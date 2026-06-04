Un militar sârb din forțele UNIFIL a murit după bombardarea unei baze ONU în Liban

Un militar sârb din cadrul misiunii ONU de menținere a păcii în Liban (UNIFIL) a murit, iar alți doi au fost răniți după ce baza lor din sud-estul țării a fost lovită de bombardamente. ONU a calificat atacurile asupra forțelor sale drept „încălcări grave ale dreptului internațional umanitar” și investighează incidentul.

Un militar din cadrul Forței Interimare a Națiunilor Unite în Liban (UNIFIL) a murit joi din cauza rănilor suferite în noaptea precedentă, după ce baza sa din apropierea localității Marjayoun, în sud-estul Libanului, a fost lovită de bombardamente, a anunțat UNIFIL. Alți doi militari ai misiunii au fost răniți și primesc tratament într-o unitate medicală aflată în baza UNIFIL.

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„Autoritățile sârbe au confirmat că militarul era cetățean sârb și că a primit îngrijiri medicale de urgență după ce baza sa a fost atacată. Ulterior, a fost transportat cu elicopterul la un spital din Beirut, unde a decedat”, a transmis misiunea ONU într-un comunicat.

„Atacurile deliberate asupra forțelor de menținere a păcii reprezintă încălcări grave ale dreptului internațional umanitar și ale Rezoluției 1701 a Consiliului de Securitate și pot constitui crime de război”, se mai arată în comunicat.

Atacul survine după mai multe incidente similare produse în ultimele luni, unele dintre ele soldate cu victime, pe fondul războiului cu Iranul și al reluării confruntărilor dintre Hezbollah și Israel.

„UNIFIL a detectat un număr tot mai mare de traiectorii și impacturi în sudul Libanului”, a transmis misiunea ONU, cerând încetarea violențelor.

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Circumstanțele atacului și responsabilitatea pentru acesta sunt investigate de UNIFIL, care a pierdut șapte militari în Liban de la reluarea luptelor în luna martie.

„Nu este clar de unde au provenit bombardamentele, însă incidentul are loc pe fondul intensificării schimburilor de focuri dintre armata israeliană din sudul Libanului și luptătorii Hezbollah, care nu fac parte din armata libaneză”, a precizat UNIFIL.

Armata israeliană (IDF) a susținut că atacul a fost lansat de Hezbollah. Potrivit unui mesaj publicat pe platforma X, gruparea șiită ar fi tras mai multe proiectile de mortier care au lovit o poziție a UNIFIL din zona Dibbine, în sudul Libanului, provocând moartea unui membru al personalului ONU și rănirea altor doi. IDF a afirmat că analiza traiectoriei proiectilelor „indică în mod clar” că tirul a fost efectuat de organizația Hezbollah.

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Miercuri, Israelul și Libanul au convenit asupra unui armistițiu condiționat după o a patra rundă de negocieri desfășurată la Washington. Hezbollah, care nu a participat la negocieri, a respins planul de încetare a focului, iar Israelul și-a reluat atacurile în sudul Libanului joi.

Ce este UNIFIL

UNIFIL a fost creată în 1978 pentru a supraveghea retragerea trupelor israeliene din sudul Libanului după invazia israeliană. În prezent, aproximativ 7.500 de militari din cadrul forțelor de menținere a păcii operează de-a lungul Liniei Albastre, o zonă de demarcație de 120 de kilometri care continuă să servească drept tampon între Liban și Israel. Potrivit UNIFIL, militarii provin din aproape 50 de țări, inclusiv 170 din Serbia.

La sfârșitul lunii martie, un militar indonezian din cadrul misiunii ONU a fost ucis, iar un altul a murit ulterior din cauza rănilor suferite după ce un proiectil a lovit baza lor. O investigație preliminară a ONU a concluzionat că militarul a fost ucis de un obuz tras de un tanc israelian.

A doua zi, alți doi militari indonezieni au fost uciși de un dispozitiv exploziv improvizat. Aceeași investigație a ONU a indicat că Hezbollah ar fi probabil responsabil pentru atac.

Câteva săptămâni mai târziu, în aprilie, doi militari francezi din cadrul UNIFIL au fost uciși într-o ambuscadă pe care președintele francez Emmanuel Macron și ONU au atribuit-o Hezbollah. Gruparea a negat orice implicare.

Secretarul general al ONU, António Guterres, a subliniat luni că forțele de menținere a păcii vor continua să fie necesare în Liban și după expirarea mandatului actual al UNIFIL la sfârșitul acestui an. Această poziție este susceptibilă să întâmpine opoziție din partea Statelor Unite și a Israelului, care au cerut în repetate rânduri încetarea misiunii.

Editor : M.I.