Live TV

Ungaria retrage trupele care păzeau infrastructura energetică. Orban trimisese armata să o protejeze, acuzând amenințări ale Ucrainei

Data publicării:
Peter Magyar. Foto: Profimedia Images

Ungaria a început retragerea personalului militar care fusese detașat pentru a asigura paza infrastructurii energetice, a relatat miercuri publicația HVG, citată de Kyiv Post. Potrivit Forțelor Armate Maghiare, aproximativ 600 de soldați fuseseră staționați pentru a proteja infrastructura critică, inclusiv instalațiile petroliere și de gaze.

Decizia de retragere a trupelor a fost luată după ce autoritățile au concluzionat că operatorii de infrastructură au consolidat măsurile de securitate independente, reducând necesitatea menținerii desfășurării militare. Ordinul a fost emis de șeful Statului Major General, Gabor Borondi, care a declarat că forțele armate au început „raționalizarea” numărului de trupe implicate în protecția infrastructurii.

Trupele au fost inițial desfășurate în februarie, după ce guvernul anterior al Ungariei a susținut că Ucraina ar putea reprezenta o amenințare la adresa infrastructurii energetice a țării, pe fondul disputelor privind tranzitul de petrol, a raportat HVG.

La acea vreme, oficialii maghiari au invocat îngrijorări legate de conductele de petrol Druzhba și presupuse riscuri la adresa stațiilor de pompare și a altor instalații.

Index a afirmat că ministrul maghiar de externe, Peter Szijjarto, a sugerat o „amprentă ucraineană” în ceea ce el a descris ca o tentativă de sabotaj pentru a conecta Serbia la conducta de gaz care alimentează Ungaria.

Șeful Agenției de Securitate Militară din Serbia, Djuro Jovanic, a declarat ulterior că anchetatorii nu au găsit dovezi care să lege Ucraina de incident, după cum a raportat Kurir.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Heorhii Tykhyi, a respins acuzațiile.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Ucraina nu are nicio legătură cu acest lucru. Cel mai probabil, este vorba de o operațiune rusă sub falsă pavăză, care face parte din intervenția masivă a Moscovei în alegerile din Ungaria”, a declarat el pe X.

Retragerea trupelor a urmat recentei schimbări de guvern din Ungaria, care a pus capăt celor 16 ani de guvernare ai fostului prim-ministru Viktor Orban.

Noul prim-ministru al Ungariei, Peter Magyar, și-a poziționat guvernul ca fiind pro-UE și și-a exprimat sprijinul pentru Ucraina ca răspuns la invazia Rusiei.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
Ce nu este indicat în a treia zi de Paște 2026. Foto Getty images
2
Când poți spăla rufe în Săptămâna Luminată 2026. Ce nu trebuie să faci în a treia zi de...
simion aur inquam george calin
3
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe...
Hungary Election
4
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
donald trump
5
Prima declarație a lui Trump despre noul premier al Ungariei. Cum îl descrie liderul de...
VIDEO Un interviu ”banal” a făcut internetul ”să explodeze”! Nimeni nu se aștepta la ce avea să urmeze în direct
Digi Sport
VIDEO Un interviu ”banal” a făcut internetul ”să explodeze”! Nimeni nu se aștepta la ce avea să urmeze în direct
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Peter Magyar Meets Hungarian President, Budapest, Hungary - 15 Apr 2026
„Viaţa e cel mai mare regizor”. În timp ce vizita palatul prezidenţial, Peter Magyar l-a zărit pe Viktor Orban la un balcon
benjamin netanyahu face declaratii
Netanyahu anunță că avut o discuție „caldă” cu premierul ales al Ungariei. Mesajul surprinzător pe care i l-a transmis Peter Magyar
ilie bolojan si peter magyar
Ilie Bolojan a discutat la telefon cu Peter Magyar. Prim-ministrul României l-a invitat pe viitorul premier ungar la București
viktor orban
Viktor Orban nu va participa la reuniunea informală a Consiliului European din Cipru, după înfrângerea în alegerile parlamentare
alexandru muraru
De ce înfrângerea lui Viktor Orbán este cea mai mare victorie a Europei împotriva influenței ruse. Consecințe la București
Recomandările redacţiei
cristian diaconescu
România și o posibilă criză politică. Cristian Diaconescu: „Lumea s-a...
U.S.-Israeli Military Campaign In Iran, Tehran - 29 Mar 2026
Război în Orientul Mijlociu, ziua 47. Discuții despre prelungirea...
Alexandru Rafila, ministrul Sănătății
De ce nu a putut lua fostul ministru al Sănătății Alexandru Rafila o...
profimedia-1090671166
Flota fantomă a Iranului și-a găsit nașul în blocada SUA. Rețeaua...
Ultimele știri
Văduva lui Charlie Kirk s-a retras în ultimul moment de la un eveniment la care participa și JD Vance. „Nu vă putem garanta siguranța”
Curentul din Atlantic se apropie periculos de colaps. Consecințe catastrofale pentru Europa, America și Africa
Alexandru Bălan, fost director adjunct al SIS, a fost condamnat la închisoare în R. Moldova. El este judecat şi în România
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Și-a cunoscut soțul la biserică și a avut șase copii cu el. Ce a descoperit apoi i-a schimbat viața: „Părea...
Cancan
Valentin Sanfira nu se mai ascunde! A dat fuga la ferma iubitei și s-a fotografiat într-o ipostază neașteptată
Fanatik.ro
Imagini de senzație cu fiica lui Jose Mourinho. Unde a apărut Matilde în ultimele zile: ”Febra lui atinge...
editiadedimineata.ro
Statele din Golf limitează imaginile din războiul cu Iranul, în timp ce jurnaliștii sunt arestați
Fanatik.ro
Alessandro Caparco, în conflict cu Andrei Nicolescu la plecarea de la Dinamo?! „Kopic mi-a scris când eram în...
Adevărul
Pățania unei românce în Maroc, unde a fost la un pas de a rămâne pe cont propriu în deşert: „Cea mai mare...
Playtech
Ce salariu are Ilie Bolojan ca premier. Tabel comparativ cu veniturile prim-miniștrilor europeni
Digi FM
Șeful ITM București, Costel Grojdea, vine la serviciu cu un Lamborghini de 300.000 de euro. Mașina nu apare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Un preot a răbufnit pe internet și a spus ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Total interzis! Voi apela la...
Pro FM
Lucian Viziru, declarații rare despre plecarea din România. Din ce își câștigă banii în prezent: „Nu m-am...
Film Now
Jennie Garth, dezvăluiri despre divorțul de Peter Facinelli. Momentul care i-a distrus complet căsnicia
Adevarul
Iranul îl ironizează pe Trump cu un videoclip AI controversat: liderul american, aruncat în Iad de Iisus
Newsweek
Veste excelentă de la Casa de Pensii. 110.000 pensionari vor primi un ajutor de 1.400 lei. Cum se dau banii?
Digi FM
Fiul lui Hulk Hogan, confesiuni la 9 luni de la moartea wrestlerului: "Șocant și neașteptat. Era plin de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
La un pas de moarte din cauza cercelului din nas. Cazul bizar al unei tinere: "Am făcut chiar și o scrisoare...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Sandra Bullock, noua vedetă de pe Instagram. 4 milioane de fani în 5 ore, cu Jennifer Aniston printre ei: "E...
UTV
Mihaela Rădulescu vorbește despre conflictul cu familia lui Felix Baumgartner. „Mi-au împachetat lucrurile ca...