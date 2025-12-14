Incident armat pe o plajă celebră din Sydney: 12 focuri de armă trase, cel puțin 10 persoane au murit

Două persoane au fost arestate de polițiștii din statul australian New South Wales, în urma unui incident armat în care au fost trase peste 10 focuri de armă pe celebra plajă Bondi din Sydney. Potrivit News.ro, care citează presa din Australia, mai mult persoane au fost rănite în urma incidentului.

ACTUALIZARE 12:30: Cel puțin 10 persoane au fost ucise în urma atacului armat de pe plaja Bondi din Sydney, în timp ce alte 16 sunt rănite și transportate la diferite spitale. De asemenea, doi polițiști au fost răniți.

Poliția face apel pentru evitarea zonei, în ciuda faptului că cei doi atacatori au fost neutralizați. De asemenea, aceștia susțin că există o amenințare cu bombă în zonă și se lucrează la dezamorsarea a ceea ce a fost descris ca fiind un dispozitiv exploziv improvizat.

Pe plaja Bondi avea loc în momentul atacului un eveniment pentru a marca prima zi a sărbătorii evreiești Hanukka, potrivit BBC. Acesta a început la ora locală 17:00, la locul de joacă pentru copii de pe plajă. Preşedintele israelian Isaac Herzog a declarat că evreii care se duseseră să aprindă prima lumânare a sărbătorii de Hanukka pe plajă au fost atacaţi de „terorişti josnici”.

Știrea inițială: Poliția din Sydney a anunțat, într-o postare pe X, că pe plaja Bondi are loc un „incident în desfășurare” și a îndemnat cetățenii să evite zona: „Toţi cei aflaţi la faţa locului trebuie să se adăpostească. Poliţia se află la faţa locului şi vor fi furnizate mai multe informaţii când vor fi disponibile”.

Ulterior, oamenii legii au anunțat că două persoane au fost arestate: „Cu toate acestea, operaţiunea poliţiei este în curs de desfăşurare şi continuăm să îndemnăm oamenii să evite zona. Vă rugăm să respectați toate instrucțiunile poliției. Nu treceți de barierele poliției”.

Potrivit unui clip urcat pe X, doi bărbați îmbrăcați în negru traversau un pod spre plaja Bondi timp în care trăgeau cu arma. Se aud mai multe focuri de armă, dar și oameni care țipă.

Premierul din statul australian New South Wales a descris scenele de pe celebra plajă fiind „profund tulburătoare”.

„Poliţia şi serviciile de urgenţă intervin, iar publicul ar trebui să urmeze sfaturile oficiale. Vom informa publicul de îndată ce vor fi disponibile mai multe informaţii”, a declarat Chris Minns, potrivit News.ro.

Mai multe persoane au fost rănite

Serviciul de Ambulanță al statului australian a anunțat că șase persoane au fost transportate la spitalele locale în urma atacului armat. Purtătorul de cuvânt al Ambulanței nu a dat detalii despre natura rănilor sau starea răniților, însă a confirmat că personalul medical a acordat îngrijiri mai multor persoane rănite prin împușcare.

Serviciul a fost chemat în zonă la ora 18:45, în urma unor sesizări privind mai multe persoane împuşcate, a declarat purtătorul de cuvânt. La faţa locului s-au deplasat 25 de unităţi, inclusiv elicoptere şi unităţi de terapie intensivă.

Patru persoane au fost transportate la spitalul St Vincent, o persoană a fost transportată la spitalul Royal Prince Alfred, în timp ce o altă persoană la spitalul St George.

Editor : A.R.