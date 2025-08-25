Ministrul transporturilor din Turcia, Abdulkadir Uraloglu, a fost amendat pentru depăşirea vitezei legale după ce a postat pe X un clip cu el însuşi în timp ce conduce o maşină cu 225 km/h pe autostradă. El a fost criticat pe reţelele sociale şi a fost nevoit să-şi ceară scuze public.

Clipul, care are drept coloană sonoră muzică populară şi extrase dintr-un discurs al preşedintelui Recep Tayyip Erdogan care elogiază infrastructura realizată de guvern, îl arată Uraloglu în timp trece în viteză cu maşina sa pe lângă alte automobile pe banda rapidă a autostrăzii Ankara-Nigde, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Poliţia rutieră a emis mai târziu o amendă de 9.267 lire turceşti (280 de dolari) pentru depăşirea limitei de viteză la circa 50 km de capitala Ankara.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Fiind confruntat cu numeroase critici, Uraloglu a postat o imagine cu amenda pe platforma socială X, cu mesajul: „Prezint scuze naţiunii noastre”.

Limita legală de viteză pe autostrăzile din Turcia este de 140 km/h. Anul trecut, 6.351 de persoane au murit în aproape 1,5 milioane de accidente rutiere, potrivit datelor oficiale.

Editor : M.B.