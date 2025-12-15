Un martor a reușit să-l dezarmeze pe unul dintre cei doi presupuși atacatori de pe plaja Bondi din Sydney, care au ucis cel puțin 16 persoane, conform imaginilor din presă, scrie The Guardian.

Seven News a relatat că bărbatul de 43 de ani era proprietarul unui magazin de fructe din comitatul Sutherland, pe nume Ahmed al-Ahmed.

Înregistrarea video a scenei îl arată pe presupusul atacator stând pe o alee dintre o zonă cu iarbă și o parcare, ținând o armă cu țeavă lungă și trăgând în depărtare.

Trecătorul, care stă ghemuit în spatele unei mașini parcate, se grăbește spre presupusul atacator în timp ce acesta trage. Sare pe el și îi smulge arma din mâini.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Un bărbat care a declarat că este membru al familiei eroicului martor a fost intervievat în fața unui spital important din Sydney, unde victimele atacului erau tratate. El a spus că al-Ahmed, tată a două fete mici, a fost internat după ce a fost împușcat de două ori în partea superioară a brațului și în mână.

„Sper că va fi bine. L-am văzut aseară, nu era bine, dar așteptăm să vedem ce va decide medicul”, a declarat membrul familiei, pe nume Mustafa, luni dimineață, adăugând că ruda sa „avea dureri” și încă nu a fost operată.

„Este un erou, absolut. Pentru că își poate pierde viața pentru că a salvat alți oameni. Sper că toți cei din Australia își doresc ca Ahmed să se întoarcă la familia sa.”

Videoclipul de duminică seara îl arată pe presupusul atacator căzând la pământ înainte ca martorul să îndrepte arma spre el, în timp ce atacatorul se retrage. Ulterior, trecătorul așază ușor arma lângă un copac și își ridică mâna în aer.

Cel puțin 16 persoane au fost ucise în atacul din timpul unei sărbători de Hanuka, inclusiv unul dintre atacatori, a declarat poliția. Cel puțin 40 de persoane au fost duse la spital.

Autoritățile au declarat incidentul drept atac terorist.

„Acesta este un atac țintit asupra evreilor australieni în prima zi de Hanuka, care ar trebui să fie o zi a bucuriei, o celebrare a credinței”, a declarat prim-ministrul Anthony Albanese într-o conferință de presă duminică seara.

„Răul care s-a dezlănțuit astăzi pe plaja Bondi este dincolo de orice înțelegere, iar trauma și pierderea cu care se confruntă familiile în această seară depășesc cel mai rău coșmar al oricui.”

O înregistrare video separată a atacului terorist arăta doi bărbați îmbrăcați în negru traversând un pod de pe plajă și trăgând. Se auzeau mai multe focuri de armă și se puteau auzi oameni țipând.

Editor : Ș.R.