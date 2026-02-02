Live TV

Primul submarin fabricat în Taiwan a finalizat cu succes testul iniţial de scufundare. Insula vrea să fabrice o întreagă flotă

Data publicării:
Submarin Taiwan
Foto Profimedia

Primul submarin de apărare de fabricaţie internă din Taiwan, cunoscut sub numele de „Narwhal” sau „Hai Kun” în limba chineză, a finalizat cu succes prima sa probă de scufundare în ape puţin adânci, după luni de întârzieri în programul de testare a navei, informează EFE.

„Conform manualului de proceduri pentru testele în mare, prima scufundare şi elementele de testare planificate pentru această fază au fost finalizate cu succes”, a declarat joi seara CSBC Corporation, cel mai mare constructor naval de pe insulă şi principalul contractant al prototipului, într-un comunicat de presă.

Nava a început testele joi, în jurul orei locale 10:00, în apropierea portului Kaohsiung din sudul Taiwanului, având la bord mai mulţi membri ai marinei şi în condiţii stricte de securitate, potrivit imaginilor difuzate de mass-media locale.

Acest prim test de imersie are loc la aproape trei luni după ce a expirat termenul iniţial de livrare, o întârziere care a dus la impunerea de amenzi CSBC.

În comunicat, constructorul a recunoscut că din cauza contextului internaţional şi a „presiunii” exercitate de Partidul Comunist Chinez, programul de submarine de producţie autohtonă al Taiwanului "s-a confruntat încă de la început cu numeroase dificultăţi şi provocări".

„Confruntată cu această situaţie, echipa de construcţie a menţinut atitudinea de a înfrunta şi rezolva problemele, lucrând împreună pentru a depăşi treptat toate obstacolele şi a atinge reperul primei scufundări operaţionale”, a declarat CSBC.

„Vasul de război 'Hai Kun' va continua acum, într-un mod ordonat şi progresiv, cu următoarele teste pe mare, aşa cum este prevăzut, având ca obiectiv final verificarea completă a performanţelor navei şi procedarea ulterioară la predarea sa, întotdeauna sub premisele siguranţei şi a calităţii”, a precizat compania.

Formarea unei flote submarine este esenţială pentru îmbunătăţirea capacităţilor defensive ale Taiwanului, insulă guvernată autonom din 1949, dar considerată de către autorităţile de la Beijing drept o „parte inalienabilă” a teritoriului chinez.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
FOTO Instagram / Adriana Georgescu
1
Stenograme în cazul avocatei care lua mită: „Sorin Grindeanu are hobby-ul să toarne la...
Mourning Ceremonies For The Death Of Fatimah Bint Muhammad In Tehran
2
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează...
soldați și rachete în ucraina
3
Duma de Stat cere Moscovei să lovească Ucraina cu „arme mai puternice” în cea mai grea...
John Eric Spiby
4
Cum a construit un pensionar, care a câștigat la loterie 2,4 milioane de lire sterline...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
5
Deciziile anunțate de PSD după ședința de la Vila Lac: „România nu își mai permite tot...
Cristi Chivu a intrat în teren: incident grav la Cremonese - Inter! Urmează ”o sancțiune uriașă”
Digi Sport
Cristi Chivu a intrat în teren: incident grav la Cremonese - Inter! Urmează ”o sancțiune uriașă”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Jiang Bin
China anunță că epurarea anticorupție din cadrul armatei, cerută de Xi Jinping, nu împiedică o „reunificare” cu Taiwanul
Office of Europol, The Hague, Netherlands
Europol avertizează: traficanții se folosesc de metode noi pentru a aduce cocaină în Europa. Submarinul, mijloc de transport
Cablu submarin
Finlanda anunță un centru de supraveghere care să prevină deteriorarea cablurilor submarine. Măsurile includ senzori pe fundul mării
militari chinezi la parada
Taiwanul monitorizează „schimbări anormale” în conducerea militară a Chinei, după anchetarea unui general apropiat de Xi Jinping
China,And,Taiwan,Flags,Painted,On,A,Concrete,Wall,With
China amenință direct Taiwanul: „Toate opțiunile care pot pedepsi forțele separatiste pentru independența Taipeiului rămân pe masă”
Recomandările redacţiei
gb hzgfh
Iarnă venită peste noapte: Peste jumătate din țară, lovită de ger...
Vladimir Putin.
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și...
Russian combat drones
Conducta de drone a Rusiei. Moscova, ajutată de Teheran să producă o...
oana gheorghiu fb
Gheorghiu: Să ieşim din paradigma că nu ne vindem ţara. Ne-o pierdem...
Ultimele știri
Accident între un microbuz şi o autospecială de deszăpezire pe DN 6. Cinci persoane au ajuns la spital
Parlamentarii revin la muncă pentru prima sesiune ordinară a anului
Apărărea europeană fără SUA, între „obiectiv foarte vizionar” și „simbol al ambiției excesive”: Suntem încă prinși în această discuție
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce trebuie să lase în urmă fiecare zodie până la finalul Anului Șarpelui. Avertismentul astrologilor pentru...
Cancan
Dosarele Epstein zguduie România! Cine sunt complicii români care apar în documentele desecretizate
Fanatik.ro
„Aș da 3 milioane de euro pe el”. Gigi Becali a anunțat transferul bombă pe care-l vrea la FCSB. Exclusiv
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Cu cât și-a redus cheltuielile Administrația Prezidențială. Suma economisită cu adevărat de Nicușor Dan la...
Adevărul
„Orașul măcelului“. Pogromul din București, ultimul act al Statului Național-Legionar: „Cum să identifici în...
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Au pus câte 5 euro și au devenit milionari. 21 de prieteni au câștigat jackpotul de 123 de milioane
Digi Sport
Neverosimil! A primit un pumn și ce a urmat a lăsat pe toată lumea fără cuvinte! Imaginile fac înconjurul...
Pro FM
Antonia, impresionată complet de felul în care arată Mădălina Ghenea: „Aceste picioare lungi pur și simplu mă...
Film Now
Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, apariție rară la Festivalul de Film Sundance. Cum arată acum Pax...
Adevarul
Un IT-ist din Iași și-a ajutat vărul să-și facă cont și a rămas fără toți banii. Prejudiciu de peste 21.000...
Newsweek
Vrei o viață fericită la pensie? Vezi care sunt cele două obiceiuri pe care trebuie să le schimbi de astăzi
Digi FM
Lavinia Pîrva, naturală în fața fanilor. Soția lui Ștefan Bănică a apărut fără machiaj și în pijamale cu...
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Jaclyn Smith, Cheryl Ladd și Kate Jackson, veteranele din „Îngerii lui Charlie”, reuniune după zeci de ani...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”