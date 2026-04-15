Curentul din Atlantic se apropie periculos de colaps. Consecințe catastrofale pentru Europa, America și Africa

Un curent oceanic esențial din Atlantic, care influențează direct inclusiv clima Europei, este mult mai aproape de colaps decât se estima până acum, potrivit unui nou studiu citat de The Guardian. Cercetătorii avertizează că o astfel de prăbușire ar avea consecințe majore: ierni extrem de reci și veri secetoase în Europa, modificări ale precipitațiilor în zonele tropicale de care depind milioane de oameni din Africa și America și o creștere semnificativă a nivelului mărilor.

Circulația meridională de răsturnare a Atlanticului (AMOC) reprezintă o componentă majoră a sistemului climatic global și se află deja la cel mai slab nivel din ultimii 1.600 de ani, din cauza crizei climatice. Semne ale apropierii unui punct critic au fost identificate încă din 2021, iar cercetătorii știu că acest sistem s-a mai prăbușit în trecutul Pământului.

Oamenii de știință folosesc zeci de modele climatice pentru a estima evoluțiile viitoare, însă în cazul AMOC rezultatele au variat semnificativ: de la scenarii fără încetinire până în 2100, până la unele care indică o reducere drastică de aproximativ 65%, chiar și în condițiile reducerii emisiilor de carbon la zero net.

Noul studiu a combinat observații reale din oceane cu modelele climatice pentru a identifica cele mai fiabile scenarii, reducând semnificativ incertitudinea. Rezultatul indică o încetinire estimată între 42% și 58% până în 2100, un nivel care, potrivit cercetătorilor, duce aproape sigur la colaps.

AMOC transportă ape calde din regiunile tropicale către Europa și Arctica, unde acestea se răcesc și se scufundă, formând un curent de revenire în adâncuri. Prăbușirea acestui sistem ar modifica zonele de precipitații tropicale de care depind milioane de oameni pentru agricultură, ar aduce ierni extrem de reci și veri secetoase în Europa de Vest și ar contribui la creșterea nivelului mării în Atlantic cu 50 până la 100 de centimetri.

Coordonatorul studiului, Valentin Portmann, de la Inria Centre de recherche Bordeaux Sud-Ouest din Franța, a declarat că AMOC va slăbi mai mult decât sugerau estimările medii ale modelelor climatice, ceea ce înseamnă că sistemul este mai aproape de un punct critic.

La rândul său, Stefan Rahmstorf, de la Institutul Potsdam pentru Cercetarea Impactului Climatic, a afirmat că rezultatele sunt „importante și foarte îngrijorătoare” și arată că modelele considerate anterior „pesimiste” sunt, de fapt, cele mai apropiate de realitate.

Acesta a avertizat că punctul de colaps ar putea fi atins chiar la mijlocul acestui secol, mai devreme decât se credea. Rahmstorf, care studiază AMOC de 35 de ani, a subliniat că un astfel de scenariu trebuie evitat „cu orice preț”, având în vedere impactul major.

Încetinirea AMOC este determinată de creșterea rapidă a temperaturilor în Arctica, care reduce capacitatea apelor de a se răci și de a se scufunda. În același timp, acumularea de apă dulce în ocean scade densitatea apei, amplificând procesul și creând un cerc vicios.

Deși sistemul este extrem de complex și dificil de modelat cu precizie, cercetătorii consideră că o slăbire semnificativă este aproape inevitabilă și ar putea avea efecte serioase în următoarele decenii.

Studiul, publicat în revista Science Advances, a analizat patru metode diferite de corelare a observațiilor reale cu modelele climatice și a identificat regresia „ridge” drept cea mai eficientă.

Specialiștii avertizează că situația ar putea fi chiar mai gravă, deoarece modelele actuale nu includ complet efectele apei provenite din topirea calotei glaciare din Groenlanda, care reduce și mai mult salinitatea oceanelor.

Citește și: „Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel mai puternic din ultimii 140 de ani”

