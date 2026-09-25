Melania Trump afirmă că a avut o „copilărie frumoasă” trăind în comunism. Ce crede soțul ei despre acest sistem politic

Prima doamnă a SUA, Melania Trump, a declarat miercuri că a avut o „copilărie foarte frumoasă” crescând în comunism în Slovenia, oferind o reflecție personală asupra unui sistem politic pe care soțul ei, președintele Donald Trump, l-a invocat în repetate rânduri ca pe o amenințare la adresa Statelor Unite, scrie Newsweek.

„Am crescut în comunism și, de fapt, nu mi-a lipsit nimic”, a declarat Melania pentru Fox News Business. „Simt că am avut o copilărie foarte frumoasă, iar părinții mei mi-au oferit o copilărie frumoasă în cadrul familiei mele.”

Comentariile sale vin în contextul în care Donald Trump a folosit din ce în ce mai des termenul „comunism” pentru a-i ataca pe democrați și pe socialiștii democrați, declarând în fața audienței de la convenția republicană din această lună: „Se numesc pe ei înșiși socialiști democrați, dar, de fapt, sunt comuniști.”

A crescut în fosta Iugoslavie

Melania s-a născut sub numele de Melanija Knavs în Novo Mesto, Slovenia, în 1970, și a crescut în fosta Iugoslavie. Ulterior, s-a mutat în Statele Unite în anii 1990 pentru a-și continua cariera de model și a devenit cetățean american în 2006.

Întrebată cum a fost să crească în comunism și dacă acea experiență le-a oferit est-europenilor o apreciere diferită a libertății, Melania a spus că însăși copilăria ei a fost una pozitivă.

„Dar, da, există anumite lucruri de care, știți, trebuie să fii conștient”, a spus ea. „Și aveai grijă la ceea ce făceai.”

„Nu este la fel de liberă ca aici, în Statele Unite, în prezent”, a adăugat ea. „Sunt vremuri diferite. Dar pe vremea când am crescut eu, nu era așa.”

Istoria comunistă a Sloveniei

Melania a crescut în Iugoslavia socialistă, o federație condusă de comuniști care a luat naștere după cel de-al Doilea Război Mondial. Slovenia era una dintre cele șase republici ale Iugoslaviei, alături de Croația, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Muntenegru și Macedonia.

Iugoslavia era condusă de liderul comunist Josip Broz Tito, dar sistemul său diferea de modelul sovietic. După ce Tito s-a rupt de Iosif Stalin în 1948, Iugoslavia a urmat propria formă de socialism, incluzând autogestiunea muncitorilor, și a rămas independentă de blocul sovietic (motiv pentru care mii de români au încercat să fugă din țară prin Iugoslavia către Occident, în anii comunismului - n.r).

Puterea politică a rămas concentrată în Partidul Comunist, deși Slovenia era cea mai dezvoltată economic dintre republicile iugoslave. După moartea lui Tito în 1980, tensiunile economice și politice s-au intensificat, iar Slovenia a evoluat către o democrație cu mai multe partide și independență.

Slovenia a organizat primele alegeri cu participarea mai multor partide în 1990 și și-a declarat independența față de Iugoslavia pe 25 iunie 1991. Melania, născută în 1970, și-ar fi petrecut copilăria și adolescența în sistemul comunist al Iugoslaviei înainte ca Slovenia să devină o țară independentă.

Trump îi face „comuniști” pe democrați

Donald Trump a folosit în repetate rânduri cuvântul „comunist” atunci când i-a criticat pe democrați și pe unii politicieni asociați cu mișcarea socialistă democratică.

Într-un discurs ținut de 4 iulie, Trump a spus: „Comunismul este un ratat și va rămâne mereu așa.” El a continuat: „Războinicii noștri nu au luptat împotriva comunismului pe câmpurile de luptă din întreaga lume doar pentru ca acea amenințare să-și arate din nou fața urâtă chiar aici, în America. Nu vom lăsa asta să se întâmple.”

Trump a descris, de asemenea, în mod specific Partidul Democrat ca „devenind un partid comunist” și, la o conferință a Coaliției Credință și Libertate din iunie, i-a numit pe unii democrați „comuniști înrăiți și fără Dumnezeu”.

El a vizat, de asemenea, aripa progresistă a democraților, adică pe socialiștii democrați.

La convenția de la jumătatea mandatului a Partidului Republican, desfășurată la Dallas la începutul acestei luni, Trump a declarat: „Se numesc pe ei înșiși socialiști democrați, dar, de fapt, sunt comuniști.” Ulterior, el a avertizat că o victorie a democraților ar putea duce la ceea ce el a numit „un grup comunist”.

Comentariile lui Trump s-au concentrat, în parte, asupra unui grup de candidați progresisti care au câștigat alegerile primare ale democraților în 2026, inclusiv candidați care îi provoacă pe democrații mai aliniați cu establishment-ul.

Socialismul democratic și comunismul nu sunt sinonime. FactCheck.org a subliniat că socialiștii democrați și comuniștii reprezintă tradiții politice distincte, în timp ce organizația „Socialiștii Democrați din America” își descrie propriul program în termeni de control democratic și proprietate colectivă asupra sectoarelor-cheie ale economiei.

Melania oferă sfaturi mamelor care lucrează și recunoaște că timpul petrecut cu familia „are de suferit”

Melania a vorbit, de asemenea, despre perioada în care a fost primă doamnă în cadrul interviului acordat emisiunii „Fox News Business”, spunându-i prezentatoarei Taylor Riggs că lucra constant, uneori în detrimentul timpului petrecut cu familia.

Riggs a recunoscut programul solicitant al primei doamne și a numit-o o „sursă de inspirație” pentru tinerele mame care „încearcă să le facă pe toate”.

Ea a întrebat dacă prima doamnă încă mai încearcă să adune familia la cină.

„Soțul meu lucrează, uneori în Biroul Oval până la ora 21:30 seara”, a spus Melania. „Încercăm să găsim timp, dar este din ce în ce mai puțin. Timpul petrecut cu familia are de suferit din această cauză.”

Prima doamnă a adăugat că sacrificiile pe care au trebuit să le facă pentru timpul petrecut în familie sunt acceptabile, totuși, deoarece se află în Washington, D.C., pentru a „munci” și a „face o treabă bună”, iar aceasta este prioritatea în acest moment. Ea a menționat, de asemenea, că fiul său Barron, care are 20 de ani, ar putea chiar „să fie fericit că eu vreau doar să-mi fac treaba”.

În ceea ce privește petrecerea timpului împreună ca familie, ea a sugerat ca părinții cu o viață profesională solicitantă să-și „programeze” timpul petrecut împreună.

Spre deosebire de președinte, funcția de primă doamnă nu este remunerată, deși ea beneficiază de un sprijin semnificativ în ceea ce privește personalul care o poate ajuta să-și susțină inițiativele și fondurile de funcționare. Pe lângă inițiativa sa de a sprijini tinerii aflați în plasament, Melaniei Trump i se atribuie meritul de a fi contribuit la reunirea copiilor strămutați de războiul dintre Rusia și Ucraina cu familiile lor. Ea a discutat direct cu președintele rus Vladimir Putin înainte de acest moment și, când a fost întrebată cum a reușit să realizeze acest lucru, a declarat pentru Fox News că menține un dialog constant cu partea rusă.

Editor : M.C