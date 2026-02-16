Live TV

„Un act considerat ostil”. Ilham Aliyev acuză Rusia că a atacat în mod deliberat ambasada Azerbaidjanului din Ucraina

Data publicării:
Russia Putin Supreme Eurasian Economic Council
Vladimir Putin și președintele azer Ilham Aliyev, la o întâlnire a Consiliului Economic Eurasiatic Suprem de la Moscova. Foto: Profimedia Images

Atacurile repetate ale Rusiei în Ucraina anul trecut au vizat „în mod deliberat” misiunea diplomatică a Azerbaidjanului la Kiev și infrastructura sa, a declarat sâmbătă președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, la Conferința de securitate de la Munchen, în ceea ce el a descris ca fiind un act „neprietenos” al Rusiei față de Azerbaidjan, relatează Euronews.

Răspunzând la o întrebare referitoare la eventuala reacție a Baku față de Moscova în legătură cu atacurile asupra instalațiilor energetice ale Azerbaidjanului din Ucraina, Aliyev a declarat că „nu au avut loc doar atacuri asupra infrastructurii Azerbaidjanului din Ucraina, ci și trei atacuri asupra ambasadei Azerbaidjanului din Ucraina”.

Președintele azer a dezvăluit că, după ce ambasada a fost afectată pentru prima dată de un atac rus, „am putut să ne imaginăm că a fost un accident și le-am dat colegilor noștri ruși toate coordonatele reprezentanțelor diplomatice ale Azerbaidjanului, inclusiv departamentele consulare, centrele noastre culturale și ambasada”.

Cu toate acestea, au urmat încă două „atacuri” care, potrivit lui Aliyev, au constituit „un atac deliberat asupra reprezentanței diplomatice a Azerbaidjanului”. Cele trei incidente au avut loc în timpul bombardamentelor rusești în vecinătatea ambasadei Azerbaidjanului în iulie, august și noiembrie 2025.

Ministerul de Externe al Azerbaidjanului a emis la momentul respectiv o declarație în care afirma că impactul rachetelor de tip Iskander pe teritoriul ambasadei a provocat pagube grave, dar nu a provocat victime.

Aliyev a menționat, de asemenea, pagubele aduse infrastructurii Azerbaidjanului în Ucraina de către atacurile rusești, cum ar fi instalațiile energetice aparținând companiei petroliere de stat SOCAR.

SOCAR, care are o prezență semnificativă în Ucraina, a fost ținta unor atacuri repetate pe parcursul verii trecute, inclusiv infrastructura sa critică pentru aprovizionarea cu gaze din Azerbaidjan către Ucraina.

Ministerul de Externe al Azerbaidjanului a declarat anterior că mai mulți angajați au fost răniți în urma atacurilor.

„Acționăm doar pe cale diplomatică, nu putem face altceva”, a spus Aliyev, dezvăluind că ambasadorul rus în Ucraina a fost convocat la Ministerul de Externe al Azerbaidjanului și că au fost transmise „note diplomatice” și „declarații speciale” pentru a aborda acțiunile Rusiei.

„Desigur, este un act considerat ostil față de Azerbaidjan, iar guvernul Azerbaidjanului a luat toate măsurile diplomatice necesare”, a adăugat Aliyev.

Rusia a negat în mod constant că atacurile sale împotriva instalațiilor diplomatice sau energetice azere din Ucraina au fost intenționate, declarând aceste incidente ca fiind „accidentale” sau rezultatul eșecurilor apărării aeriene ucrainene, dar și ca atacuri necesare împotriva „țintelor militare ucrainene legitime”.

Ca răspuns la declarațiile lui Aliyev, Ministerul rus de Externe a afirmat că „daunele provocate complexului misiunii diplomatice azere (din Kiev) au fost probabil cauzate de o defecțiune a sistemelor ucrainene de apărare aeriană, probabil de impactul unei rachete Patriot”.

După al treilea incident, din 14 noiembrie, Ministerul rus de Externe și-a exprimat „sincerul regret” față de daunele provocate clădirii ambasadei Azerbaidjanului în capitala ucraineană.

Citește și:

Conectarea Azerbaidjanului, protejarea Armeniei: jocul discret al lui Trump în Caucaz marginalizează Rusia: „Realizare pozitivă”

Când Rusia se înfurie, „accidentele” vorbesc: de la lovituri asupra ambasadei Azerbaidjanului la Kiev la deportări în masă

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marcel ciolacu psd
1
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să...
Viktor Orban
2
Înfuriat de declarațiile lui Zelenski făcute la Munchen, Viktor Orban îi dă replica...
maria zaharova sustine o conferinta de presa
3
Prima reacție a Rusiei după acuzațiile privind otrăvirea cu o substanță rară a lui...
Vladimir Putin
4
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel...
nava rusa
5
Un „risc” major pentru Moscova. Marina ucraineană explică „dispariția” submarinelor...
O actriță celebră a dezvăluit abuzul și s-a hotărât: ”Dacă zic, le închei carierele”
Digi Sport
O actriță celebră a dezvăluit abuzul și s-a hotărât: ”Dacă zic, le închei carierele”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
militari ucraineni trag lovituri de tun
Cea mai puternică contraofensivă ucraineană din 2023 încoace, după ce armata rusă a rămas fără acces la Starlink
Astana
Patria mamă întinde lațul: rușii din Kazahstan simt mâna rece a Moscovei într-o serie de expulzări
Russian President Putin Meets With Executives Of International News Agencies
Kremlinul susține că „principalele probleme” vor fi abordate în cadrul negocierilor de pace de la Geneva: „Ideea este de a discuta”
zgbhGb
Ucrainenii au atacat cu drone portul rusesc Taman de la Marea Neagră. Doi oameni au fost răniți, anunță guvernatorul regiunii
Întâlnire între Marco Rubio și Volodimir Zelenski, la Munchen.
Mesajul transmis de Marco Rubio după ce s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski, la Munchen
Recomandările redacţiei
ID317365_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Pentru cine vor scădea taxele și impozitele, după decizia Coaliției...
Jeanne Shaheen la o sedinta
Senatoare americană: Raportul Comisiei juridice a Camerei...
"Hustle" (2022)
Actorul american Robert Duvall a murit la vârsta de 95 de ani
Sigla PSD de la intrarea în sediul central al partidului.
Cum vrea PSD să majoreze în taină lefurile managerilor de spitale...
Ultimele știri
Sinuciderea lui Jeffrey Epstein, pusă la îndoială de fratele infractorului sexual: „Semăna prea mult cu o crimă”
De unde vrea PSD să ia bani pentru mame și pensionari. Ministrul Manole explică propunerea cu care se va duce la premierul Bolojan
Zelenski spune că SUA au oferit garanții de securitate în schimbul unor teritorii: „Vrem să vedem mai întâi garanțiile”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Provocările se încheie pentru ele pe 16 februarie 2026. Trei zodii care trebuie să privească spre viitor cu...
Cancan
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi...
Fanatik.ro
Care este pensia lunară încasată de Sorin Cârțu, ultimul antrenor care a luat titlul cu Craiova. Suma este...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Cel mai mare centru militar american din Europa se construiește la câteva sute de km de România. Țara aleasă...
Adevărul
Noua ordine europeană dă frisoane la Paris și Londra. „Istoria are experiențele a două războaie mondiale...
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Prințesa Lilibet a moștenit părul roșcat al tatălui ei, prințul Harry. Meghan Markle a surprins un moment...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Americanii s-au convins de Louis Munteanu, după trei meciuri jucate
Pro FM
Ricky Martin, după apariția de la Super Bowl: „Un tsunami de emoții!”. Fanii, după imaginile cu el și Bad...
Film Now
Ce a făcut James Van Der Beek cu doar o lună înainte de a se stinge din viață. Decizia lui a stârnit...
Adevarul
„Ăsta nu e un avion la clasa întâi, e un tren din Africa”. Surpriza totală pentru un român în „bolidul”...
Newsweek
Ministrul muncii anunță 2.300.000.000 lei sprijin pentru pensii. Cum se împart acești bani la pensionari?
Digi FM
O păpușă Barbie, dedicată celebrei Kylie Minogue. „Cu adevărat special”. Ținuta roșie, inspirată de cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hemocromatoza, boală genetică supranumită "blestemul celtic". Simptomele afecțiunii, uneori evidente...
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Un film cu Margot Robbie, clasificat R, a debutat cu încasări de aproape 35 de milioane de dolari la box...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online