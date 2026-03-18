Live TV

Liderii iranieni uciși în urma atacurilor americano-israeliene

Data actualizării: Data publicării:
Un steag iranian se află în mijlocul distrugerilor din Piața Enghelab, în urma atacurilor efectuate de Statele Unite și Israel asupra Teheranului, miercuri, 4 martie 2026. Foto: Profimedia
Din articol
Liderul Suprem Oficiali de rang înalt Comandanți militari de vârf

Începând cu 28 februarie, atacurile americano-israeliene asupra Iranului au dus la moartea mai multor personalități politice și militare de rang înalt de la Teheran, lovind în miezul conducerii Republicii Islamice într-un război care s-a extins în Orientul Mijlociu, perturbând piețele energetice și rutele maritime, scrie Reuters.

Atacurile, lansate în mijlocul negocierilor nucleare dintre Washington și Teheran, mediate de Oman, reprezintă cel mai semnificativ asalt asupra Iranului din ultimele decenii, după un conflict ascuns de lungă durată și un război de 12 zile în iunie 2025.

Iată o listă cu câteva dintre cele mai proeminente personalități ucise:

Liderul Suprem

Fostul lider suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei. Foto: Profimedia

Ayatollahul Ali Khamenei, care, în calitate de Lider Suprem al Iranului din 1989, a instaurat o conducere de fier asupra Republicii Islamice, consolidând în același timp ostilitatea față de SUA și Israel, a fost ucis la vârsta de 86 de ani într-un atac aerian american-israelian asupra complexului său din Teheran, pe 28 februarie.

Cele peste trei decenii de guvernare ale sale au fost marcate de consolidarea puterii prin intermediul aparatului de securitate și de extinderea influenței regionale a Iranului, chiar dacă tensiunile legate de programul său nuclear l-au adus în repetate rânduri în confruntare cu Occidentul.

Oficiali de rang înalt

Ali Larijani
Ali Larijani. Foto: Profimedia

Ali Larijani, secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională și un veteran al scenei politice, a fost ucis la vârsta de 67 de ani într-un atac aerian americano-israelian în zona Pardis din Teheran, pe 17 martie, împreună cu fiul său și unul dintre adjuncții săi, au raportat mass-media iraniană.

Fost comandant al Gărzii Revoluționare și negociator nuclear care a construit o relație de încredere cu negociatorii occidentali, el a fost, de asemenea, un consilier apropiat al Liderului Suprem asasinat și a jucat un rol important în conturarea politicii de securitate și externe a Iranului.

Fatemeh Shamkhani
Ali Shamkhani, alături de fiica sa, Fatemeh. Foto: Captură video

Ali Shamkhani, un consilier apropiat al lui Khamenei și o figură-cheie în elaborarea politicilor de securitate și nucleare ale Iranului, a fost ucis în atacurile americano-israeliene asupra Teheranului din 28 februarie.

Fost ministru al apărării și oficial de securitate de lungă durată, el își reluase recent un rol central în luarea deciziilor în timp de război, după ce a supraviețuit unui atac asupra reședinței sale în timpul războiului de 12 zile din iunie dintre Israel și Iran.

Comandanți militari de vârf

Mohammad Pakpour, comandantul-șef al Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC), cea mai puternică forță militară a Iranului, a fost ucis în atacurile din 28 februarie de la Teheran, au anunțat mass-media de stat iraniană. Ofițer veteran al Gărzii, el a avansat în ierarhie până la conducerea Gărzii Revoluționare după ce predecesorul său, Hossein Salami, a fost ucis în războiul de 12 zile din iunie.

Aziz Nasirzadeh, ministrul apărării al Iranului și ofițer de carieră al forțelor aeriene, a fost ucis în aceeași serie de atacuri care au vizat conducerea de vârf din Teheran pe 28 februarie, potrivit unor surse. Fost comandant al forțelor aeriene și șef adjunct al statului major al forțelor armate, el a jucat un rol cheie în planificarea militară și politica de apărare.

Abdolrahim Mousavi, șeful de stat major al forțelor armate iraniene, a fost, de asemenea, ucis în atacurile din 28 februarie, în timpul a ceea ce mass-media iraniană a descris ca fiind o reuniune a conducerii de vârf la Teheran. Ofițer de carieră al armatei și fost șef al armatei regulate (Artesh), el era responsabil de coordonarea ramurilor militare ale Iranului și de supravegherea forțelor convenționale.

Gholamreza Soleimani, comandantul forței paramilitare Basij din Iran, a fost ucis în atacurile americano-israeliene din 17 martie, potrivit mass-media de stat iraniană. Ofițer de rang înalt al Gărzii Revoluționare, el a condus forța esențială pentru securitatea internă și aplicarea autorității statului.

Pe lângă cei menționați, mai mulți comandanți de rang înalt ai IRGC și ai armatei, precum și oficiali ai serviciilor de informații, au fost declarați morți în urma atacurilor, în special în timpul atacului inițial din 28 februarie, care a vizat o adunare a conducerii de vârf.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert cazanciuc digi
1
Robert Cazanciuc îi cere lui Ilie Bolojan să explice refuzul finanțării Cartierului...
colaj cu Ali Moshiri, Donald Trump, Nicolas Maduro și Maria Corina Machado
2
Petrolistul din umbră care l-a convins pe Trump că înlocuirea lui Maduro cu lidera...
donald trump
3
Amenințările lui Donald Trump la adresa NATO scot la iveală lipsa unei strategii...
Adrian Țuțuianu.
4
Angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical a demisionat. Instituția...
Indemnizație de însoțitor 2026. Foto Getty Images
5
Cât este indemnizația de însoțitor în 2026: Ajutorul acordat celor care nu se pot îngriji...
"Va fi al Treilea Război Mondial!" Decizia luată în privința Marocului a făcut rapid înconjurul lumii
Digi Sport
"Va fi al Treilea Război Mondial!" Decizia luată în privința Marocului a făcut rapid înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
Mesajul lui Mojtaba Khamenei după ce Ali Larijani a fost eliminat de Israel: „Fiecare picătură de sânge are un preț”
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
„Cine este următorul?”. Cum reușește Israelul să elimine un număr atât de mare de lideri iranieni
vladimir putin
„Țara se destramă”. Un susținător al Kremlinului se întoarce împotriva lui Vladimir Putin și spune că sistemul „este sortit colapsului”
Rezervoare Pars
Escaladare majoră: Cu acordul SUA, Israelul a atacat cel mai mare zăcământ de gaze naturale din lume. Este așteptată reacția Iranului
Naționala de fotbal feminin Iran
Naţionala feminină de fotbal a Iranului s-a întors în ţară. Câte dintre ele au decis, până la urmă, să rămână în Australia
Recomandările redacţiei
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor: „Coaliția trebuie să meargă mai departe. Bolojan nu...
BUCURESTI - CAMERA DEPUTATILOR - VOT RIDICARE IMUNITATE - 14 OCT
Ședința comisiilor parlamentare în care se decidea bugetul...
Petrișor Peiu, senator AUR.
Unde s-a rupt înțelegerea dintre PSD și AUR pe bugetul de stat: cele...
Ruine Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 19. Iranul confirmă moartea lui...
Ultimele știri
Prețul petrolului a ajuns la aproape 110 dolari pe baril după bombardarea celui mai mare zăcământ de gaze naturale
Alexandru Nazare: „Banii pentru pensionari există, țara are nevoie de buget cât mai repede”. Ministrul anunță noi discuții în Coaliție
Sondaj: 50% dintre ucraineni consideră Ungaria o națiune ostilă, cifre asemănătoare cu ale unei țări care sprijină războiul Rusiei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Keith Urban, ignorat de propria fiică. Declarația făcută de Sunday după divorțul părinților ei: „S-a...
Cancan
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
Fanatik.ro
China nu se mai ascunde şi vrea să intre în marele joc al supremaţiei militare. Ordinele lui Xi Jinping au...
editiadedimineata.ro
Pariuri pe moarte și război: cum ajung conflictele globale mize pe miliarde de dolari
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, soția lui Răzvan Burleanu. Ea e femeia din spatele omului numărul 1 din fotbalul românesc
Adevărul
Economistul american care a prezis criza din 2008 avertizează: „Urmează un șoc financiar și mai grav”
Playtech
De la ce vârstă te poţi angaja în România. Cine poate lucra part-time sau full-time
Digi FM
Cine l-a înlocuit pe Mugurel Vrabete la concertul Holograf de la Sala Palatului. Soția și fiica regratului...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A zis ”DA”: 175 de milioane de euro pentru transferul lui Erling Haaland!
Pro FM
Un artist celebru dezvăluie că a fost diagnosticat cu o formă rară de cancer: „Mai am 2-3 ani de trăit, nu...
Film Now
Fiica lui Heath Ledger, într-o apariție rară în public, pe străzile din NYC. Matilda are 20 de ani și nași...
Adevarul
Trei români, bătuți cu brutalitate de trapperul Baby Gang și gașca sa. Artistul bătăuș a fost arestat. Ce a...
Newsweek
Ministrul muncii, mesaj pentru pensionari de la negocierile pentru pensii mai mari: „Așa ceva nu se poate”
Digi FM
Meseria inedită pe care o îmbrățișează femeile din Ucraina, de la începutul războiului: “Sudează minunat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Teste simple pentru evaluarea forței musculare. Menţinerea ei la vârste înaintate ar putea avea o legătură...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Keith Urban, devastat de zvonurile potrivit cărora Nicole Kidman ar avea o nouă relație: „Urăște că s-au...
UTV
Kylie Jenner a întors toate privirile într-o rochie inspirată de Jessica Rabbit