Live TV

Curentul din Atlantic se apropie periculos de colaps. Consecințe catastrofale pentru Europa, America și Africa

Data publicării:
Agulhas Current, illustration
Hartă ilustrativă a curenților oceanici din Atlantic. Foto: Profimedia

Un curent oceanic esențial din Atlantic, care influențează direct inclusiv clima Europei, este mult mai aproape de colaps decât se estima până acum, potrivit unui nou studiu citat de The Guardian. Cercetătorii avertizează că o astfel de prăbușire ar avea consecințe majore: ierni extrem de reci și veri secetoase în Europa, modificări ale precipitațiilor în zonele tropicale de care depind milioane de oameni din Africa și America și o creștere semnificativă a nivelului mărilor.

Circulația meridională de răsturnare a Atlanticului (AMOC) reprezintă o componentă majoră a sistemului climatic global și se află deja la cel mai slab nivel din ultimii 1.600 de ani, din cauza crizei climatice. Semne ale apropierii unui punct critic au fost identificate încă din 2021, iar cercetătorii știu că acest sistem s-a mai prăbușit în trecutul Pământului.

Oamenii de știință folosesc zeci de modele climatice pentru a estima evoluțiile viitoare, însă în cazul AMOC rezultatele au variat semnificativ: de la scenarii fără încetinire până în 2100, până la unele care indică o reducere drastică de aproximativ 65%, chiar și în condițiile reducerii emisiilor de carbon la zero net.

Noul studiu a combinat observații reale din oceane cu modelele climatice pentru a identifica cele mai fiabile scenarii, reducând semnificativ incertitudinea. Rezultatul indică o încetinire estimată între 42% și 58% până în 2100, un nivel care, potrivit cercetătorilor, duce aproape sigur la colaps.

AMOC transportă ape calde din regiunile tropicale către Europa și Arctica, unde acestea se răcesc și se scufundă, formând un curent de revenire în adâncuri. Prăbușirea acestui sistem ar modifica zonele de precipitații tropicale de care depind milioane de oameni pentru agricultură, ar aduce ierni extrem de reci și veri secetoase în Europa de Vest și ar contribui la creșterea nivelului mării în Atlantic cu 50 până la 100 de centimetri.

Coordonatorul studiului, Valentin Portmann, de la Inria Centre de recherche Bordeaux Sud-Ouest din Franța, a declarat că AMOC va slăbi mai mult decât sugerau estimările medii ale modelelor climatice, ceea ce înseamnă că sistemul este mai aproape de un punct critic.

La rândul său, Stefan Rahmstorf, de la Institutul Potsdam pentru Cercetarea Impactului Climatic, a afirmat că rezultatele sunt „importante și foarte îngrijorătoare” și arată că modelele considerate anterior „pesimiste” sunt, de fapt, cele mai apropiate de realitate.

Acesta a avertizat că punctul de colaps ar putea fi atins chiar la mijlocul acestui secol, mai devreme decât se credea. Rahmstorf, care studiază AMOC de 35 de ani, a subliniat că un astfel de scenariu trebuie evitat „cu orice preț”, având în vedere impactul major.

Încetinirea AMOC este determinată de creșterea rapidă a temperaturilor în Arctica, care reduce capacitatea apelor de a se răci și de a se scufunda. În același timp, acumularea de apă dulce în ocean scade densitatea apei, amplificând procesul și creând un cerc vicios.

Deși sistemul este extrem de complex și dificil de modelat cu precizie, cercetătorii consideră că o slăbire semnificativă este aproape inevitabilă și ar putea avea efecte serioase în următoarele decenii.

Studiul, publicat în revista Science Advances, a analizat patru metode diferite de corelare a observațiilor reale cu modelele climatice și a identificat regresia „ridge” drept cea mai eficientă.

Specialiștii avertizează că situația ar putea fi chiar mai gravă, deoarece modelele actuale nu includ complet efectele apei provenite din topirea calotei glaciare din Groenlanda, care reduce și mai mult salinitatea oceanelor.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
Ce nu este indicat în a treia zi de Paște 2026. Foto Getty images
2
Când poți spăla rufe în Săptămâna Luminată 2026. Ce nu trebuie să faci în a treia zi de...
simion aur inquam george calin
3
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe...
Hungary Election
4
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
donald trump
5
Prima declarație a lui Trump despre noul premier al Ungariei. Cum îl descrie liderul de...
VIDEO Un interviu ”banal” a făcut internetul ”să explodeze”! Nimeni nu se aștepta la ce avea să urmeze în direct
Digi Sport
VIDEO Un interviu ”banal” a făcut internetul ”să explodeze”! Nimeni nu se aștepta la ce avea să urmeze în direct
Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
Văduva lui Charlie Kirk s-a retras în ultimul moment de la un eveniment la care participa și JD Vance. „Nu vă putem garanta siguranța”
Alexandru Bălan, fost director adjunct al SIS, a fost condamnat la închisoare în R. Moldova. El este judecat şi în România
Președinta CCR, Simina Tănăsescu, spune care au fost motivele pentru care s-au anulat alegerile prezidențiale din 2024
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Și-a cunoscut soțul la biserică și a avut șase copii cu el. Ce a descoperit apoi i-a schimbat viața: „Părea...
Cancan
Valentin Sanfira nu se mai ascunde! A dat fuga la ferma iubitei și s-a fotografiat într-o ipostază neașteptată
Fanatik.ro
Imagini de senzație cu fiica lui Jose Mourinho. Unde a apărut Matilde în ultimele zile: ”Febra lui atinge...
editiadedimineata.ro
Statele din Golf limitează imaginile din războiul cu Iranul, în timp ce jurnaliștii sunt arestați
Fanatik.ro
Alessandro Caparco, în conflict cu Andrei Nicolescu la plecarea de la Dinamo?! „Kopic mi-a scris când eram în...
Adevărul
Pățania unei românce în Maroc, unde a fost la un pas de a rămâne pe cont propriu în deşert: „Cea mai mare...
Playtech
Ce salariu are Ilie Bolojan ca premier. Tabel comparativ cu veniturile prim-miniștrilor europeni
Digi FM
Șeful ITM București, Costel Grojdea, vine la serviciu cu un Lamborghini de 300.000 de euro. Mașina nu apare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Un preot a răbufnit pe internet și a spus ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Total interzis! Voi apela la...
Pro FM
Lucian Viziru, declarații rare despre plecarea din România. Din ce își câștigă banii în prezent: „Nu m-am...
Film Now
Jennie Garth, dezvăluiri despre divorțul de Peter Facinelli. Momentul care i-a distrus complet căsnicia
Adevarul
Iranul îl ironizează pe Trump cu un videoclip AI controversat: liderul american, aruncat în Iad de Iisus
Newsweek
Veste excelentă de la Casa de Pensii. 110.000 pensionari vor primi un ajutor de 1.400 lei. Cum se dau banii?
Digi FM
Fiul lui Hulk Hogan, confesiuni la 9 luni de la moartea wrestlerului: "Șocant și neașteptat. Era plin de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
La un pas de moarte din cauza cercelului din nas. Cazul bizar al unei tinere: "Am făcut chiar și o scrisoare...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Sandra Bullock, noua vedetă de pe Instagram. 4 milioane de fani în 5 ore, cu Jennifer Aniston printre ei: "E...
UTV
Mihaela Rădulescu vorbește despre conflictul cu familia lui Felix Baumgartner. „Mi-au împachetat lucrurile ca...