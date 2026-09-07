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Letonia interzice cărțile și presa din Rusia și Belarus: ce riscuri de propagandă vrea să elimine statul baltic

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Cărți. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Letonia a interzis importul de cărţi, ziare şi alte materiale tipărite din Rusia şi Belarus, invocând lupta împotriva "dezinformării şi a propagandei de război", a declarat luni Ministerul leton de Externe, relatează AFP, preluată de Agerpres.

"Interdicţia de import are ca scop protejarea intereselor de securitate ale Letoniei şi reducerea în continuare a legăturilor economice cu Rusia şi Belarus, care continuă să poarte şi să sprijine războiul de agresiune împotriva Ucrainei", a spus ministerul.

Letonia, ţară membră a NATO şi Uniunii Europene, are o importantă minoritate rusofonă, aproximativ un sfert din populaţie aparţinând minorităţii etnice ruse.

Aliată a Ucrainei, Letonia s-a confruntat cu "atacuri hibride" din partea Moscovei de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina în 2022. Ţara are graniţe cu Rusia şi Belarus.

Pe fondul atacurilor cibernetice, incursiunilor cu drone şi a dezinformării, Letonia, fostă republică sovietică, a investit masiv în securitatea sa în ultimii ani, convinsă că ar putea fi una dintre următoarele ţinte ale Moscovei.

Interdicţia a intrat în vigoare la 1 septembrie. Ea se aplică şi altor bunuri de consum, inclusiv îmbrăcăminte, jucării şi articole sportive, inclusiv produse de origine rusă sau belarusă care sosesc prin intermediul unor ţări terţe.

Potrivit guvernului leton, această măsură îşi propune "să consolideze rezilienţa societăţii şi să reducă vulnerabilităţile în spaţiul informaţional".

Importurile Letoniei din Rusia şi Belarus au scăzut drastic de la începutul războiului din Ucraina, potrivit Ministerului de Externe, care a menţionat o scădere de 91% a valorii totale a importurilor între 2022 şi 2025, de la 2,13 miliarde de euro la 193 de milioane de euro.

Cu toate acestea, cărţile şi materialele tipărite "constituiau încă una dintre cele mai importante categorii rămase de bunuri de consum importate din Rusia", a adăugat ministerul.

Editor : M.C

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