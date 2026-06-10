Marile puteri ale lumii încep să descopere că au limite: „Tipul de război cu care eram obișnuiți nu mai este de conceput”

Se pare că marile puteri nu au atât de multă putere pe cât credeau. După preluarea mandatului anul trecut, președintele american Donald Trump a promovat fără rezerve o viziune bazată pe principiul puterea face dreptate, cu scopul de a remodela ordinea internațională în jurul unei sfere de influență a Statelor Unite, o viziune asupra lumii care nu se deosebește prea mult de cea a Rusiei sau a Chinei. Viitorul părea să fie definit de o frază des repetată a istoricului grec antic Tucidide: „Cei puternici fac ce vor, iar cei slabi suferă așa cum le este sortit”, notează Wall Street Journal.

Această zicală, rostită inițial de forțele ateniene invadatoare către locuitorii condamnați ai insulei Melos în anul 416 î.Hr., a ocupat un loc central în discursul prim-ministrului canadian Mark Carney, care a stârnit valuri la conferința internațională de la Davos din ianuarie, în plin conflict între Europa și Trump pe tema planurilor acestuia de a prelua insula daneză Groenlanda.

Totuși, se pare că cei slabi nu sunt atât de slabi pe cât credeau mulți. Nici cei puternici nu pot face chiar tot ce vor.

În ciuda faptului că a consumat o parte semnificativă din muniția sa cu rază lungă de acțiune și a eliminat o mare parte din conducerea iraniană, armata americană nu a reușit să obțină o victorie strategică asupra unei puteri de rang mediu precum Iranul. Teheranul continuă să blocheze Strâmtoarea Ormuz. Sistemul său teocratic se află în continuare la putere și își menține capacitatea de a lansa rachete asupra Israelului și a statelor din Golf, cel mai recent schimb de salve având loc săptămâna aceasta.

Nici Ucraina nu s-a prăbușit. Trump a întrerupt ajutorul american în urmă cu mai bine de un an și a exercitat presiuni diplomatice asupra Kievului pentru ca acesta să cedeze regiunea Donețk din estul țării, ca parte a înțelegerii sale cu Rusia de la summitul din august, din Alaska. În ciuda acestui fapt, Ucraina a reușit să întoarcă soarta războiului împotriva Rusiei, menținând linia frontului și lansând lovituri din ce în ce mai dure asupra teritoriului rus.

Aceste evoluții au demonstrat cât de mult progresele tehnologice – precum dronele și rachetele de precizie mult mai ieftine – au echilibrat balanța de putere între statele mai mici și marile puteri care cheltuiesc sute de miliarde de dolari pentru forțele lor armate. „Ucraina se află pe o poziție mult mai solidă datorită superiorității tehnologice de care dispune”, a remarcat ministrul leton de Externe, Baiba Braze. Această reducere a decalajului de putere la nivel mondial a limitat ceea ce poate realiza doar forța militară. China urmărește cu atenție aceste tendințe, în timp ce se gândește dacă ar putea sau ar trebui să cucerească Taiwanul.

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Conflictele care fac ravagii în întreaga lume sunt, desigur, diferite sub multe aspecte. Ucraina este o democrație care duce un război de autoapărare împotriva unei invazii ruse neprovocate. Regimul represiv din Iran a ucis mii de cetățeni ai săi înainte ca Statele Unite și Israelul să înceapă bombardamentele în februarie și, de zeci de ani, susține grupări militante care acționează prin intermediari și care destabilizează Orientul Mijlociu.

Cu toate acestea, toate aceste războaie ne oferă o lecție similară, a declarat ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, într-un interviu. „Tipul de război cu care eram obișnuiți, tipul de război pe care Rusia îl avea în vedere în Ucraina – acela de a invada și ocupa o națiune – nu mai este de conceput”, a afirmat el. „Războaiele durează atâta timp cât o națiune are reziliența și voința de a rezista. Cucerirea unei națiuni atunci când cetățenii săi sunt gata să lupte este imposibilă chiar și atunci când există o disparitate de forțe, așa cum a fost între Rusia și Ucraina, sau chiar mai mult între SUA și Iran. Este dificil chiar și pentru Israel, care încă nu a reușit să învingă Hamas într-un teritoriu care practic se rezumă la un singur oraș”.

Schimbarea regimului – obiectivul Rusiei în Ucraina și, cel puțin inițial, al Statelor Unite în Iran – nu mai poate fi realizată doar prin forța armelor în lumea modernă, a afirmat generalul Onno Eichelsheim, șeful Statului Major al Apărării din Țările de Jos.

„Este aproape imposibil să cucerești astfel de națiuni, chiar și cu toate resursele de care dispui, fie că este vorba de SUA împotriva Iranului sau de Rusia împotriva Ucrainei”, a spus Eichelsheim. „Iar dacă nu reușești în primele două săptămâni, ajungi într-o situație de impas, din care este foarte greu să ieși. Dacă vrei să obții ceva, trebuie să o faci foarte, foarte repede”.

Limitele capacităților marilor puteri nu sunt o noutate. Atât Washingtonul, cât și Moscova au suferit înfrângeri în războaiele din străinătate din trecut. Statele Unite au fost nevoite să se retragă din Vietnam. Ambele părți au fost în cele din urmă înfrânte în Afganistan. Bilanțul Statelor Unite în ceea ce privește ocupația Irakului este, în cel mai bun caz, mixt.

Cu toate acestea, în acele cazuri, marile puteri au fost nevoite să renunțe din cauza insurgențelor îndelungate și dureroase care au urmat victoriilor militare convenționale și care, în cele din urmă, au erodat sprijinul intern pentru război. Acum situația nu mai este aceeași. Tancurile rusești nu au reușit să ajungă la Kiev în cei peste patru ani de război, iar avansurile rusești pe câmpul de luptă s-au oprit aproape complet. SUA nici măcar nu au încercat operațiuni terestre în Iran, știind foarte bine câte victime americane ar fi provocat acest lucru.

Odată cu revoluția războiului cu drone, impulsionată de conflictul dintre Rusia și Ucraina, și cu capacitatea Iranului de a dezvolta un vast arsenal de rachete balistice de precizie cu rază lungă de acțiune, avantajul enorm al armatei americane în ceea ce privește puterea aeriană, informațiile și recunoașterea a fost parțial contracarat. Acest lucru a făcut de neconceput o ofensivă convențională cu blindate asupra Teheranului, pe modelul invaziei americane din Irak din 2003. Înlăturarea rapidă a omului forte al Venezuelei, Nicolas Maduro, în ianuarie – care părea la momentul respectiv un precursor al lucrurilor ce urmau să vină, stârnind apetitul lui Trump pentru Groenlanda și Iran – pare acum mai degrabă o excepție rară decât un semn al viitoarei exercitări a puterii americane.

China acordă o atenție deosebită tuturor acestor aspecte. „Înainte de războiul din Ucraina, oamenii credeau că Rusia are a doua cea mai puternică armată din lume. Acum, cele mai puternice și a doua cea mai puternică armată sunt toate implicate în războaie, iar aceste războaie nu decurg prea bine”, a declarat colonelul în rezervă Zhou Bo, fost director al Centrului pentru Cooperare în Domeniul Securității din cadrul Ministerului Apărării din China, care este acum cercetător principal la Universitatea Tsinghua din Beijing.

Principala concluzie pe care ar trebui să o tragă China ar fi aceea de a invita experți ruși să împărtășească cunoștințele lor în domeniul războiului modern cu drone, a adăugat el: „China este cel mai mare producător de drone, dar, de fapt, nu știm cum să le folosim în scopuri militare. Doar țările care au folosit drone pe câmpul de luptă pot spune cât de eficiente sunt acestea cu adevărat”.

Fraza lui Tucidide, care a constituit multă vreme un axiom al așa-numitei școli realiste din domeniul relațiilor internaționale, este mai degrabă o expresie a unui fatalism grosolan decât un ghid pentru realitatea mult mai complexă a lumii, a afirmat academicianul singaporez Bilahari Kausikan, care a ocupat funcția de ambasador al acestei națiuni insulare la Națiunile Unite. Dacă ar fi fost adevărat, a glumit el, o țară mică precum Singapore ar fi fost înghițită de vecinii săi cu mult timp în urmă.

„Toate țările au capacitatea de a acționa, chiar și atunci când se află în situații disperate. Însă a avea perspicacitatea de a-ți recunoaște această capacitate și a avea capacitatea de a o exercita sunt două lucruri diferite”, a spus Kausikan.

Spre deosebire de Ucraina și Iran, a remarcat el, Taiwanul s-ar putea să nu aibă voința necesară pentru a-și exercita această autonomie, deoarece China reușește din ce în ce mai mult să submineze determinarea populației de a rezista unei posibile operațiuni militare chineze în viitor. Respingând propunerea guvernului privind reînarmarea, parlamentul din Taiwan, dominat de opoziție, a adoptat în luna mai un pachet special de cheltuieli militare mult mai redus, în valoare de 25 de miliarde de dolari, care a redus, printre altele, finanțarea pentru drone proiectate pe plan intern și pentru capacități de război asimetric. Noul lider al opoziției, Cheng Li-wun, l-a vizitat pe liderul chinez Xi Jinping și a adoptat o poziție mult mai conciliantă față de Beijing.

„Le spun prietenilor mei taiwanezi – fără prea mare succes – că au înțeles greșit lecția din Ucraina”, a spus Kausikan. „Lecția nu este că democrațiile ajută alte democrații. Lecția este că ucrainenii s-au ajutat singuri, iar alții au fost apoi dispuși să le ofere sprijin”.

Filipine se află, de asemenea, într-un conflict cu Beijingul și ar putea să se confrunte cu o problemă similară în ceea ce privește determinarea de a rezista în cazul izbucnirii unui război. „Populația noastră a fost atât de ferită de realitatea conflictului. Ceea ce se predă este o cultură pasivă a păcii, în stilul lui Gandhi”, a deplâns secretarul filipinez al Apărării, Gilberto Teodoro Jr. „Dar pentru a avea asta, trebuie să ai un cadru solid de securitate și apărare care să asigure un mediu politic capabil să garanteze siguranța tuturor celor care doresc să fie non-violenți”.

În discursul său de la Davos, Carney – a cărui țară este uneori numită de Trump viitorul al 51-lea stat american – a susținut că puterile de talie medie, precum Canada, nu au altă opțiune decât să coopereze cu națiuni similare pentru a evita „subordonarea” față de hegemoniile globale. De atunci, țările europene, democrațiile asiatice și Canada au luat măsuri pentru a-și consolida legăturile militare, economice și de securitate – în parte pentru a compensa dependența lor față de SUA și de China.

„Dacă sunt unite, puterile de rang mediu pot face față marilor puteri”, a declarat politologul francez Nicolas Tenzer. „Niciuna dintre ele nu poate reuși singură, dar împreună au mijloacele necesare pentru a impune decizii, fie pe cale militară, fie în temeiul dreptului internațional. Există o marjă de manevră – deși asta nu înseamnă că va fi ușor”.

Istoria ne arată pericolele aroganței marilor puteri. În anul 416 î.Hr., refuzul de a se supune Atenei, superputerea antichității, s-a sfârșit prost pentru insularii din Melos. Toți bărbații lor, după cum a remarcat Tucidide, au fost masacrați, iar copiii și femeile au fost reduși la sclavie. Totuși, în cele din urmă, o astfel de aroganță imperială s-a întors împotriva Atenei: aceasta a pierdut războiul mai amplu pentru dominația Greciei.

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Editor : A.M.G.