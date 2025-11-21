Pe 14 noiembrie, Ministerul Afacerilor Externe al Azerbaidjanului l-a convocat pe ambasadorul Moscovei după ce misiunea diplomatică a Baku de la Kiev a fost lovită în timpul ultimelor atacuri cu drone și rachete ale Rusiei din acea zi. Cealaltă parte a fost informată că ultima explozie a distrus complet o parte din gardul ambasadei și a avariat clădiri și vehicule. Din fericire, explozia nu a provocat victime, relatează The Moscow Times.

Cu toate acestea, Rusia nu și-a asumat responsabilitatea, mai ales având în vedere că acest atac a avut loc imediat după ce președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a găzduit o delegație NATO și a remarcat extinderea relațiilor dintre Baku și alianță.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Azerbaidjanul a început, de asemenea, să treacă de la o colaborare strânsă cu Rusia la consolidarea relațiilor economice cu China. Cel mai cunoscut exemplu este atacul cu rachete care a avut loc după tensiunile politice și scuzele publice ale Rusiei pentru că a țintit un avion al companiei Azerbaijan Airlines.

Acest incident a ridicat întrebări similare. De ce avionul a fost redirecționat către Aktau de către Rusia în loc să aterizeze la Groznîi? Chiar și cu scuzele publice, răspunsul la această întrebare rămâne în continuare un mister.

După întâlnirea dintre președinții Azerbaidjanului și Rusiei din octombrie, Baku a fost zguduit de știrea că o tentativă de lovitură de stat orchestrată de fostul consilier prezidențial Ramiz Mehdiyev ar fi fost susținută de Moscova. În momentul în care au apărut știrile că aliații lui Mehdiyev erau reținuți, s-a produs acest așa-zis accident.

Aceste atacuri cu rachete nu sunt o noutate. Pe 10 martie 2022, Consulatul Onorific al Azerbaidjanului din Harkov a suferit pagube grave în urma unui atac aerian care a făcut inutilizabilă și mașina clădirii. Atacul a avut loc la scurt timp după ce Azerbaidjanul a decis să nu se alinieze Moscovei și a trimis ajutor umanitar Ucrainei.

Rusia a efectuat un alt atac aerian cu o rachetă Kinzhal pe 2 ianuarie 2024, care a creat un crater în apropierea clădirii administrative a ambasadei. Din fericire, pagubele au fost limitate. La acel moment, Azerbaidjanul depunea eforturi pentru a îndepărta forțele ruse de menținere a păcii din Nagorno-Karabakh, încercând să reducă rolul Rusiei în medierea conflictului.

Pe 8 și 18 august 2025, pe fondul tensiunilor crescânde după accidentul aviatic al Azerbaijan Airlines din decembrie 2024, Rusia a lansat atacuri cu drone asupra bazei petroliere SOCAR din regiunea Odesa, provocând răni lucrătorilor și pagube semnificative infrastructurii.

Ulterior, pe 28 august, un atac aerian a lovit la aproximativ 50 de metri distanță de Ambasada Azerbaidjanului din Kiev. Acesta a avariat clădirea administrativă, departamentul consular, reședința ambasadorului și teritoriul misiunii diplomatice. Atacul a avut loc imediat după reacția de răzbunare a Azerbaidjanului la arestările în masă și violența poliției ruse împotriva azerilor din Ekaterinburg și deportarea în masă a oficialilor guvernamentali azeri, chiar și a celor care dețin pașapoarte rusești.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe din Baku, Moscova a primit coordonatele clădirilor diplomatice ale Azerbaidjanului încă din aprilie 2022, iar Ministerul Apărării a asigurat Baku că aceste coordonate vor fi luate în considerare.

Aceasta ridică întrebarea dacă aceste atacuri au fost într-adevăr accidente.

Chiar dacă nu au fost intenționate, lovirea clădirilor importante din punct de vedere politic ale unei țări cu care ai fricțiuni nu este un act neutru.

Pentru a dovedi acest lucru mai bine, este suficient să aruncăm o privire asupra istoricului represaliilor Kremlinului împotriva țărilor care i se opun. După ce Georgia a arestat spioni ruși în 2006, Moscova a răspuns cu deportări în masă și embargouri comerciale. Sau când Moldova s-a orientat către Europa, Rusia și-a folosit dominația energetică asupra țării. Rusia a manipulat și a întrerupt aprovizionarea cu gaze ori de câte ori a dorit să sporească presiunea asupra Chișinăului.

Când Republica Cehă a cumpărat muniție pentru Ucraina, depozitele de arme au explodat în circumstanțe misterioase, atribuite ulterior agenților ruși. Chiar și războiul Rusiei împotriva Ucrainei a început după ce Kievul a început să se îndrepte spre Occident, astfel că Moscova a folosit pretextul „denazificării” pentru a legitima invazia pe scară largă.

Rusia are obiceiul de a exercita presiuni care pot fi negate asupra guvernelor care i-au displăcut. Uneori, mesajul este transmis prin embargouri comerciale, întreruperi ale furnizării de gaze, deportări, război informațional, explozii misterioase, atacuri cibernetice sau incidente nefericite care implică diaspora statului în cauză. Indiferent de metoda aleasă de Moscova, momentul ales este rareori întâmplător.

Citește și:

Tensiunile dintre Rusia şi Azerbaidjan se amplifică. Declarația preşedintelui Ilham Aliev care a înfuriat Kremlinul

Propagandistul șef al lui Putin amenință Azerbaidjanul cu războiul. Care este motivul

Editor : A.M.G.