Pentru prima dată în aproape patru decenii, Iranul se află în pragul unei schimbări de conducere - și poate chiar de regim. În timp ce domnia liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, se apropie de sfârșit, un război de 12 zile din iunie a scos la iveală fragilitatea sistemului pe care l-a construit, potrivit unei analize Foreign Affairs.

Întrebarea centrală pentru viitorul Iranului

Israelul a lovit orașele și instalațiile militare iraniene, deschizând calea pentru ca Statele Unite să lanseze 14 bombe de distrugere a buncărelor asupra siturilor nucleare iraniene. Războiul a expus prăpastia enormă dintre fanfaronada ideologică a Teheranului și capacitățile limitate ale unui regim care și-a pierdut o mare parte din puterea regională, nu își mai controlează cerul și exercită un control diminuat asupra străzilor sale. La sfârșitul războiului, Khamenei, în vârstă de 86 de ani, a ieșit din ascunzătoare pentru a declara victoria cu o voce răgușită - un spectacol menit să proiecteze putere, care în schimb a subliniat fragilitatea regimului.

În toamna ayatollahului, întrebarea centrală este dacă regimul teocratic pe care îl conduce din 1989 va dăinui, se va transforma sau va imploda - și ce fel de ordine politică ar putea apărea în urma acestuia.

Revoluția din 1979 a transformat Iranul dintr-o monarhie aliniată cu Occidentul într-o teocrație islamistă, transformându-l practic peste noapte dintr-un aliat american într-un dușman declarat.

Pentru că Iranul rămâne astăzi un stat esențial - o superputere energetică a cărei politică internă modelează securitatea și ordinea politică a Orientului Mijlociu și se extinde în întregul sistem global - problema cine (sau ce) îi va succede lui Khamenei este de o importanță enormă.

În ultimii doi ani - de la atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, pe care Khamenei, singurul dintre principalii lideri mondiali, l-a susținut deschis - opera vieții sale a fost redusă la cenușă de Israel și Statele Unite. Protejații săi militari și politici cei mai apropiați au fost eliminați sau asasinați. Aliații săi regionali au fost slăbiți. Vasta sa întreprindere nucleară, construită cu costuri uriașe pentru economia Iranului, a fost îngropată sub dărâmături.

Republica Islamică a încercat să transforme umilința militară într-o oportunitate de a uni țara în jurul drapelului, dar umilințele vieții de zi cu zi sunt inevitabile.

Cei 92 de milioane de locuitori ai Iranului reprezintă cea mai mare populație din lume izolată de sistemul financiar și politic global timp de decenii.

Economia Iranului este printre cele mai sancționate din lume. Moneda sa este printre cele mai devalorizate din lume. Pașaportul său este printre cele mai refuzate din lume. Internetul său este printre cele mai cenzurate din lume. Aerul său este printre cele mai poluate din lume.

Sloganurile persistente ale regimului - „Moarte Americii” și „Moarte Israelului”, dar niciodată „Trăiască Iranul” - arată clar că prioritatea sa este sfidarea, nu dezvoltarea.

Penele de curent și raționalizarea apei au devenit elemente integrante ale vieții de zi cu zi. Unul dintre simbolurile centrale ale revoluției, hijabul obligatoriu, pe care ayatollahul Ruhollah Khomeini, primul lider suprem al Republicii Islamice, l-a numit cândva „steagul revoluției”, este acum făcut zdrențe, pentru că un număr tot mai mare de femei sfidează deschis cerința de a-și acoperi părul. Presupușii patriarhi ai Iranului nu pot controla femeile țării mai bine decât pot controla spațiul său aerian.

Pentru a înțelege cum a ajuns Iranul în această situație, este necesar să examinăm principiile călăuzitoare ale celor 36 de ani de domnie ai lui Khamenei. Mandatul său s-a bazat pe doi piloni: angajamentul neclintit față de principiile revoluționare interne și externe și respingerea categorică a reformei politice.

Khamenei a crezut mult timp că diluarea idealurilor și restricțiilor Republicii Islamice ar face Republicii Islamice ceea ce glasnostul liderului sovietic Mihail Gorbaciov a făcut țării sale, grăbindu-i moartea în loc să-i prelungească viața. Khamenei nici nu a ezitat în a se opune normalizării legăturilor cu Statele Unite.

Vârsta, inflexibilitatea și plecarea iminentă a lui Khamenei au lăsat Iranul suspendat între o decădere prelungită și o răsturnare bruscă.

Odată ce Khamenei va pleca, sunt previzibile mai multe viitoruri posibile.

Ideologia totalizantă a Republicii Islamice s-ar putea prăbuși în cinismul forțat care a fost semnul distinctiv al Rusiei post-sovietice. La fel precum China după moartea lui Mao Zedong, Iranul s-ar putea recalibra prin înlocuirea ideologiei rigide cu un interes național pragmatic. Ar putea dubla represiunea și izolarea, așa cum a făcut Coreea de Nord timp de decenii. Conducerea clericală ar putea ceda în fața dominației militare, așa cum s-a întâmplat în Pakistan.

Și, deși din ce în ce mai puțin probabil, Iranul ar putea totuși să se încline spre un guvern reprezentativ - o luptă care datează de la Revoluția Constituțională din 1906. Calea Iranului va fi unică, iar cursul său va modela nu numai viața iranienilor, ci și stabilitatea Orientului Mijlociu și ordinea mondială în general.

Stilul paranoic

În stilul paranoic al Iranului, cei din afară sunt considerați prădători, cei dinăuntru trădători, iar instituțiile se supun conducerii personale. În ultimul secol, doar patru bărbați au condus țara, cultele personalității înlocuind instituțiile durabile, iar politica oscilând între scurte izbucniri de euforie și lungi ani de deziluzie. Republica Islamică a accentuat acest tipar prin împărțirea formală a cetățenilor săi în „cei dinăuntru” și „cei din afară”. Într-o astfel de atmosferă de neîncredere, predomină selecția negativă: mediocritatea este recompensată, obscuritatea promovată, iar loialitatea prețuită în detrimentul competenței.

Ascensiunea lui Khamenei în 1989 a fost un exemplu de manual al acestei dinamici, iar aceleași criterii sunt susceptibile să influențeze planul său de succesiune preferat. Această cultură înrădăcinată a neîncrederii - modelată de istorie, întărită de conducători și internalizată de societate - nu numai că perpetuează regimul autoritar, dar inhibă și organizarea colectivă necesară pentru un guvern reprezentativ. Va continua să arunce o umbră lungă asupra viitorului Iranului.

Tranzițiile autoritare rareori urmează un scenariu, iar cea a Iranului nu va face excepție. Moartea sau incapacitarea lui Khamenei ar fi cel mai evident declanșator al schimbării.

Șocurile externe - prăbușirea prețurilor petrolului, intensificarea sancțiunilor, reluarea atacurilor militare din partea Israelului sau a Statelor Unite - ar putea destabiliza și mai mult regimul.

Dar istoria arată că scânteile interne neașteptate - un dezastru natural, sinuciderea unui vânzător de fructe, o tânără ucisă pentru că și-a arătat prea mult părul - se pot dovedi la fel de importante.

Timp de aproape cinci decenii, Iranul a fost guvernat de ideologie; viitorul său, însă, va depinde de logistică - mai presus de toate, cine poate gestiona cel mai eficient o țară de aproape cinci ori mai mare decât Germania, înzestrată cu resurse vaste, dar asaltată de provocări descurajante.

Din această volatilitate, ordinea post-Khamenei a Iranului ar putea lua mai multe forme: guvernare naționalistă a unor oameni puternici, continuitate clericală, dominație militară, renaștere populistă sau un hibrid unic al acestora.

Astfel de posibilități reflectă facționalismul țării. Clericii sunt hotărâți să păstreze ideologia Republicii Islamice. Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) încearcă să-și consolideze puterea. Cetățenii privați de drepturi de vot, inclusiv minoritățile etnice, cer demnitate și oportunități. Opoziția este prea fracturată pentru a se uni, dar prea persistentă pentru a dispărea pur și simplu. Niciuna dintre aceste facțiuni nu este monolitică, dar aspirațiile și acțiunile lor vor defini lupta pentru tipul de țară care va deveni Iranul.

ANALIZĂ Sistemul judiciar iranian și dubla crimă din Teheran care arată furia crescândă față de justiția brutală din Republica Islamică

I ranul ca Rusia

Republica Islamică seamănă astăzi cu Uniunea Sovietică în stadiile sale avansate: își susține ideologia epuizată prin coerciție, conducerea sa sclerotică se teme de reformă, iar societatea sa s-a îndepărtat în mare măsură de stat.

Atât Iranul, cât și Rusia, sunt țări bogate în resurse, cu istorii de care sunt mândre, culturi literare celebre și secole de nemulțumiri acumulate. Fiecare a fost transformată de o revoluție ideologică - Rusia în 1917, Iranul în 1979 - care a căutat să rupă istoria și să construiască o ordine radical nouă.

Ambele au încercat să răzbune trecutul și să impună o nouă viziune acasă și în străinătate, provocând devastări nu numai propriului popor, ci și statelor vecine. În ciuda ideologiilor lo - una ateistă militantă, cealaltă teocratică - paralelele sunt izbitoare. La fel ca în cazul Uniunii Sovietice, Republica Islamică nu poate ajunge la o înțelegere ideologică cu Statele Unite, paranoia sa se autoîmplinește, iar regimul poartă în sine semințele propriei decăderi.

Prăbușirea Uniunii Sovietice a fost accelerată de reformele lui Gorbaciov, care au slăbit controlul central și au dezlănțuit forțe pe care sistemul nu le putea controla. În anii 1990, ilegalitatea, jaful oligarhic și inegalitatea uluitoare au alimentat resentimentele și deziluzia. Din această tulburare s-a ridicat Vladimir Putin, un fost ofițer al KGB-ului, agenția de securitate sovietică, care a promis stabilitate și mândrie, înlocuind ideologia comunistă cu un naționalism bazat pe resentimente. Ca președinte, s-a autoproclamat restauratorul demnității și locului cuvenit Rusiei în lume.

O traiectorie similară este posibilă și în Iran. Regimul este falimentar ideologic și financiar, impermeabil la reforme autentice și vulnerabil la colaps sub greutatea presiunii externe și a nemulțumirii interne.

Acest colaps ar putea crea un vid pe care elitele de securitate și oligarhii se vor grăbi să-l umple. Ar putea apărea un om forte iranian - un absolvent al IRGC sau al serviciilor de informații - care ar putea abandona ideologia șiită în favoarea naționalismului iranian bazat pe nemulțumiri, ca și crez organizatoric al unei noi ordini autoritare. Unii oficiali proeminenți ar putea nutri astfel de ambiții, inclusiv Mohammad Bagher Ghalibaf, actualul președinte al parlamentului iranian și fost oficial de rang înalt în cadrul IRGC. Totuși, asocierea lor îndelungată cu sistemul actual face ca astfel de figuri familiare să fie improbabile purtătoare de stindard ale unei noi administrații. Viitorul aparține mai probabil cuiva mai puțin vizibil astăzi, cuiva suficient de junior pentru a scăpa de vina publică pentru catastrofa actuală, dar suficient de experimentat pentru a se ridica din epavă.

De ce a dat greș atât de spectaculos strategia lui Putin în Orientul Mijlociu. Eșecul Rusiei, o lecție importantă pentru China și SUA

I ranul precum China

În timp ce Uniunea Sovietică nu a reușit să se adapteze până când a fost prea târziu, China a supraviețuit prin schimbări pragmatice în deceniile de după moartea lui Mao, în 1976, prioritizând creșterea economică în detrimentul purității revoluționare. „Modelul chinezesc” a atras mult timp persoanele din interiorul Republicii Islamice care doresc să păstreze sistemul, dar recunosc că o economie în declin și o nemulțumire publică larg răspândită necesită o încercare de reformă.

În acest scenariu, regimul ar rămâne represiv și autocratic, dar și-ar atenua principiile revoluționare și conservatorismul social în favoarea apropierii de Statele Unite, a unei integrări mai largi cu lumea și a unei tranziții treptate de la teocrație la tehnocrație. Gărzile Revoluționare și-ar păstra puterea și profiturile, dar, la fel ca Armata Populară de Eliberare a Chinei, s-ar întoarce de la militantismul revoluționar la corporatismul naționalist.

Iranul se confruntă cu două obstacole în calea aplicării acestui model: stabilirea lui și menținerea lui.

În China, normalizarea cu Statele Unite a fost inițiată în anii 1970 de Mao, fondatorul revoluției comuniste și primul lider al noului regim. Dar succesorul său final, Deng Xiaoping, a fost cel care a folosit această deschidere pentru a reorienta țara de la ortodoxia ideologică la pragmatism și a lansa reforme transformatoare.

Iranul a produs potențiali Deng - inclusiv fostul președinte Hassan Rouhani și Hassan Khomeini, nepotul fondatorului revoluției - dar niciunul nu i-a putut învinge pe Khamenei și pe susținătorii de linie dură cu aceleași idei, care au crezut mult timp că orice compromis privind ideologia revoluționară, în special apropierea de Statele Unite, ar destabiliza sistemul în loc să-l consolideze.

În China, apropierea de Washington a fost facilitată de un adversar comun - Uniunea Sovietică. În schimb, deși Iranul și Statele Unite s-au confruntat ocazional cu dușmani comuni - inclusiv dictatorul irakian Saddam Hussein și grupuri militante precum al-Qaeda, talibanii și Statul Islamic - pentru Khamenei, ostilitatea față de Statele Unite și Israel a fost întotdeauna primordială.

Încercarea modelului chinez ar necesita fie ca un Khamenei pe moarte să abandoneze opoziția sa față de Washington de-o viață, ceea ce este foarte puțin probabil, fie o succesiune concepută pentru a favoriza un lider mai puțin strident.

Chiar și atunci, Iranul s-ar putea confrunta cu dificultăți în a urma calea chineză. Enorma forță de muncă a Chinei i-a permis să scoată sute de milioane din sărăcie, aducând statului o legitimitate reînnoită și încrederea publicului. Iranul, în schimb, are o economie rentieră, mai asemănătoare cu cea a Rusiei. Dacă regimul abandonează ideologia fără a aduce îmbunătățiri materiale, riscă să-și piardă baza existentă fără a câștiga noi susținători.

Ayatollahul Ali Khamenei acuză Israelul că a folosit atacurile din iunie pentru a încerca răsturnarea regimului islamic

Iranul precum Coreea de Nord

Dacă Republica Islamică continuă să pună ideologia înaintea intereselor naționale, viitorul său ar putea semăna cu prezentul Coreei de Nord: un regim care dăinuie nu prin legitimitate populară, ci prin brutalitate și izolare.

Preferința lui Khamenei a fost mult timp perpetuarea conducerii de către un lider suprem, un cleric auster dedicat principiilor revoluționare de rezistență împotriva Statelor Unite și Israelului și care susține ortodoxia islamistă pe plan intern.

Totuși, la aproape cinci decenii după 1979, puțini iranieni vor să trăiască sub un sistem care îi privează de demnitatea economică și de libertățile politice și sociale. Susținerea unui astfel de regim ar necesita control totalitar - și probabil o armă nucleară pentru a descuraja presiunea externă.

În acest scenariu, puterea ar rămâne în mâinile unei clici restrânse sau chiar ale unei singure familii.

Deși Khamenei ar putea încerca să organizeze succesiunea în favoarea cuiva care va rămâne loial principiilor revoluționare, numărul de candidați viabili este mic, deoarece puțini, dacă nu chiar niciunul, clerici de linie dură au o bază de sprijin popular sau legitimitate.

Ebrahim Raisi, considerat cândva principalul candidat, a murit într-un accident de elicopter în mai 2024, în timp ce era președinte al Iranului. Acest lucru îl lasă pe fiul lui Khamenei, în vârstă de 56 de ani, Mojtaba, drept cel mai important candidat. Totuși, succesiunea ereditară ar trăda în mod direct unul dintre principiile fondatoare ale revoluției: insistența lui Khomeini că monarhia era „non-islamică”.

„Schimbarea de regim” a început deja în Iran, dar nu în favoarea lui Donald Trump. Explicațiile unui fost diplomat al SUA

Mojtaba nu a deținut niciodată o funcție electivă, nu are practic nicio prezență publică și este cunoscut în principal pentru legăturile sale din culise cu Garda Revoluționară. Imaginea sa evocă continuitatea cu generația tatălui său, nu dinamismul unei noi ere.

Încercările ridicole ale susținătorilor săi de a-l asemăna cu dinamicul prinț moștenitor saudit Mohammed bin Salman - inclusiv campanii pe rețelele sociale cu hashtagul #MojtabaBinSalman în persană - sunt o indicație a faptului că până și baza revoluționară a lui Khamenei recunoaște că o viziune orientată spre viitor este mai atrăgătoare decât una orientată spre trecut.

Alți candidați intransigenți nu inspiră prea multă încredere. Gholam-Hossein Mohseni Ejei, președintele Curții Supreme, în vârstă de 69 de ani, este puțin mai mult decât un judecător implicat în zeci de execuții; probabil cel mai memorabil act public al său a fost mușcarea unui jurnalist care criticase cenzura.

Orice succesiune care ar implica o figură de acest fel nu s-ar baza pe consimțământul popular, ci pe loialitatea IRGC.

Dar nu este clar dacă gardienii vor continua să se supună clericilor îmbătrâniți ai Adunării Experților, organismul însărcinat cu numirea următorului lider suprem, sau dacă, atunci când va sosi momentul, îl vor alege pur și simplu ei înșiși pe următorul comandant suprem al republicii.

Modelul nord-coreean s-ar ciocni și cu o societate care aspiră la deschiderea și prosperitatea Coreei de Sud. Puțini iranieni vor tolera un sistem care prețuiește ideologia mai mult decât bunăstarea economică și securitatea personală chiar mai strident decât cel actual. Regimul totalitar ar necesita închisori în masă pe plan intern, exodul în masă al profesioniștilor în străinătate și, poate, un scut nuclear pentru a descuraja presiunea externă. Totuși, spre deosebire de Coreea de Nord, Iranul nu se poate izola ermetic: Israelul domină cerul său și și-a demonstrat în repetate rânduri capacitatea de a ataca situri nucleare, baze de rachete și comandanți superiori.

I ranul ca Pakistan

Dacă viitorul Iranului se află alături de IRGC, Pakistanul ar putea oferi cel mai apropiat precedent. De la revoluție încoace, Republica Islamică s-a transformat treptat dintr-un stat clerical într-un stat de securitate dominat de gardieni.

Născut în 1979 ca „gardieni ai revoluției” - pentru a proteja împotriva loviturilor de stat străine, a disidenței interne și a potențialei neloialități în armata șahului - IRGC s-a extins dramatic în timpul războiului Iran-Irak.

Ulterior, s-a mutat în afaceri, porturi, construcții, contrabandă și mass-media, evoluând într-o himeră: parte forță militară, parte conglomerat de afaceri și parte mașinărie politică.

Astăzi, IRGC supraveghează programul nuclear al Iranului, comandă miliții împuternicite în întreaga regiune și domină segmente mari ale economiei.

Vasta sa acoperire a produs un Iran pentru care se aplică din ce în ce mai mult proverbul despre Pakistan: „Nu o țară cu armată, ci o armată cu țară”.

Insecuritățile lui Khamenei îi leagă domnia de gardieni. Invaziile americane din Afganistan și Irak au dat IRGC-ului licența de a-și extinde bugetul și de a finanța și echipa sa de reprezentanți în străinătate, în timp ce sancțiunile au îmbogățit organizația prin transformarea porturilor Iranului în canale pentru contrabanda ilicită.

Dar IRGC nu este un bloc coeziv: este o constelație de carteluri concurente ale căror rivalități - generaționale, instituționale și comerciale - au fost ținute sub control sub autoritatea lui Khamenei. Plecarea sa va scoate probabil la iveală aceste conflicte.

Un scenariu în care IRGC ar putea trece de la dominație la o conducere absolută ar implica ca gărzile să permită tulburărilor să se intensifice înainte de a interveni ca „salvatori ai națiunii”. Aceasta ar reflecta armata pakistaneză, care și-a justificat mult timp dominația prezentându-se ca gardian al unității naționale atât împotriva Indiei, cât și a dezintegrării interne.

Pentru IRGC, o astfel de strategie ar necesita nu doar marginalizarea clerului, ci și schimbarea principiului organizatoric al statului însuși de la ideologia revoluționară șiită la naționalismul iranian. Clericii îl invocă pe Dumnezeu; gărzile ar invoca țara.

Însă dominația actuală a IRGC nu trebuie confundată cu popularitatea. Conducerea sa de vârf este aleasă personal de Khamenei, se schimbă frecvent prin rotație pentru a preveni acumularea unei puteri prea mari către oficiali individuali și este asociată pe scară largă cu represiunea, corupția și incompetența.

După cum a spus Siamak Namazi, un american care a fost ținut ostatic de organizație timp de opt ani, „Iranul este astăzi o colecție de mafii concurente - dominate de IRGC și foștii săi - a căror loialitate supremă nu este față de națiune, religie sau ideologie, ci față de îmbogățirea personală.”

Asasinarea de către Israel a peste 20 de comandanți superiori ai IRGC în buncărele și dormitoarele lor a subliniat atât vulnerabilitatea grupării la penetrare, cât și slăbiciunile unei instituții care prioritizează loialitatea ideologică în detrimentul competenței.

Pentru ca un regim IRGC să reziste, ar fi aproape sigur nevoie de o nouă generație de lideri, mai puțin dogmatici decât cei cultivați de Khamenei și capabili să atragă publicul prin naționalism, mai degrabă decât prin ideologia clericală.

Dacă gărzile iraniene vor deveni conducători ai Iranului, mult va depinde de tipul de lider care va ieși în evidență. Un comandant motivat de nemulțumiri s-ar putea prezenta ca un Putin iranian, înlocuind islamismul cu naționalismul, continuând în același timp confruntarea cu Occidentul.

Un ofițer mai pragmatic ar putea semăna cu un iranian Abdel Fattah el-Sisi, păstrând o guvernare autoritară în timp ce caută o alianță cu Occidentul, așa cum a făcut președintele Egiptului. Chestiunea nucleară ar fi centrală.

În scrierile lor, strategii IRGC compară adesea soarta lui Saddam și a dictatorului libian Muammar al-Gaddafi - ambii lipsiți de arme nucleare - cu regimul Coreei de Nord, care are arme nucleare și a supraviețuit.

Un Iran condus de IRGC s-ar confrunta cu aceeași dilemă: să urmărească o bombă pentru supraviețuire sau să renunțe la ea în beneficiul recunoașterii.

ANALIZĂ „SS, Comintern și mafia la un loc”. Forța care-l păstrează pe Ali Khamenei în fruntea Iranului transformă eșecul în martiriu

I ranul ca Turcia

În ceea ce privește teritoriul, populația, cultura și istoria, Iranul are puțini veri mai apropiați decât Turcia, o altă țară musulmană, non-arabă și extrem de mândră, împovărată de o lungă moștenire de neîncredere față de marile puteri.

Experiența Turciei sub președintele Recep Tayyip Erdogan oferă o posibilă paralelă: alegeri care aduc la putere un lider popular, reforme inițiale care rezonează cu cetățenii obișnuiți și apoi o alunecare treptată către autoritarism majoritar mascat în limbajul democrației.

Pentru ca Iranul să urmeze o astfel de cale, însă, ar fi nevoie de o schimbare instituțională generală.

Straturile bizantine ale puterii Republicii Islamice - inclusiv funcția de lider suprem, Consiliul Gardienilor și Adunarea Experților - ar trebui desființate, IRGC integrat în armata profesionistă, iar instituțiile alese, în mare parte goale de conținut, ale țării ar trebui să fie consolidate. Fără aceste premise, o politică cu adevărat competitivă și responsabilă nu poate prinde rădăcini.

Iranul, însă, nu ar porni de la zero. După cum a remarcat sociologul Kian Tajbakhsh, crearea de către regim a mii de consilii locale și organisme municipale a produs „instituții cu dublă utilizare: create pentru a servi o ordine autoritară, dar disponibile structural pentru a sprijini tranziția democratică - dacă li se dă șansa”.

În esență, iranienii au practicat mult timp formele de guvernare reprezentativă fără a se bucura de substanța lor.

Un lider populist ar putea ieși din orice alegeri, fie ele cât de cât corecte. Într-o țară cu resurse semnificative și inegalități profunde, populismul a fost o forță recurentă în politica iraniană modernă.

În 1979, Khomeini s-a revoltat împotriva șahului și a susținătorilor săi străini, promițând utilități gratuite, locuințe pentru toți și bogății petroliere care ar fi ajuns la popor, nu la o elită coruptă. O generație mai târziu, Mahmoud Ahmadinejad, un primar puțin cunoscut al Teheranului, a ajuns la președinție în 2005, promițând să pună „banii petrolului pe mesele oamenilor”. Fie prin alegeri deschise, fie prin alegeri competitive, un Iran post-Khamenei ar putea vedea din nou ascensiunea unui outsider populist cu acreditări naționaliste și capacitatea de a mobiliza furia atât împotriva elitelor, cât și a dușmanilor străini.

O astfel de traiectorie nu ar aduce Iranul către democrația liberală, dar nici nu ar continua guvernarea clericală. Ar combina legitimitatea populară cu autoritatea centralizată, redistribuirea cu corupția și naționalismul cu simbolismul religios. Pentru mulți iranieni, acest lucru ar fi preferabil continuării teocrației sau guvernării militare. Totuși, așa cum ilustrează experiența Turciei, populismul poate deschide ușa nu către pluralism, ci către o nouă formă de autoritarism - una cu susținere a maselor și un mandat prin vot la urne.

Iranienii vor demnitate economică și o „ via ță normală”

Opinia majorității poate să nu determine tranziția Iranului, dar în măsura în care candidații politici încearcă să apeleze la ea, o realitate pare clară: iranienii nu tânjesc după sloganuri goale, culte ale personalității sau chiar noțiuni nobile despre democrație.

Ceea ce își doresc cel mai mult este un guvern bine gestionat și responsabil, care să le poată restabili demnitatea economică și să le permită să trăiască o normalitate zendegi-e - o „viață normală” liberă de strânsoarea sufocantă a unui stat care controlează ce poartă, ce urmăresc, cum iubesc, pe cine venerează și chiar ce mănâncă și beau.

Mandatul Republicii Islamice a echivalat cu o jumătate de secol pierdută pentru Iran. În timp ce vecinii săi din Golful Persic au devenit centre globale de finanțe, transport și tehnologie, Iranul și-a risipit averea pe aventuri regionale eșuate și pe un program nuclear care a adus doar izolare, reprimând și irosind cea mai mare sursă de bogăție a sa: poporul său.

Țara are încă resursele naturale și capitalul uman pentru a se clasa printre economiile de top ale lumii. Dar dacă Teheranul nu învață din greșelile sale și nu își reordonează politica, traiectoria sa va rămâne una de declin, mai degrabă decât de reînnoire. Întrebarea nu este dacă schimbarea va veni, ci dacă va oferi în sfârșit o primăvară mult așteptată - sau doar o altă iarnă.

