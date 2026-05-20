Marea Britanie anunţă un acord comercial „istoric” cu statele din Golf. Keir Starmer: „E o victorie uriaşă”

Marea Britanie a anunţat, miercuri, încheierea unui acord comercial „istoric” cu statele membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului (GCC), devenind prima ţară din grupul G7 care semnează un astfel de parteneriat cu blocul din Golf, transmite CNBC, potrivit News.ro.

Guvernul britanic estimează că acordul va adăuga anual aproximativ 3,7 miliarde de lire sterline economiei britanice şi va contribui pe termen lung la creşterea salariilor cu circa 1,9 miliarde de lire pe an.

Consiliul de Cooperare al Golfului include Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia şi United Arab Emirates.

Departamentul britanic pentru Afaceri şi Comerţ a declarat că acordul va consolida relaţiile economice cu regiunea Golfului, va susţine locurile de muncă şi va întări rezilienţa economică a Marii Britanii.

Potrivit Londrei, acordul va elimina taxe vamale estimate la aproximativ 580 de milioane de lire sterline anual pentru exporturile britanice către statele GCC, dintre care 360 de milioane de lire vor fi eliminate imediat după intrarea în vigoare a acordului.

Printre produsele britanice care ar urma să beneficieze de eliminarea tarifelor se numără cerealele, brânza cheddar, ciocolata şi untul.

Premierul britanic Keir Starmer a salutat acordul, afirmând că acesta reprezintă „o victorie uriaşă pentru afacerile britanice şi pentru oamenii care muncesc”.

„Statele din Golf sunt parteneri economici valoroşi, iar acest acord aprofundează relaţia noastră şi deschide noi oportunităţi pentru comerţ şi investiţii”, a declarat Starmer.

Acordul reprezintă al cincilea mare parteneriat comercial încheiat de actualul guvern britanic, după acordurile semnate cu India, United States, European Union şi South Korea.

Anunţul vine într-un moment dificil pentru guvernul britanic, pe fondul presiunilor economice generate de războiul cu Iranul şi al dificultăţilor politice cu care se confruntă premierul Starmer.

