Live TV

Zelenski susține că „Rusia va încerca din nou să implice Belarusul” în război și avertizează că Ucraina e gata să-și apere teritoriul

Data publicării:
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Președintele Volodimir Zelenski a declarat vineri că Ucraina consideră că Rusia face pregătiri din care reiese că va încerca din nou să-și implice aliatul, Belarus, în războiul care durează de patru ani, relatează Reuters.

„Conform informațiilor serviciilor de informații, în zona de frontieră cu Belarus se desfășoară lucrări de construcție a drumurilor în zonele care duc spre Ucraina, precum și amenajarea de poziții de artilerie”, a scris liderul de la Kiev pe Telegram și X, făcând referire la un raport al comandantului suprem al Ucrainei. „Considerăm că Rusia va încerca din nou să implice Belarusul în războiul său”.

Zelenski a declarat că Ucraina a transmis instrucțiuni pentru a avertiza conducerea belarusă cu privire la „disponibilitatea Ucrainei de a-și apăra teritoriul și independența”.

„Am dispus ca, prin canalele adecvate, să se transmită avertismente conducerii de facto a Belarusului cu privire la disponibilitatea Ucrainei de a-și apăra teritoriul și independența. Natura și consecințele evenimentelor recente din Venezuela ar trebui să descurajeze conducerea Belarusului să comită greșeli”, a mai precizat președintele ucrainean.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Informația vine în contextul în care ministrul de Externe Andrii Sibiha a declarat că Ucraina este dispusă să accepte o întâlnire între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin în Turcia, la care să participe și Recep Tayyip Erdoğan și Donald Trump.

Putin a propus în repetate rânduri o întâlnire cu Zelenski la Moscova. Cea mai recentă invitație de acest fel a fost lansată de Kremlin în februarie. Sibiha a calificat propunerea drept „inacceptabilă”, în timp ce Zelenski a afirmat că invitația lui Putin era o încercare de a amâna întâlnirea cu el.

Citește și:

Reacție neobișnuită a Kremlinului, după ce o bloggeriță a acuzat că lui Vladimir Putin nu i se aduc la cunoștință „veștile proaste”

Ucraina îi răspunde lui Trump: „Avem cărți” în negocierile de pace. Ce plan are Kievul și ce refuză categoric în fața Rusiei

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soigu si putin foto kremlin ru
1
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
nicusor dan inquam octav ganea
2
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul...
Peter Magyar.
3
Ungaria retrage trupele care păzeau infrastructura energetică. Orban trimisese armata să...
Agulhas Current, illustration
4
Curentul din Atlantic se apropie periculos de colaps. Consecințe catastrofale pentru...
simina tanasescu la ccr
5
Președinta CCR, Simina Tănăsescu, spune care au fost motivele pentru care s-au anulat...
Au băgat divorț și acum își spală rufele în public: "Vezi-ți de viața ta de femeie materialistă!"
Digi Sport
Au băgat divorț și acum își spală rufele în public: "Vezi-ți de viața ta de femeie materialistă!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Copii Ucraina
Aproape 700 de copii ucraineni au fost uciși, mii au fost răniți de la începutul războiului. Circa 20.000 au fost duși ilegal în Rusia
volodimir zelenski la birou
Zelenski ar vrea să-l întâlnească pe Putin în Turcia. Erdogan și Trump ar putea, de asemenea, să participe
sistem Panțir-S1 SAM
Momentul în care forțele ucrainene au distrus un sistem rus de apărare aeriană Panțir-S1 în apropiere de Mariupol
The Druzhba oil pipeline.
Fluxul de petrol rusesc spre Ungaria, prin conducta Drujba, ar putea fi pornit săptămâna viitoare, anunță Peter Magyar
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Ucraina îi răspunde lui Trump: „Avem cărți” în negocierile de pace. Ce plan are Kievul și ce refuză categoric în fața Rusiei
Recomandările redacţiei
radu burnete
Ce riscă România în plină criză politică. Avertismentul consilierului...
simion georgescu 2
În timp ce PSD amenință că rupe Coaliția, opoziția formată din George...
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
Planul de trei pagini pentru încheierea războiului din Iran: 20 de...
INSTANT_VICEPREMIER_OANA_GHORGHIU_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Vicepremierul Gheorghiu: Când cineva spune că ne vindem ţara vorbind...
Ultimele știri
Bogdan-Ioachim Bulete a fost revocat de Ilie Bolojan din funcția de guvernator Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”. Cine preia postul
„Respingeți violența care înșeală promițând câștiguri ușoare”. Papa Leon denunță utilizarea AI pentru a alimenta „conflicte și temeri”
Ministrul Economiei, Irineu Darău: Nu am auzit vreun antreprenor pe unde am fost, în ţară, să ceară căderea Guvernului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Schimbare majoră pentru trei zodii. Cine sunt nativii care încep o nouă etapă în viață după 17 aprilie 2026
Cancan
Ce făcea fugarul Emil Gânj în curtea unei femei din Mureș. Localnica l-a fotografiat imediat, apoi a dat...
Fanatik.ro
Care este stadionul din București cel mai ”ieftin” în 2026. Chiria aici e sub 20.000 de euro
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Cine se află în spatele companiei străine interesate de fabrica de armament de la Cugir. Unul din afaceriști...
Adevărul
Mesajul viral al unui influencerițe adresat lui Putin a „atins” milioane de ruși. Kremlinul respinge...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Ce se știe despre influencerul cu „cap de pasăre” care cucerește internetul: „Medicii nu se așteptau să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Aproape campion cu Inter, Cristi Chivu i-a deranjat din nou pe italieni: "Logica lui mă depășește!"
Pro FM
Cum arată Delia când renunță la hainele largi. Fanii, impresionați de apariția artistei: „Ești o păpușă!”
Film Now
Christina Applegate, diagnosticată cu scleroză multiplă, ar fi fost internată în spital. Ce se știe despre...
Adevarul
Cine e bărbatul care a lăsat pacienții fără oxigen la Spitalul Pantelimon: s-a întors să fure a doua oară în...
Newsweek
Dezamăgire pentru un pensionar care a avut 3.500 lei salariu. Ce pensie infimă primește? Cum se face calculul?
Digi FM
Ce au descoperit medicii în stomacul unui bărbat internat cu dureri abdominale groaznice: „Era acolo de 20 de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
“Port fața și mâinile altcuiva”. Primul om cu transplant de față și mâini povestește cum a supraviețuit...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Cum arată Gabriela Spanic în 2026, la 52 de ani. Actrița, despre cel mai greu moment: „Au încercat să mă...
UTV
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita”, lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...