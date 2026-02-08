Live TV

Video FSB anunță că un bărbat suspectat că l-a împușcat pe generalul Vladimir Alekseiev la Moscova a fost reținut în Dubai și predat Rusiei

Data actualizării: Data publicării:
Liubomir_korba adus la moscova
Foto: captura video

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a declarat duminică că bărbatul suspectat de împuşcarea ofiţerului de informaţii militare ruse Vladimir Alekseiev la Moscova a fost reţinut în Dubai şi predat Rusiei, informează Reuters.

Generalul locotenent Vladimir Alekseiev, şeful adjunct al GRU, serviciul de informaţii militare al Rusiei, a fost împuşcat de mai multe ori într-un bloc de apartamente din Moscova vineri, au declarat anchetatorii. El a fost operat după împuşcături, au declarat mass-media ruse.

FSB a declarat că un cetăţean rus pe nume Liubomir Korba a fost reţinut în Dubai, fiind suspectat de comiterea asasinatului.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat Ucraina că se află în spatele tentativei de asasinat, care, potrivit lui, a fost menit să saboteze negocierile de pace. Ucraina a declarat că nu are nicio legătură cu asasinatul.

Şeful lui Alekseiev, amiralul Igor Kostiukov, directorul GRU, a condus delegaţia Rusiei în negocierile cu Ucraina de la Abu Dhabi privind aspectele legate de securitate ale unui potenţial acord de pace.

