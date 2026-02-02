Primul submarin fabricat în Taiwan a finalizat cu succes testul iniţial de scufundare. Insula vrea să fabrice o întreagă flotă

Primul submarin de apărare de fabricaţie internă din Taiwan, cunoscut sub numele de „Narwhal” sau „Hai Kun” în limba chineză, a finalizat cu succes prima sa probă de scufundare în ape puţin adânci, după luni de întârzieri în programul de testare a navei, informează EFE.

„Conform manualului de proceduri pentru testele în mare, prima scufundare şi elementele de testare planificate pentru această fază au fost finalizate cu succes”, a declarat joi seara CSBC Corporation, cel mai mare constructor naval de pe insulă şi principalul contractant al prototipului, într-un comunicat de presă.

Nava a început testele joi, în jurul orei locale 10:00, în apropierea portului Kaohsiung din sudul Taiwanului, având la bord mai mulţi membri ai marinei şi în condiţii stricte de securitate, potrivit imaginilor difuzate de mass-media locale.

Acest prim test de imersie are loc la aproape trei luni după ce a expirat termenul iniţial de livrare, o întârziere care a dus la impunerea de amenzi CSBC.

În comunicat, constructorul a recunoscut că din cauza contextului internaţional şi a „presiunii” exercitate de Partidul Comunist Chinez, programul de submarine de producţie autohtonă al Taiwanului "s-a confruntat încă de la început cu numeroase dificultăţi şi provocări".

„Confruntată cu această situaţie, echipa de construcţie a menţinut atitudinea de a înfrunta şi rezolva problemele, lucrând împreună pentru a depăşi treptat toate obstacolele şi a atinge reperul primei scufundări operaţionale”, a declarat CSBC.

„Vasul de război 'Hai Kun' va continua acum, într-un mod ordonat şi progresiv, cu următoarele teste pe mare, aşa cum este prevăzut, având ca obiectiv final verificarea completă a performanţelor navei şi procedarea ulterioară la predarea sa, întotdeauna sub premisele siguranţei şi a calităţii”, a precizat compania.

Formarea unei flote submarine este esenţială pentru îmbunătăţirea capacităţilor defensive ale Taiwanului, insulă guvernată autonom din 1949, dar considerată de către autorităţile de la Beijing drept o „parte inalienabilă” a teritoriului chinez.

Editor : Sebastian Eduard