăpadă cu grosimi de 5...10 cm, iar la munte, în general de 15 cm. Izolat se va forma polei sau ghețuș”.

Meteorologii mai spun că „în sud-vestul, sudul și estul țării, local vântul va avea intensificări cu vitezeîn general de 45...50 km/h, iar în Munții Banatului și la altitudini mari în vestul Carpaților Meridionali rafalele vor depăși 80…90 km/h,
temporar viscolind ninsoarea”.

ANM subliniază că „vremea va deveni deosebit de rece în regiunile extracarpatice, geroasă în noaptea de luni spre marți (9/10 februarie) în Moldova și estul Transilvaniei. Astfel, în aceste regiuni temperaturile maxime se vor încadra
între -6 și 3 grade C, iar cele minime în general între -15 și -5 grade C”.

Vremea în Capitală

Prognoza pentru duminică: Valorile termice se vor situa peste normele perioadei. Cerul va fi mai mult noros. Pe parcursul nopții trecător va ploua slab, iar spre sfârșitul intervalului vor fi posibile precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în a doua parte a intervalului (rafale de 40...45 km/h). Temperatura maximă va fi de 6...8 grade, iar cea minimă de -1...0 grade.

Prognoza pentru luni: Vremea se va răci semnificativ față de zilele anterioare. Cerul va fi mai mult noros și trecător în prima parte a zilei va ninge slab. Vântul va avea temporar intensificări cu rafale în general de 40...45 km/h. Temperatura maximă va fi de -1...0 grade, iar cea minimă de -6...-4 grade.

Prognoza pentru marți: Cerul va fi mai mult noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 2 grade Celsius.

Editor : B.E.

