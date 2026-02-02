Live TV

Maia Sandu, propusă pentru nominalizarea la Premiul Nobel pentru Pace. A cui a fost inițiativa

Data publicării:
Maia Sandu
Maia Sandu, Foto Profimedia

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace de către Arild Hermstad, deputat în Parlamentul Norvegiei și lider al Partidului Verzilor. Potrivit acestuia, șefa statului moldovean a fost propusă pentru rolul său în apărarea democrației, a statului de drept și a păcii în Republica Moldova, potrivit newsmaker.md.

„Încercările repetate ale Rusiei de a destabiliza fostele state sovietice se numără printre cele mai mari amenințări la adresa păcii și stabilității în Europa”, afirmă Hermstad. „Maia Sandu și Republica Moldova duc o luptă în numele nostru, al tuturor, iar Europa ar trebui să fie profund recunoscătoare pentru leadershipul ei”, mai scrie parlamentarul norvegian pe rețele.

Hermstad susține că, „în pofida presiunilor exercitate de Rusia”, Republica Moldova, sub președinția Maiei Sandu, „a organizat alegeri libere și democratice, a consolidat statul de drept și a menținut un parcurs democratic pașnic”.

Deputatul norvegian mai declară că apărarea instituțiilor democratice împotriva ingerințelor externe ascunse reprezintă o formă de construire a păcii care se încadrează pe deplin în mandatul Comitetului Nobel.

„Rezistența pașnică și de succes a Maiei Sandu în fața interferenței ruse, împreună cu eforturile sale de a apropia Republica Moldova de Uniunea Europeană și de alte democrații europene, reprezintă munca pentru pace a timpului nostru. Alfred Nobel a înțeles pacea ca fiind mai mult decât absența conflictului armat”, a mai spus el.

Anual, Comitetul Nobel norvegian primește câteva sute de nominalizări pentru Premiul Nobel pentru Pace. În 2025, de exemplu, Institutul Nobel a înregistrat 338 de candidați pentru Premiul Nobel pentru Pace. Cel mai mare număr de nominalizări a fost înregistrat în 2016, când au fost 376 de candidați.

Editor : M.C

E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România
Ultimele știri
Consilier prezidențial: Accesul copiilor la rețele sociale trebuie reglementat prin vârste, dar cheia e educația și gândirea critică
Ce cred românii despre impozitele pe proprietate din România, comparate cu restul țărilor UE
Prețurile aurului și argintului scad brusc, după recordurile înregistrate săptămâna trecută. Explicația specialiștilor
