Un videoclip în care o replică a Statuii Libertății din New York este ridicată cu macaraua și instalată pe acoperișul unei case din Punjab, India, s-a viralizat. Ulterior s-a aflat și cine este proprietarul casei, iar acesta a explicat care este motivul pentru care și-a dorit această „decorațiune”.

Videoclipul care surprinde momentul în care statuia este ridicată pe o casă în contrucție dintr-un stat din Punjab a fost postat inițial pe X de Alok Jain. S-a viralizat rapid, iar oamenii au devenit interesați și de poveste.

Potrivit presei indiene, statuia a fost proiectată de sculptorul Manjit Singh Gill, iar realizarea ei a durat aproximativ două luni. A fost făcută din fibră de stică și are „doar” 5,5 metri înălțime, în timp ce originalul măsoară aproape 100.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Proprietarul casei, Gurmeet Singh Brar, a declarat pentru The Indian Express că s-a mutat în SUA în 2006, unde a început o afacere de transport, familia lui deținând deja una similară în India, pusă pe picioare de tatăl lui care între timp a murit.

Bărbatul de 46 de ani a explicat că „a avut întotdeauna acest vis de a se stabili în SUA”, despre care spune că este „cea mai puternică țară din lume”, iar statuia de pe casa lui reprezintă un semn de respect pentru această națiune.

„Ne-a dat multe de când am ajuns acolo. Nu doar că afacerea noastră a înflorit după mutarea în SUA, dar avem o viață bună. Primul lucru care mi-a venit în minte când m-am gândit să fac ceva în semn de mulțumire a fost Statuia Libertății și am decis să o avem și la casa noastră din Punjab. Întreaga lume știe unde se află, așa că oamenii își dau seama că familia noastră are o legătură cu SUA”, a explicat Gurmeet Singh Brar.

Deși locuiește în SUA, bărbatul merge în India frecvent, iar de-acum statuia de pe casă îl va face să se simtă ca în SUA, spune el.

Editor : D.C.