Live TV

Incident armat pe o plajă celebră din Sydney: 12 focuri de armă trase, cel puțin 10 persoane au murit

Data actualizării: Data publicării:
Captură de ecran din 2025-12-14 la 11.35.30
Atac armat pe o plajă celebră din Sydney FOTO: Captură X
Din articol
Mai multe persoane au fost rănite

Două persoane au fost arestate de polițiștii din statul australian New South Wales, în urma unui incident armat în care au fost trase peste 10 focuri de armă pe celebra plajă Bondi din Sydney. Potrivit News.ro, care citează presa din Australia, mai mult persoane au fost rănite în urma incidentului.

ACTUALIZARE 12:30: Cel puțin 10 persoane au fost ucise în urma atacului armat de pe plaja Bondi din Sydney, în timp ce alte 16 sunt rănite și transportate la diferite spitale. De asemenea, doi polițiști au fost răniți.

Poliția face apel pentru evitarea zonei, în ciuda faptului că cei doi atacatori au fost neutralizați.  De asemenea, aceștia susțin că există o amenințare cu bombă în zonă și se lucrează la dezamorsarea a ceea ce a fost descris ca fiind un dispozitiv exploziv improvizat.

Pe plaja Bondi avea loc în momentul atacului un eveniment pentru a marca prima zi a sărbătorii evreiești Hanukka, potrivit BBC. Acesta a început la ora locală 17:00, la locul de joacă pentru copii de pe plajă. Preşedintele israelian Isaac Herzog a declarat că evreii care se duseseră să aprindă prima lumânare a sărbătorii de Hanukka pe plajă au fost atacaţi de „terorişti josnici”.

Știrea inițială:  Poliția din Sydney a anunțat, într-o postare pe X, că pe plaja Bondi are loc un „incident în desfășurare” și a îndemnat cetățenii să evite zona: „Toţi cei aflaţi la faţa locului trebuie să se adăpostească. Poliţia se află la faţa locului şi vor fi furnizate mai multe informaţii când vor fi disponibile”.

Ulterior, oamenii legii au anunțat că două persoane au fost arestate: „Cu toate acestea, operaţiunea poliţiei este în curs de desfăşurare şi continuăm să îndemnăm oamenii să evite zona. Vă rugăm să respectați toate instrucțiunile poliției. Nu treceți de barierele poliției”.

Potrivit unui clip urcat pe X, doi bărbați îmbrăcați în negru traversau un pod spre plaja Bondi timp în care trăgeau cu arma. Se aud mai multe focuri de armă, dar și oameni care țipă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Premierul din statul australian New South Wales a descris scenele de pe celebra plajă fiind „profund tulburătoare”.

„Poliţia şi serviciile de urgenţă intervin, iar publicul ar trebui să urmeze sfaturile oficiale. Vom informa publicul de îndată ce vor fi disponibile mai multe informaţii”, a declarat Chris Minns, potrivit News.ro.

Mai multe persoane au fost rănite

Serviciul de Ambulanță al statului australian a anunțat că șase persoane au fost transportate la spitalele locale în urma atacului armat.  Purtătorul de cuvânt al Ambulanței nu a dat detalii despre natura rănilor sau starea răniților, însă a confirmat că personalul medical a acordat îngrijiri mai multor persoane rănite prin împușcare.

Serviciul a fost chemat în zonă la ora 18:45, în urma unor sesizări privind mai multe persoane împuşcate, a declarat purtătorul de cuvânt. La faţa locului s-au deplasat 25 de unităţi, inclusiv elicoptere şi unităţi de terapie intensivă.

Patru persoane au fost transportate la spitalul St Vincent, o persoană a fost transportată la spitalul Royal Prince Alfred, în timp ce o altă persoană la spitalul St George.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi.
1
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu...
Tudorel Toader face un semn cu mâna
2
Tudorel Toader, fost titular la Justiție, consideră că nu are nicio răspundere pentru...
imigranți ilegali deportați din SUA cu avionul
3
SUA au trimis primii imigranți ilegali în țara cu „cel mai proamerican popor din lume”...
Turkish President and Leader of Justice and Development (AK) Party Recep Tayyip Erdogan
4
Reacția lui Erdogan, după ce nave turcești au fost avariate la Odesa: Marea Neagră nu...
Iuri Ușakov profimedia-0954194313
5
„S-ar putea să nu ne placă”. Kremlinul afirmă că ar putea să nu fie de acord cu noile...
S-a întors în România după jumătate de an și a aflat că soția l-a înșelat: ”Am văzut”. Cum a numit-o + Mesajul neașteptat
Digi Sport
S-a întors în România după jumătate de an și a aflat că soția l-a înșelat: ”Am văzut”. Cum a numit-o + Mesajul neașteptat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
atac armat sua
Doi morți și nouă răniți după un atac la Universitatea Brown din SUA. Ce se știe despre atacator
Parasutist
Momentul în care un parașutist sportiv ajunge suspendat de coadă avionului, după ce parașuta i se deschide mult prea devreme
profimedia-1057856246
Premieră mondială marcată de Australia: interdicția accesului copiilor la rețele sociale online a intrat în vigoare
masina politie- africa de sud
Atac armat în Africa de Sud: cel puțin 11 morți și 14 răniți. „Au început să tragă la întâmplare”
cupa mondiala la fotbal
Grupele Cupei Mondiale 2026: România ar putea juca cu Statele Unite dacă trece de play-off. Ce echipe mai sunt în grupă
Recomandările redacţiei
puțuri petroliere în Rusia
Lovitură pentru Kremlin: veniturile din petrol și gaze pentru...
castel regal mamaia
Palatul Regal din Mamaia va fi restaurat. Povestea tumultuoasă de un...
Donald Trump
Trump admite că republicanii ar putea pierde la alegerile din 2026...
două persoane îmbrăcate în haine groase de iarnă merg prin ceață pe o stradă umedă.
Meteorologii anunță vreme mai caldă decât de obicei, vor fi maxime de...
Ultimele știri
Incendiu pe aeroportul din Washington, după ce motorul unui avion care decola a cedat
Un ingredient dintr-un aliment popular, consumat de milioane de oameni, ar putea încetini îmbătrânirea (studiu)
Autoritățile germane au dejucat un atentat ce viza un târg de Crăciun. Mai mulți suspecți au fost reținuți
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii primesc un test de la Univers pe 14 decembrie. Marte în careu cu Neptun le poate schimba complet...
Cancan
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Fanatik.ro
Cum făcea bani Dan Alexa în perioada în care nu câștiga mult din fotbal: ”Dacă aveam eu bani, nu erau ai mei...
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
De ce s-a certat Gino Iorgulescu cu Mircea Lucescu. Totul s-a întâmplat după o petrecere pe holul unui hotel
Adevărul
Deșertul care renaște: un lac care dispăruse de câteva secole reapare în Valea Morții
Playtech
Unde te poți caza ieftin dacă vrei să mergi să vezi Târgul de Crăciun de la Craiova. Prețurile pornesc de la...
Digi FM
Cum arată și cu ce se ocupă Natalia Oreiro în 2025. Cele mai recente imagini i-au surprins pe fani: „Ești...
Digi Sport
Românul pe care Gigi Becali l-a făcut milionar l-a ”trădat” pe patronul FCSB-ului și a ajuns în vârful...
Pro FM
Thalia, imaginile care au stârnit controverse printre fani: „Ce ți-ai făcut la față?” Cum arată artista la 54...
Film Now
Timothée Chalamet, deloc modest când vine vorba despre rolul din „Marty Supreme”: „Este cea mai bună...
Adevarul
Cum a pierdut România Bucureștiul. Cronica unui festival criminal de corupție, incompetență și orgolii, care...
Newsweek
În România poți ieși la pensie la 50 ani. Spania: firmele angajează oameni de peste 50 ani să nu falimenteze
Digi FM
De ce recomandă nutriționista Mihaela Bilic consumul de șorici. Beneficiile neașteptate ale aperitivului...
Digi World
Ce trebuie să știi despre tratamentul leprei. Medic infecționist: „Poate dura și până la doi ani!” Două...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Noi dezvăluiri despre moartea actorului Peter Greene. Ce au găsit polițiștii în apartamentul starului din...
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție