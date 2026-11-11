Republicanii din Camera Reprezentanților au blocat încercarea de a-l destitui pe Pete Hegseth

Camera Reprezentanților din SUA, controlată de republicani, a votat marți pentru a anula efectiv, cel puțin pentru moment, articolele de punere sub acuzare împotriva secretarului Apărării Pete Hegseth, blocând dezbaterea acestora în plenul Camerei și retrimitându-le la Comisia Judiciară, unde liderii Partidului Republican le pot ține în așteptare până la constituirea următorului Congres, în ianuarie 2027.

Majoritatea congresmenilor a votat pentru trimiterea capetelor de acuzare la o comisie de analiză, blocând astfel, pentru moment, inițiativa disidentului republican Thomas Massie, ales în Kentucky.

În prima sa conferință de presă la Pentagon din ultimele șase luni, Pete Hegseth a calificat demersul drept o „farsă” și un act de „sabotaj”, relatează BBC.

Democrații au votat în unanimitate împotriva amânării acuzațiilor de punere sub acuzare

Democrații - care au votat în unanimitate împotriva amânării acuzațiilor de punere sub acuzare - vor deține o largă majoritate în Cameră anul viitor, după ce au câștigat cel puțin 255 de locuri în alegerile de la jumătatea mandatului de săptămâna trecută. Aceștia s-au angajat deja să încerce să-l demită pe Hegseth din funcție atunci când vor prelua controlul asupra Congresului.

„Odată ajunși în majoritate, unul dintre primele lucruri pe care le vom face va fi să-l alungăm pe Pete Hegseth din oraș”, a declarat la un miting luna trecută deputatul democrat Hakeem Jeffries din New York, liderul minorității care urmează să devină președintele Camerei Reprezentanților.

Inițiativa, care urmărea tragerea la răspundere a secretarului apărării pentru abaterile invocate și, în cele din urmă, demiterea sa, era considerată puțin probabil să reușească. Ar fi putut fi nevoie ca mai mulți republicani să îl sfideze pe președintele Donald Trump.

Decizia pune practic capăt demersului în actuala legislatură

Thomas Massie a fost singurul republican care a votat marți împotriva trimiterii rezoluției la Comisia juridică a Camerei Reprezentanților, condusă de republicani.

Analiza cazului a fost aprobată cu 211 voturi pentru și 204 împotrivă. Peste 12 membri ai Camerei, printre care 11 democrați, au lipsit de la vot.

Decizia pune practic capăt demersului în actuala legislatură, în condițiile în care a mai rămas puțin timp până când democrații vor prelua controlul, în ianuarie.

Președintele american a salutat rezultatul votului într-o postare pe Truth Social, afirmând că demersul „a EȘUAT lamentabil”.

„Repet, victoriile din Venezuela și Iran, cele mai bune rezultate la recrutare din istoria armatei (liste lungi de așteptare pentru înrolare!) și un moral cum rar s-a mai văzut au dus la EXONERAREA unui mare patriot american”, a notat Trump, referindu-se la Hegseth.

Massie se declară dezamăgit

Deputatul Thomas Massie, un republican din Kentucky, a reintrodus luni articolele de punere sub acuzare împotriva lui Hegseth, susținând că șeful Pentagonului, aflat sub presiune, a comis „crime grave și delicte” și a abuzat de puterea funcției sale prin încălcarea Rezoluției privind puterile de război, desfășurând operațiuni militare fără autorizarea Congresului și ordonând acțiuni militare ilegale în mai multe țări.

Marți, Massie a fost singurul republican care s-a desprins de partidul său și a votat pentru menținerea în vigoare a articolelor de punere sub acuzare.

După vot, Massie a declarat că „nu a fost surprins”, dar că „a fost dezamăgit”, potrivit CBS.

„Diagnosticul meu în privința Congresului este că oamenii aceștia știu ce au de făcut”, a adăugat el: „Pur și simplu nu se pot hotărî să o facă, nici măcar atunci când ar avea de câștigat politic.”

Thomas Massie recunoscuse anterior că inițiativa sa ar putea să nu aibă succes imediat. El susținea însă că demersul ar putea spori presiunea asupra lui Trump pentru a-l înlocui pe Hegseth înainte ca democrații să lanseze propria procedură de punere sub acuzare.

Congresmanul din Kentucky a mai spus că demiterea lui Hegseth acum i-ar da Senatului timp să confirme un succesor cât timp republicanii dețin încă majoritatea.

Rezoluțiile de punere sub acuzare pot fi preluate și după încheierea unei legislaturi, astfel că democrații ar putea relua demersul anul viitor.

Democrații vor prelua controlul ambelor camere ale Congresului în ianuarie, după ce au obținut majoritatea la alegerile de la jumătatea mandatului.

Președintele Camerei Reprezentanților, republicanul Mike Johnson, anticipase mai devreme în cursul zilei că inițiativa va eșua.

În cele opt capete de acuzare depuse oficial luni în Cameră, Massie a afirmat că Hegseth „încalcă legea și trebuie tras la răspundere” pentru că a purtat un război în Iran mai mult de 90 de zile fără aprobarea Congresului.

Hegseth a fost acuzat și că a supervizat „ucideri extrajudiciare” în cadrul campaniei SUA împotriva ambarcațiunilor suspectate că transportau droguri în Oceanul Pacific și în Marea Caraibilor.

Hegseth consideră demersul „o manevră politică a unui adversar al administrației Trump”

La conferința de presă de marți, șeful Pentagonului a descris inițiativa drept o manevră politică a unui adversar al administrației Trump, pe care l-a numit „nemulțumit și învins”.

Hegseth a mai susținut că rezoluția lui Massie pune în pericol securitatea națională, deoarece le transmite adversarilor SUA „că Statele Unite își vor pedepsi chiar propriii militari și propria conducere civilă pentru că au desfășurat cu succes operațiuni militare legale”.

„Asta nu este patriotism. Este sabotaj”, a spus el.

Hegseth a reluat unele dintre afirmațiile făcute de Trump luni, când acesta a apărut pe neașteptate în sala de presă a Casei Albe. Șeful Pentagonului a lăudat, la rândul său, creșterea numărului de înrolări în armată.

Hegseth a susținut că Massie a fost motivat de divergențe politice și că în acest caz nu este vorba „nici de infracțiuni grave, nici de abateri, nici de trădare, nici de mită, nici de genul de fapte pe care părinții fondatori le-au avut în vedere când au redactat clauza privind punerea sub acuzare”.

Massie, care a pierdut anul acesta cursa pentru un nou mandat în fața unui adversar susținut de Trump, l-a criticat pe președinte și s-a pronunțat împotriva războiului cu Iranul încă de la începutul conflictului, în februarie.

El stârnise deja furia președintelui când a cerut administrației Trump să publice documentele privind cazul lui Jeffrey Epstein, care fusese condamnat pentru infracțiuni sexuale înainte de moartea sa.

Pete Hegseth rămâne deocamdată în funcție, însă mulți membri ai Congresului, inclusiv unii republicani, se întreabă cât timp va mai rezista în administrație.

Senatorul republican din Texas Ted Cruz a declarat marți că se așteaptă ca șeful Pentagonului să demisioneze sau să fie demis de președintele Donald Trump.

Editor : M.C