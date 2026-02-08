Live TV

Donald Trump și Nasry Asfura discută comerț și securitate: președintele SUA își câștigă un aliat în America Latină

Contextul politic și tensiunile în jurul alegerilor

Donald Trump şi-a afişat sâmbătă apropierea faţă de noul preşedinte al Hondurasului, Nasry Asfura, la încheierea unei întâlniri cu liderul conservator, a cărui candidatură la conducerea uneia dintre cele mai sărace şi violente ţări din America Centrală a susţinut-o.

Venirea la putere a acestui fost antreprenor în construcţii încheie patru ani de guvernare de stânga şi îi asigură preşedintelui Trump un aliat în plus în America Latină, după ascensiunea dreptei în Chile, Bolivia, Peru şi Argentina,a anunţat AFP preluată de News.ro.

„Am avut o întâlnire foarte importantă cu prietenul meu şi preşedintele Hondurasului, Nasry „Tito” Asfura”, a scris preşedintele republican pe Truth Social după o întâlnire la reşedinţa sa din Mal-a-Lago, Florida.

„Tito şi cu mine împărtăşim multe dintre aceleaşi valori care pun America pe primul loc. Suntem legaţi de un parteneriat strâns în materie de securitate”, a adăugat el, precizând că au discutat despre investiţii şi comerţ între cele două naţiuni.

Preşedinţia honduriană a publicat o fotografie cu cei doi lideri zâmbind şi arătând cu degetul mare ridicat.

Contextul politic și tensiunile în jurul alegerilor

În vârstă de 67 de ani, Nasry Asfura a fost investit în funcţia de preşedinte la sfârşitul lunii ianuarie, în urma unui scrutin ale cărui rezultate au fost amânate cu aproape trei săptămâni pe fondul acuzaţiilor de fraudă.

Preşedinta în exerciţiu, Xiomara Castro, a criticat „amestecul” liderului american, care ameninţase că va reduce ajutorul acordat Hondurasului dacă favoritul său nu va câştiga alegerile.

Înainte chiar de investitura sa, Nasry Asfura a fost primit de secretarul de stat Marco Rubio în 12 ianuarie. El s-a întors anunţând un proiect de acord de liber schimb cu Statele Unite, destinaţia a 60% din exporturile Hondurasului, şi o promisiune de consolidare a cooperării în materie de securitate.

Aproximativ două milioane de hondurieni trăiesc în Statele Unite, mulţi dintre ei fără acte. Remitenţele lor reprezintă o treime din PIB-ul Hondurasului, unde sărăcia afectează 60% din cei 11 milioane de locuitori.

Editor : Ana Petrescu

