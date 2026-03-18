Liderii iranieni uciși în urma atacurilor americano-israeliene

Începând cu 28 februarie, atacurile americano-israeliene asupra Iranului au dus la moartea mai multor personalități politice și militare de rang înalt de la Teheran, lovind în miezul conducerii Republicii Islamice într-un război care s-a extins în Orientul Mijlociu, perturbând piețele energetice și rutele maritime, scrie Reuters.

Atacurile, lansate în mijlocul negocierilor nucleare dintre Washington și Teheran, mediate de Oman, reprezintă cel mai semnificativ asalt asupra Iranului din ultimele decenii, după un conflict ascuns de lungă durată și un război de 12 zile în iunie 2025.

Iată o listă cu câteva dintre cele mai proeminente personalități ucise:

Liderul Suprem

Fostul lider suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei. Foto: Profimedia

Ayatollahul Ali Khamenei, care, în calitate de Lider Suprem al Iranului din 1989, a instaurat o conducere de fier asupra Republicii Islamice, consolidând în același timp ostilitatea față de SUA și Israel, a fost ucis la vârsta de 86 de ani într-un atac aerian american-israelian asupra complexului său din Teheran, pe 28 februarie.

Cele peste trei decenii de guvernare ale sale au fost marcate de consolidarea puterii prin intermediul aparatului de securitate și de extinderea influenței regionale a Iranului, chiar dacă tensiunile legate de programul său nuclear l-au adus în repetate rânduri în confruntare cu Occidentul.

Oficiali de rang înalt

Ali Larijani. Foto: Profimedia

Ali Larijani, secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională și un veteran al scenei politice, a fost ucis la vârsta de 67 de ani într-un atac aerian americano-israelian în zona Pardis din Teheran, pe 17 martie, împreună cu fiul său și unul dintre adjuncții săi, au raportat mass-media iraniană.

Fost comandant al Gărzii Revoluționare și negociator nuclear care a construit o relație de încredere cu negociatorii occidentali, el a fost, de asemenea, un consilier apropiat al Liderului Suprem asasinat și a jucat un rol important în conturarea politicii de securitate și externe a Iranului.

Ali Shamkhani, alături de fiica sa, Fatemeh. Foto: Captură video

Ali Shamkhani, un consilier apropiat al lui Khamenei și o figură-cheie în elaborarea politicilor de securitate și nucleare ale Iranului, a fost ucis în atacurile americano-israeliene asupra Teheranului din 28 februarie.

Fost ministru al apărării și oficial de securitate de lungă durată, el își reluase recent un rol central în luarea deciziilor în timp de război, după ce a supraviețuit unui atac asupra reședinței sale în timpul războiului de 12 zile din iunie dintre Israel și Iran.

Comandanți militari de vârf

Mohammad Pakpour, comandantul-șef al Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC), cea mai puternică forță militară a Iranului, a fost ucis în atacurile din 28 februarie de la Teheran, au anunțat mass-media de stat iraniană. Ofițer veteran al Gărzii, el a avansat în ierarhie până la conducerea Gărzii Revoluționare după ce predecesorul său, Hossein Salami, a fost ucis în războiul de 12 zile din iunie.

Aziz Nasirzadeh, ministrul apărării al Iranului și ofițer de carieră al forțelor aeriene, a fost ucis în aceeași serie de atacuri care au vizat conducerea de vârf din Teheran pe 28 februarie, potrivit unor surse. Fost comandant al forțelor aeriene și șef adjunct al statului major al forțelor armate, el a jucat un rol cheie în planificarea militară și politica de apărare.

Abdolrahim Mousavi, șeful de stat major al forțelor armate iraniene, a fost, de asemenea, ucis în atacurile din 28 februarie, în timpul a ceea ce mass-media iraniană a descris ca fiind o reuniune a conducerii de vârf la Teheran. Ofițer de carieră al armatei și fost șef al armatei regulate (Artesh), el era responsabil de coordonarea ramurilor militare ale Iranului și de supravegherea forțelor convenționale.

Gholamreza Soleimani, comandantul forței paramilitare Basij din Iran, a fost ucis în atacurile americano-israeliene din 17 martie, potrivit mass-media de stat iraniană. Ofițer de rang înalt al Gărzii Revoluționare, el a condus forța esențială pentru securitatea internă și aplicarea autorității statului.

Pe lângă cei menționați, mai mulți comandanți de rang înalt ai IRGC și ai armatei, precum și oficiali ai serviciilor de informații, au fost declarați morți în urma atacurilor, în special în timpul atacului inițial din 28 februarie, care a vizat o adunare a conducerii de vârf.

