Accident dramatic în India. Şapte elefanţi au murit după ce au fost loviți de un tren

Data publicării:
Accidentul s-a produs în statul Assam, care adăposteşte peste 4.000 de elefanţi sălbatici.
Accidentul s-a produs în statul Assam, care adăposteşte peste 4.000 de elefanţi sălbatici. Foto: Profimedia

Un tren de pasageri a lovit o turmă de elefanţi în nord-estul Indiei, omorând pe loc şapte animale, fără a provoca însă răniţi în rândul călătorilor, au anunţat sâmbătă responsabili locali, informează AFP, potrivit Agerpres. 

Accidentul s-a produs în statul Assam, care adăposteşte peste 4.000 dintre cei aproximativ 22.000 de elefanţi sălbatici ai Indiei.

Un înalt responsabil al poliţiei din Assam, V. V. Rakesh Reddy, a declarat pentru AFP că şapte elefanţi au murit, iar unul a fost rănit.

Cinci vagoane ale trenului, care se îndrepta spre New Delhi din statul izolat Mizoram, au deraiat.

Autorităţile au impus limitări de viteză pe rutele desemnate drept coridoare pentru elefanţi, însă accidentul s-a produs în afara acestor zone, a explicat Kapinjal Kishore Sharma, purtător de cuvânt al căilor ferate indiene.

„Mecanicul locomotivei, când a zărit turma de elefanţi, a acţionat frâna de urgenţă. Acest lucru nu a împiedicat însă intrarea elefanţilor în coliziune cu trenul”, a precizat el.

Defrişările şi şantierele din proximitatea habitatelor lor îi obligă pe elefanţi să se aventureze mai departe în căutarea hranei, ceea ce îi constrânge tot mai des să se confrunte cu oamenii.

Potrivit unor date parlamentare, 629 de persoane au fost ucise de elefanţi în India în 2023 şi 2024.

Editor : C.L.B.

