Problema regiunii Donețk, nerezolvată. Volodimir Zelenski: „Cerințele dure impuse Ucrainei nu reprezintă în niciun caz un compromis”

Data publicării:
harta ucraina
Problemele teritoriale pot fi rezolvate numai la nivel de conducere, susține Zelenski. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că nu s-a ajuns încă la niciun compromis în ceea ce privește problema regiunii Donețk. Liderul de la Kiev a subliniat că, deși Ucraina este dispusă să facă compromisuri care să ducă la încetarea războiului, concesiile nu trebuie să aibă „nicio legătură cu modificarea integrității teritoriale”, relatează Ukrinform.

„Până în prezent, nu am reușit să găsim un compromis în ceea ce privește problema teritorială, și anume în legătură cu o parte din estul Ucrainei. Vorbim despre regiunea Donețk din Ucraina. Considerăm că cerințele dure impuse Ucrainei nu reprezintă în niciun caz un compromis. Este vorba despre o modificare a integrității teritoriale a Ucrainei. Și acesta este tocmai formatul pe care partea rusă l-a semnalat public. Am spus de multe ori că suntem pregătiți pentru compromisuri care să ducă la încetarea reală a războiului, dar care nu au absolut nicio legătură cu modificarea integrității teritoriale a Ucrainei”, a declarat Zelenski în timpul unei conversații cu jurnaliștii.

El a menționat că partea americană înțelege această poziție și propune o soluție de compromis privind o zonă economică liberă.

„Chestiunea controlului asupra unui anumit teritoriu, chiar și asupra unei zone economice libere, trebuie să fie, de asemenea, echitabilă. Și anume, controlul Ucrainei asupra teritoriilor pe care le controlăm. Aceasta este, în mare, viziunea noastră, care a fost subliniată pentru prima dată la Abu Dhabi într-un format trilateral. Adică, pentru prima dată în acest format, în mod deschis între părți”, a subliniat liderul de la Kiev.

Potrivit acestuia, în urma negocierilor din Emiratele Arabe Unite, s-a convenit ca părțile să revină asupra acestor chestiuni la următoarea reuniune, când rușii vor avea un răspuns din partea conducerii lor la inițiativele anunțate, deoarece, în timpul negocierilor, potrivit lui Zelenski, partea ucraineană a avut ocazia să comunice prompt cu președintele, în timp ce partea rusă nu a avut această posibilitate.

În același timp, liderul ucrainean a subliniat că problemele teritoriale pot fi rezolvate numai la nivel de conducere: „Am spus în repetate rânduri că astfel de probleme complexe vor fi rezolvate la nivel de conducere, iar acest lucru este de înțeles, deoarece liderii sunt cei care au mandatul corespunzător”.

Soluția cea mai puțin problematică pentru această problemă, potrivit spuselor sale, ar fi formula „rămânem pe pozițiile noastre”.

El a adăugat că problema centralei nucleare de la Zaporojie este inclusă în lista problemelor teritoriale: „Prin urmare, când vorbim despre ZNPP și estul țării noastre, celelalte regiuni ale noastre, de unde au venit semnale că rușii sunt gata să plece etc., toate acestea sunt probleme teritoriale. De aceea, se pare că problema teritorială este problema cheie care trebuie încă rezolvată”.

Volodimir Zelenski a declarat că, deși s-a ajuns la un acord cu privire la majoritatea celor 20 de puncte ale planului de pace, problema regiunii Donețk a rămas nerezolvată. Potrivit acestuia, pentru a rezolva problema teritorială, Ucraina propune oprirea la linia de contact, în timp ce americanii propun crearea unei zone economice libere, în special în regiunea Donețk.

„Dacă îndrăznește”. Volodimir Zelenski a răspuns cu o invitație la propunerea lui Vladimir Putin de a se întâlni la Moscova

Soluția Kosovo. De ce războiul din Ucraina și-ar putea găsi rezolvarea în Balcani: un posibil compromis în negocierile cu Rusia

