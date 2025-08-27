Poliția din Republica Moldova a dejucat mai multe tentative de perturbare a ceremoniilor de Ziua Independenței, la care vor lua parte mai mulți lideri europeni. Autoritățile au publicat, pe Facebook, un mesaj audio, în care un bărbat le explică celor care vor să participe la acțiuni în centrul Capitalei cum trebuie să se organizeze pentru acțiune de protest și cum să răspundă agenților de poliție dacă sunt opriți.

„Ne întâlnim diseară pe stradă, pe la un 16:40 - 16:30, prin centru. Ne împărțim câte zece, prin diferite colțuri, să nu batem la ochi. Ne-am dus, am luat din mașină câte un balon fiecare, ne-am adunat și facem un video. Am aruncat baloanele, am strigat de trei ori «Rușine!», un fel de mini-protest...”, dezvăluie una dintre înregistrările făcute publice de către Poliția din Republica Moldova.

În continuare, individul înregistrat de către autoritățile de peste Prut dă instrucțiuni adepților săi, sfătuindu-i să rămână fermi în acțiunile de provocare și perturbare a ceremoniilor din Chișinău.

În caz de ceva, în caz de ceva, Doamne ferește - dă Doamne să nu ne prindă - nu spunem cine ne-a adăugat, care v-a adăugat, care și cum și cine... După ce ajungem și ne adunăm, ștergem toți mesajele și, chiar dacă - Doamne ferește - se întâmplă să ne pună amenzi (...) să-mi dați mie și amenda se achită.

La final, vine și ordinul: „Cine nu-i de acord, părăsește grupul fără multe întrebări și fără multă vorbă. Acolo, pe loc, ne-am dus, am stat 5 minute, nu mai mult. 5-6 minute, nu mai mult!” Postarea autorităților este însoțită de un mesaj adresat cetățenilor, prin intermediul căreia aceștia sunt îndemnați „să nu se lase influențați de provocatori, exponenți ai grupurilor de influență din Federația Rusă, care au drept scop crearea dezordinilor în cadrul evenimentelor dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova”. Potrivit polițiștilor, instituțiile vor monitoriza în permanență buna desfășurare a evenimentelor și neadmiterea abaterilor de la lege.

Editor : C.A.