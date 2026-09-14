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Nou caz „Pelicot”: un britanic și-a drogat și violat soția timp de 20 de ani. Alți 12 bărbați sunt acuzați că au abuzat femeia

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Man's hand holding a woman hand for rape and sexual abuse. Hands for rape and sexual abuse concept. Sexual abuse is a problem or Social issues concept
Abuz sexual. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Un bărbat britanic a recunoscut, luni, cu puţin timp înainte de începerea procesului său, că şi-a drogat şi violat în repetate rânduri soţia la domiciliul lor, pe parcursul a mai bine de două decenii, relatează Reuters.

Bărbatul - originar din nordul Angliei, în vârstă de aproximativ 60 de ani, dar al cărui nume nu poate fi dezvăluit pentru că asta ar permite identificarea soţiei sale, care are dreptul la anonimat pe toată durata vieţii - s-a declarat vinovat în faţa unui tribunal din Manchester pentru 45 de capete de acuzare, după ce recunoscuse anterior 15 infracţiuni.

Bărbatul a recunoscut acum acuzaţiile, inclusiv 21 de capete de acuzare de viol, 15 de agresiune sexuală cu penetrare, 11 de agresiune sexuală şi unul de distribuire a unor imagini intime fără consimţământ, în perioada cuprinsă între 2004 şi 2025.

De asemenea, el a recunoscut că i-a administrat o substanţă soţiei sale pentru a o adormi.

Procurorii afirmă că femeia a fost violată şi agresată sexual în mod repetat în propria locuinţă, în timp ce se afla în stare de inconştienţă, după ce fusese drogată de soţul ei.

Alţi doisprezece bărbaţi, cu vârste cuprinse între 28 şi 74 de ani, sunt, de asemenea, acuzaţi de abuz sexual asupra victimei în perioada 2018–2025, dar au negat cu toţii acuzaţiile, care includ violul.

Potrivit The Guardian, fosta sa soţie a stat în primul rând al sălii de judecată aglomerate, alături de alţi membri ai familiei, în timp ce acuzatul îşi prezenta pledoaria, izbucnind ocazional în lacrimi.

„Prioritatea noastră rămâne sprijinirea victimei acestei campanii îngrozitoare de abuzuri pe parcursul unei anchete extrem de complexe”, a declarat Rick Jackson, adjunctul şefului Poliţiei din Greater Manchester. „Se oferă în continuare sprijin specializat victimei aflate în centrul acestui caz”, a precizat el.

Procesul celorlalţi bărbaţi urmează să aibă loc la aceeaşi instanţă şi se preconizează că va dura câteva luni.

Acesta este cel mai recent dintr-o serie de dosare penale din Marea Britanie legate de abuzul sexual sub influenţa drogurilor. Conştientizarea la nivel global a acestei infracţiuni a crescut în urma condamnării, foarte mediatizate, din Franţa a lui Dominique Pelicot, care şi-a drogat şi violat soţia, Gisele, timp de aproape un deceniu, împreună cu persoane necunoscute.

Într-un alt caz de săptămâna trecută, un bărbat din Londra a pledat vinovat că i-a încurajat pe alţi bărbaţi dintr-un grup de chat online să abuzeze sexual de partenerele lor aflate în stare de inconştienţă şi să facă schimb de imagini cu abuzurile respective. Iar la sfârşitul acestei săptămâni, un alt bărbat urmează să fie condamnat în centrul Angliei, după ce, în luna iulie, a pledat vinovat pentru 32 de infracţiuni sexuale comise împotriva iubitei sale, în timp ce aceasta se afla, se presupune, sub influenţa drogurilor sau adormită.

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Editor : Ș.R.

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