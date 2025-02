Cel puţin trei persoane şi-au pierdut viaţa după ce un pod în construcţie s-a prăbuşit marţi în Coreea de Sud, relatează agenţia de ştiri Yonhap, preluată de Reuters. De asemenea, şase persoane au fost rănite în accident, care s-a produs la circa 70 km sud de Seul.



Accidentul a avut loc la ora locală 09:49 (00:49 GMT) la Anseong, când structuri de oţel lungi de 50 de metri care susţineau un pot rutier s-au prăbuşit după ce au fost montate cu o macara.



Agenţia naţională de pompieri a declarat că trei persoane au murit şi şase au fost rănite, dintre care cinci sunt în stare gravă.



Autorităţile caută de asemenea o altă persoană despre care se crede că a fost îngropată sub dărâmături la faţa locului, a precizat sursa citată.



Cei decedați sau răniţi lucrau sub pod la momentul prăbuşirii acestuia, la o secţiune a drumului expres Seul-Sejong.



Căutând supravieţuitori, salvatorii de la faţa locului examinează suporţi de metal contorsionat şi blocuri de beton rupte sub coloanele podului rutier.



Preşedintele în exerciţiu Choi Sang-mok a lansat un apel la mobilizarea întregului personal disponibil şi a tuturor resurselor pentru salvarea celor dispăruţi şi pentru asigurarea măsurilor de siguranţă la faţa locului, a anunţat biroul său.



Ministerul Transporturilor a anunţat că a trimis o echipă de oficiali la faţa locului.

Editor : Marina Constantinoiu