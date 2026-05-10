Live TV

Ministrul apărării din Letonia, Andris Spruds, a demisionat după ce drone ucrainene au lovit rezervoare cu petrol din țara sa

Data actualizării: Data publicării:
inistrul apărării din Letonia, Andris Spruds
inistrul apărării din Letonia, Andris Spruds Foto: Profimedia

Ministrul apărării din Letonia, Andris Spruds, şi-a dat demisia duminică, după ce joi două drone ucrainene au pătruns dinspre Rusia în Letonia şi au lovit aici instalaţii de stocare a petrolului, relatează Reuters.

Şefa guvernului leton Evika Silina a cerut demisia acestuia duminică dimineaţă, afirmând că sistemele anti-drone nu au fost implementate suficient de repede. Ea l-a numit pe colonelul Raivis Melnis din armata letonă în funcţia de nou ministru al apărării, scrie Agerpres.

Letonia şi Lituania au solicitat joi NATO să-şi consolideze apărarea antiaeriană în regiune, după ce două drone au trecut graniţa rusă şi au explodat la o instalaţie de stocare a petrolului din Letonia.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiga, a declarat duminică pe platforma X că dronele erau ucrainene şi că au pătruns în Letonia ca urmare a "războiului electronic rus care a deviat în mod deliberat dronele ucrainene de la ţintele lor din Rusia".

Ca răspuns la incidentele cu drone, Ucraina ia în considerare trimiterea unor experţi pentru a contribui la consolidarea securităţii aeriene în statele baltice, a declarat Sibiga vineri.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ioan Isaiu
1
Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din mai multe seriale și telenovele românești, a murit...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky laughs
2
Umilința supremă: Zelenski a dat decret prin care „autorizează” parada lui Putin și a pus...
Laura Codruța Kovesi
3
Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un...
simion aur inquam george calin
4
AUR sesizează Avocatul Poporului după ce Bolojan a repus în Guvern o ordonanță de urgență
george simion si calin georgescu fac declaratii
5
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
Victorie istorică! Și-au bătut rivala cu 2-0 și au câștigat titlul, după o secetă de 40 de ani
Digi Sport
Victorie istorică! Și-au bătut rivala cu 2-0 și au câștigat titlul, după o secetă de 40 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
drona sahed reuters
Alertă la granița NATO. Două drone s-au prăbușit în Letonia: rezervoare de petrol goale au fost avariate
maia sandu parlament letonia
Maia Sandu, în Letonia: Pactul Ribbentrop–Molotov a trasat linii prin vieţi. Ceea ce e azi Republica Moldova a fost rupt din România
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova /
Maia Sandu: „O Moldovă în UE nu este o povară. Nu cerem doar să fim protejaţi, contribuim la rândul nostru”
image_1774429645516
O dronă provenită din spațiul aerian al Rusiei a lovit coșul de fum al unei centrale din Estonia. Și Letonia a raportat un incident
barbat cu catuse la maini
Cetățean azer, condamnat în Letonia după ce a livrat Rusiei diferite echipamente: „Este mai grav decât furnizarea armelor de foc”
Recomandările redacţiei
Cristian Diaconescu.
Cristian Diaconescu explică miza summitului B9 pentru România. „Mă...
Polițist Estonia
Următorul pericol la granițile UE, după încetarea războiului...
Masoud Pezeshkian, președintele Iranului.
Președintele Iranului, despre negocierile cu SUA: „Dialogul nu...
Militari canadieni.
Țara care investește masiv în apărare și își întărește armata. A fost...
Ultimele știri
Ciprian Ciucu: Așteptăm ca PSD să își asume guvernarea. După aceea, pot avea loc două tipuri de dialog cu PNL
Avalanșă de mari dimensiuni la Bâlea Lac. Avertismentul specialiștilor: „Se pot produce în orice moment al zilei”
Vânătoare de comori pe insula Robinson Crusoe, în Chile. Miza: un tezaur estimat la 40 de miliarde de dolari
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A slăbit 63 de kilograme după un episod umilitor și pare altă persoană: "Nu puteam să urc scările din casă...
Cancan
Rezultatele necropsiei lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică. Detalii CUTREMURĂTOARE
Fanatik.ro
Cu cine se iubește Sarah Dumitrescu, fiica cea mică a Anamariei Prodan. E admirat de toate femeile
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
Marius Șumudică, atac nuclear: ”Gâlcă a pierdut vestiarul din momentul numirii! Insuccesul meu de la Rapid...
Adevărul
Animalul care a uimit cercetătorii într-o rezervație din SUA: de ce „pufoșenia albă” este atât de rară
Playtech
Oraşul din România din care oamenii pleacă imediat ce au ocazia. E în pragul falimentului, conform...
Digi FM
Ioan Isaiu a murit la 56 de ani, înainte de a-și vedea visul împlinit. Ce spunea despre singurul său regret
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A văzut cum l-a numit Mourinho pe Chivu și i-a bătut obrazul în direct la TV: "De ce?"
Pro FM
George Burcea, reacție surprinzătoare în ziua nunții Andreei Bălan cu Victor Cornea. Imaginea postată a...
Film Now
Jerry Seinfeld susține că „Friends” s-a inspirat din sitcom-ul „Seinfeld”: „Au luat ideea și au pus oameni...
Adevarul
Câți pași trebuie să faci zilnic pentru a slăbi și a nu pune kilogramele la loc. Ce arată un nou studiu
Newsweek
Unul dintre cei mai puternici oameni din România anunță indexarea pensiilor. Câți bani iau în plus pensionarii
Digi FM
Decizia controversată a unei mame. Își ia fiicele de la școală pentru a merge în vacanțe: „Plătesc amenzile...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Charlize Theron dezvăluie sacrificiul din spatele disciplinei care a format-o ca actriță: „De câteva ori am...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă