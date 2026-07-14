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Mercenarii Wagner ai defunctului Prigojin, rămași în Africa, au construit un adevărat imperiu al drogurilor (WSJ)

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Mercenar Wagner. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
Mercenar Wagner. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
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Mercenarii din cadrul companiei militare private Wagner care au rămas în Republica Centrafricană  au creat un imperiu al drogurilor, specializat în contrabanda și vânzarea de tramadol, scrie The Wall Street Journal.

Tramadolul — un analgezic opioid sintetic — este utilizat în medicină pentru calmarea durerii. În doze mari, acesta acționează ca un stimulent și, din această cauză, notează publicația, este cunoscut drept „cocaina săracilor”.

În timp ce doza medicală obișnuită este de 50–100 de miligrame, în RCA tramadolul este vândut ilegal în doze de până la 200 de miligrame pe comprimat.

WSJ scrie că analgezicul opioid este produs în India, de unde este livrat în Republica Democratică Congo, iar apoi, pe râul Ubangi, în Republica Centrafricană, unde mercenarii companiei militare private Wagner controlează distribuția acestuia.

Tramadolul este cumpărat de mineri pentru a putea lucra ore în șir în minele de aur, care sunt, de asemenea, controlate de compania militară privată Wagner.

Drogul este consumat și de combatanți, pentru a-și înăbuși frica și a-și spori agresivitatea. Creșterea consumului acestui medicament în Republica Centrafricană, scrie WSJ citând date ale Universității din Uppsala, a coincis cu o creștere de aproape 20% a numărului de victime în luptele pentru controlul unor zone ale țării.

Imperiul narcotic al vânzării de tramadol, relatează WSJ, a dat companiei militare private Wagner „un nou impuls după o serie de eșecuri”. Comerțul cu droguri nu numai că aduce venituri grupării Wagner, dar o ajută și să controleze exploatarea aurului în Republica Centrafricană. Din exploatarea aurului în Republica Centrafricană, potrivit estimărilor experților, gruparea Wagner câștigă aproximativ 180 de milioane de dolari pe an.

În Republica Centrafricană, potrivit datelor WSJ, se află aproximativ 500 de mercenari ai companiei militare private Wagner. Publicația menționează că la conducerea companiei militare private se află Pavel, fiul lui Evgheni Prigojin.

După revolta mercenarilor și moartea fondatorului companiei militare private Wagner, Evgheni Prigojin, în 2023, compania militară privată a fost desființată oficial. S-a raportat că activitatea operațională a companiei militare private în Africa și în Orientul Mijlociu urma să fie transferată Ministerului Apărării al Federației Ruse. Cu toate acestea, „Serviciul rus al BBC” a scris în vara anului 2024 că, în Republica Centrafricană, compania militară privată Wagner își continuă activitatea în formatul anterior.

Editor : A.R.

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