Marea Britanie începe un test cu sute de adolescenți pentru a vedea cum ar fi viața lor fără rețele sociale. Ce implică studiul

În Marea Britanie, sute de familii britanice vor testa interdicții privind rețelele sociale, ore de restricție digitală și limite de timp pentru aplicații, pentru a vedea cum influențează acestea somnul copiilor, viața de familie și activitatea școlară, potrivit BBC.   

Testul, coordonat de guvernul britanic, va implica 300 de adolescenți ale căror aplicații sociale vor fi fie dezactivate complet, fie blocate pe timpul nopții, fie limitate la o oră de utilizare, în timp ce unii nu vor avea parte de nicio schimbare, pentru a le compara experiențele.

Acesta se va desfășura în paralel cu consultarea guvernului privind posibilitatea ca Marea Britanie să urmeze exemplul Australiei și să facă ilegal accesul persoanelor sub 16 ani la multe rețele sociale.

Secretarul pentru tehnologie, Liz Kendall, a declarat că este vorba despre „testarea diferitelor opțiuni în lumea reală”: „Aceste proiecte pilot ne vor oferi dovezile de care avem nevoie pentru a face următorii pași, pe baza experiențelor familiilor”, a adăugat ea.

Copiii și părinții implicați în testul coordonat de guvern vor fi, de asemenea, intervievați înainte și după desfășurarea programului pilot pentru a evalua impactul acestuia.

O astfel de măsură are un sprijin politic larg — țări precum Franța, Spania și Indonezia analizând și ele posibilitatea de a urma exemplul Australiei — și este susținută de unii activiști și organizații pentru protecția copiilor.

Alți experți sunt mai sceptici, avertizând că astfel de restricții ar putea fi ușor ocolite sau ar putea împinge copiii către zone mai periculoase ale internetului. Unii consideră însă că firmele de tehnologie ar trebui să facă platformele mai sigure, nu doar să le interzică pentru copii, scrie BBC. 

Programul pilot se va desfășura în locuințele a 300 de adolescenți. Participanții din întreaga țară vor fi împărțiți în patru grupuri, dintre care trei vor testa diferite tipuri de intervenții, iar al patrulea va funcționa ca grup de control.

Grupul în care cele mai populare aplicații sunt complet indisponibile este menit să simuleze cum ar arăta o interdicție a rețelelor sociale.

Celelalte două grupuri sunt concepute pentru a oferi informații despre cum ar funcționa restricții mai limitate: fie prin limitarea utilizării aplicațiilor la 60 de minute pe zi, fie prin blocarea acestora între orele 21:00 și 07:00.

Participanții vor fi întrebați despre impactul limitării rețelelor sociale asupra vieții de familie, somnului și activității școlare.

Guvernul spune că vor fi chestionați și despre provocările practice întâmpinate, cum ar fi posibilitatea de a configura controlul parental sau „metodele prin care adolescenții ar putea încerca să le ocolească”.

Datele obținute din aceste proiecte pilot vor fi analizate de oficiali și cercetători, împreună cu răspunsurile primite în cadrul consultării din partea părinților și copiilor.

Guvernul afirmă că a primit până acum aproape 30.000 de răspunsuri. Miniștrii spun că aceste programe pilot vor fi completate de ceea ce ei numesc „primul mare studiu științific din lume privind efectele reducerii utilizării rețelelor sociale în rândul adolescenților”.

Studiul urmează să înceapă mai târziu în acest an. Se vor recruta 4.000 de elevi cu vârste între 12 și 15 ani din zece școli secundare din Bradford și se va analiza impactul accesului redus la rețelele sociale — în special asupra unor aspecte precum somnul, nivelul de anxietate, interacțiunile sociale, precum și absențele și bullyingul în școli.

De asemenea, studiul își propune să acopere lipsa actuală de date de calitate atât despre impactul pe care rețelele sociale îl au asupra copiilor, cât și despre diferența pe care ar putea-o face restricționarea acestora.

Top Citite
dacian ciolos la parlament
1
Nicuşor Dan îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie importantă la nivel...
Angela Similea
2
Angela Similea: Nu mi s-a cerut acordul de folosire a piesei „Casa mea” în clipul...
Scumpire caburanti
3
Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața carburanților. Ministrul Energiei...
soldați din armata finlandeză
4
Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară și va...
botgros
5
Dirijorul Nicolae Botgros și-a dat demisia din funcția de deputat în Parlamentul...
Te-ar putea interesa și:
Abu Musa Island in the Persian Gulf, Hormozgan, Iran - 24 Oct 2024
Marea Britanie va conduce o coaliție pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz (The Times)
submarin nuclear profimedia
Românca arestată pentru că ar fi încercat să intre într-o bază a submarinelor nucleare britanice din Scoția scapă de urmărirea penală
Femeie Moscova
Moscova vrea să folosească inteligența artificială pentru a impune un control absolut asupra postărilor rușior de pe rețelele sociale
copil care sta pe telefon
Accesul minorilor la rețele sociale: Două treimi dintre români sunt de acord cu stabilirea unei vârste minime legale (sondaj Inscop)
Britain Antisemitic Attack
Patru ambulanțe au fost incendiate la Londra, într-un atac considerat antisemit
