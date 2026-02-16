„Un act considerat ostil”. Ilham Aliyev acuză Rusia că a atacat în mod deliberat ambasada Azerbaidjanului din Ucraina

Atacurile repetate ale Rusiei în Ucraina anul trecut au vizat „în mod deliberat” misiunea diplomatică a Azerbaidjanului la Kiev și infrastructura sa, a declarat sâmbătă președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, la Conferința de securitate de la Munchen, în ceea ce el a descris ca fiind un act „neprietenos” al Rusiei față de Azerbaidjan, relatează Euronews.

Răspunzând la o întrebare referitoare la eventuala reacție a Baku față de Moscova în legătură cu atacurile asupra instalațiilor energetice ale Azerbaidjanului din Ucraina, Aliyev a declarat că „nu au avut loc doar atacuri asupra infrastructurii Azerbaidjanului din Ucraina, ci și trei atacuri asupra ambasadei Azerbaidjanului din Ucraina”.

Președintele azer a dezvăluit că, după ce ambasada a fost afectată pentru prima dată de un atac rus, „am putut să ne imaginăm că a fost un accident și le-am dat colegilor noștri ruși toate coordonatele reprezentanțelor diplomatice ale Azerbaidjanului, inclusiv departamentele consulare, centrele noastre culturale și ambasada”.

Cu toate acestea, au urmat încă două „atacuri” care, potrivit lui Aliyev, au constituit „un atac deliberat asupra reprezentanței diplomatice a Azerbaidjanului”. Cele trei incidente au avut loc în timpul bombardamentelor rusești în vecinătatea ambasadei Azerbaidjanului în iulie, august și noiembrie 2025.

Ministerul de Externe al Azerbaidjanului a emis la momentul respectiv o declarație în care afirma că impactul rachetelor de tip Iskander pe teritoriul ambasadei a provocat pagube grave, dar nu a provocat victime.

Aliyev a menționat, de asemenea, pagubele aduse infrastructurii Azerbaidjanului în Ucraina de către atacurile rusești, cum ar fi instalațiile energetice aparținând companiei petroliere de stat SOCAR.

SOCAR, care are o prezență semnificativă în Ucraina, a fost ținta unor atacuri repetate pe parcursul verii trecute, inclusiv infrastructura sa critică pentru aprovizionarea cu gaze din Azerbaidjan către Ucraina.

Ministerul de Externe al Azerbaidjanului a declarat anterior că mai mulți angajați au fost răniți în urma atacurilor.

„Acționăm doar pe cale diplomatică, nu putem face altceva”, a spus Aliyev, dezvăluind că ambasadorul rus în Ucraina a fost convocat la Ministerul de Externe al Azerbaidjanului și că au fost transmise „note diplomatice” și „declarații speciale” pentru a aborda acțiunile Rusiei.

„Desigur, este un act considerat ostil față de Azerbaidjan, iar guvernul Azerbaidjanului a luat toate măsurile diplomatice necesare”, a adăugat Aliyev.

Rusia a negat în mod constant că atacurile sale împotriva instalațiilor diplomatice sau energetice azere din Ucraina au fost intenționate, declarând aceste incidente ca fiind „accidentale” sau rezultatul eșecurilor apărării aeriene ucrainene, dar și ca atacuri necesare împotriva „țintelor militare ucrainene legitime”.

Ca răspuns la declarațiile lui Aliyev, Ministerul rus de Externe a afirmat că „daunele provocate complexului misiunii diplomatice azere (din Kiev) au fost probabil cauzate de o defecțiune a sistemelor ucrainene de apărare aeriană, probabil de impactul unei rachete Patriot”.

După al treilea incident, din 14 noiembrie, Ministerul rus de Externe și-a exprimat „sincerul regret” față de daunele provocate clădirii ambasadei Azerbaidjanului în capitala ucraineană.

