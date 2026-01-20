Live TV

Video Atac sângeros la Kabul: cel puțin șapte morți și 30 de răniți. Statul Islamic revendică atentatul asupra unui restaurant chinezesc

restaurant kabul
Restaurantul se află pe o stradă din cartierul Shahr-e-Naw din Kabul. Sursa foto: X
Patru femei și un copil, printre răniți

Cel puțin șapte persoane au fost ucise, iar alte 30 au fost rănite, în urma unui atentat comis luni într-un restaurant chinezesc din centrul Kabulului. Explozia, revendicată de Statul Islamic, a vizat cetățeni chinezi, potrivit grupării teroriste.

„Statul Islamic în Afganistan i-a înscris pe cetăţenii chinezi pe lista ţintelor, mai ales în lumina escaladării crimelor comise de către Guvernul chinez împotriva musulmanilor uiguri oprimaţi”, se arată într-o declaraţie a SI citată de SITE.

La Kabul, un jurnalist AFP a văzut vehicule de poliţie şi o ambulanţă trimise la faţa locului după deflagraţie, care a avut loc luni, pe o stradă cunoscută cu multe florării din cartierul Shahr-e-Naw, unde geamurile unei clădiri au fost sparte de suflu, potrivit News.ro.

„Un musulman chinez, Ayub, şi şase afgani au fost ucişi, iar mai multe alte persoane au fost rănite”, a anunţat un purtător de cuvânt al poliţiei capitalei afgane, Khalid Zadran. „Explozia a avut loc în apropierea bucătăriei” acestui local specializat în pregătirea tăiţeilor, frecventat în principal de către o clientelă chineză.

Khalid Zadran a subliniat că o anchetă era în curs în vederea stabilirii cauzei acestei drame, despre care a declarat anterior că a avut loc „într-un hotel”.

Patru femei și un copil, printre răniți

ONG-ul italian Emergency a anunţat că a primit şapte cadavre, iar alte 30 de persoane au fost internate la Secţia de Chirurgie a spitalului pe care-l administrează, situat în apropierea acestui cartier, de obicei animat, în care se află numeroase restaurante. „Între răniţi se află patru femei şi un copil”, a anunţat într-un comunicat directorul ONG-ului italian în Afganistan, Dejan Panic.

Proprietarul unui magazin de flori, care a cerut protecţia anonimatului, din motive de securitate, a povestit că o explozie puternică a avut loc luni, către ora locală 15.30 (13.00, ora României) în capătul străzii opuse celei unde se află magazinul său. „Am putut să văd cel puţin cinci răniţi”, a declarat el. La câteva ore după explozie, circulaţia rutieră pe această arteră a fost redeschisă.

Oficialii afgani au promis să restabilească securitatea ca o măsură de asigurare pentru investitorii străini, în contextul în care ajutorul internaţional a scăzut puternic. De la întoarcerea la putere a talibanilor, în 2021, există o afluenţă de oameni de afaceri chinezi în Afganistan.

În 2022, gruparea Statul Islamic a revendicat un atentat sângeros la un hotel, la Kabul, frecventat de către o clientelă chineză. China, care are o frontieră de 76 de kilometri cu Afganistanul, întreţine relaţii strânse cu Guvernul taliban.

