Siria exportă prima încărcătură de țiței din ultimii 14 ani

Siria a exportat luni 600.000 de barili de țiței din portul Tartus, în cadrul unui acord cu o firmă comercială, a declarat pentru Reuters un oficial sirian din domeniul energiei, aceasta fiind prima export oficial cunoscut de petrol sirian din ultimii 14 ani.

Siria a exportat 380.000 de barili de petrol pe zi (bpd) în 2010, cu un an înainte ca protestele împotriva regimului lui Bashar al-Assad să degenereze într-un război de aproape 14 ani care a devastat economia și infrastructura țării, inclusiv producția de țiței.

Assad a fost răsturnat în decembrie anul trecut, iar guvernul islamist care l-a înlocuit s-a angajat să revigoreze economia țării.

Riyad al-Joubasi, director adjunct pentru petrol și gaze la Ministerul Energiei din Siria, a declarat pentru Reuters că petrolul brut greu a fost vândut către B Serve Energy, care are legături cu BB Energy, o firmă globală de comerț cu petrol.

Ministerul Energiei din Siria a spus într-o declarație scrisă că petrolul a fost exportat cu petrolierul Nissos Christiana.

Joubasi a spus că acesta a fost extras din mai multe câmpuri petroliere siriene, dar nu a precizat din care.

Majoritatea câmpurilor petroliere siriene se află în nord-est, pe teritoriul controlat de autoritățile conduse de kurzi. Autoritățile respective au început să furnizeze petrol guvernului central din Damasc în februarie, dar relațiile s-au deteriorat de atunci din cauza temerilor legate de incluziune și drepturile minorităților, inclusiv ale kurzilor.

Câmpurile petroliere au schimbat proprietarii de mai multe ori în timpul războiului din Siria, iar sancțiunile impuse de SUA și Europa au complicat atât exporturile, cât și importurile legitime. Sancțiunile au rămas în vigoare timp de câteva luni după înlăturarea lui Assad, ceea ce a îngreunat importurile de energie pentru noua administrație siriană.

Însă, după ce președintele american Donald Trump a emis în iunie un decret prezidențial de ridicare a sancțiunilor americane împotriva Siriei, firmele cu sediul în SUA au început să elaboreze un plan general pentru a ajuta la explorarea și extracția petrolului și gazelor siriene.

Siria a semnat, de asemenea, un memorandum de înțelegere în valoare de 800 de milioane de dolari cu DP World pentru dezvoltarea, gestionarea și exploatarea unui terminal multifuncțional la Tartus, după ce Siria a anulat un contract cu o firmă rusă care exploata portul sub Assad.

