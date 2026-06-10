Armata SUA anunţă că a început să lanseze atacuri împotriva Iranului. Explozii în estul provinciei iraniene Hormozgan

Comandamentul Central al SUA a anunţat că forţele sale au început să lanseze atacuri de „autoapărare” împotriva Iranului, marţi la ora 17:00 ET (24:00, ora României), ca răspuns la doborârea unui elicopter Apache al Armatei SUA.

„Forţele Comandamentului Central al SUA (CENTCOM) au început astăzi, la ora 17:00 (ora Coastei de Est), să lanseze atacuri de autoapărare împotriva Iranului, la ordinul Comandantului Suprem, ca răspuns la doborârea de ieri a unui elicopter Apache al Armatei SUA. Misiunea reprezintă un răspuns proporţional la agresiunea nejustificată a Iranului”, informează o postare pe X a CENTCOM.

Au fost auzite zgomote de explozii în estul provinciei iraniene Hormozgan, a relatat agenţia de presă Fars, în timp ce Comandamentul Central al SUA a declarat că forţele sale au început să lanseze lovituri de „autoapărare” împotriva Iranului, după distrugerea unui elicopter Apache al armatei americane.

Presa de stat iraniană a confirmat, de asemenea, că un proiectil a lovit oraşul Sirik.

Un elicopter de atac Apache al armatei americane s-a prăbuşit luni în Strâmtoarea Ormuz, iar cei doi membri ai echipajului au fost salvaţi şi sunt în siguranţă, a relatat cotidianul New York Times, citând două persoane informate despre incident, potrivit Reuters. Preşedintele american Donald Trump a confirmat că piloţii „sunt bine”.

Elicopterul a fost doborât de o dronă iraniană de tip Shahed, potrivit unei surse citate de CNN.



Mai târziu în cursul zilei, președintele american Donald Trump a declarat marți că Iranul a doborât un elicopter american de tip Apache care patrula în Strâmtoarea Ormuz în timpul nopții și a promis că va riposta, fără a oferi însă alte detalii, relatează Reuters.

(știre în curs de actualizare)

Editor : Sebastian Eduard