Ungaria a început retragerea personalului militar care fusese detașat pentru a asigura paza infrastructurii energetice, a relatat miercuri publicația HVG, citată de Kyiv Post. Potrivit Forțelor Armate Maghiare, aproximativ 600 de soldați fuseseră staționați pentru a proteja infrastructura critică, inclusiv instalațiile petroliere și de gaze.

Decizia de retragere a trupelor a fost luată după ce autoritățile au concluzionat că operatorii de infrastructură au consolidat măsurile de securitate independente, reducând necesitatea menținerii desfășurării militare. Ordinul a fost emis de șeful Statului Major General, Gabor Borondi, care a declarat că forțele armate au început „raționalizarea” numărului de trupe implicate în protecția infrastructurii.

Trupele au fost inițial desfășurate în februarie, după ce guvernul anterior al Ungariei a susținut că Ucraina ar putea reprezenta o amenințare la adresa infrastructurii energetice a țării, pe fondul disputelor privind tranzitul de petrol, a raportat HVG.

La acea vreme, oficialii maghiari au invocat îngrijorări legate de conductele de petrol Druzhba și presupuse riscuri la adresa stațiilor de pompare și a altor instalații.

Index a afirmat că ministrul maghiar de externe, Peter Szijjarto, a sugerat o „amprentă ucraineană” în ceea ce el a descris ca o tentativă de sabotaj pentru a conecta Serbia la conducta de gaz care alimentează Ungaria.

Șeful Agenției de Securitate Militară din Serbia, Djuro Jovanic, a declarat ulterior că anchetatorii nu au găsit dovezi care să lege Ucraina de incident, după cum a raportat Kurir.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Heorhii Tykhyi, a respins acuzațiile.

„Ucraina nu are nicio legătură cu acest lucru. Cel mai probabil, este vorba de o operațiune rusă sub falsă pavăză, care face parte din intervenția masivă a Moscovei în alegerile din Ungaria”, a declarat el pe X.

Retragerea trupelor a urmat recentei schimbări de guvern din Ungaria, care a pus capăt celor 16 ani de guvernare ai fostului prim-ministru Viktor Orban.

Noul prim-ministru al Ungariei, Peter Magyar, și-a poziționat guvernul ca fiind pro-UE și și-a exprimat sprijinul pentru Ucraina ca răspuns la invazia Rusiei.

Editor : C.A.