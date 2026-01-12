Live TV

Reacție virulentă a omului lui Putin de la Chișinău: „Maia Sandu vrea să fie președinta noii țări românești”

Data publicării:
igor dodon
Igor Dodon. Foto: Profimedia
Din articol
Maia Sandu: „Aș vota pentru reunirea cu România”

Fostul președinte moldovean, Igor Dodon, a comentat pe Facebook declarația Maiei Sandu cu privire la unirea României cu Republica Moldova. Acesta spune că Sandu vrea acest lucru pentru a deveni președinta noii țări românești și pentru a fi ultimul președinte de la Chișinău, „să se termine istoria statului moldovenesc odată cu ea”.

„Maia Sandu într-adevăr ar vota unirea cu România, și cât mai repede posibil, din cel puțin două motive.

În primul rând, cu speranța că se va realiza visul ei de a deveni președinta noii țări românești. Ea crede că românii sunt naivi și o vor accepta.

În al doilea rând, ar vota unirea numai să nu mai existe un alt președinte al Republicii Moldova după ea. Ea să fie ultima. Să se termine istoria statului moldovenesc odată cu ea.

Maia Sandu va vota unirea nu de dragul unui ideal, ci din iubirea egoistă de sine. Și cu gândul la propriul viitor.

Iar de Constituție nici nu mai spunem nimic, pentru Maia Sandu Constituția moldovenească nu este un document cu autoritate, chiar dacă a depus jurământul pe Legea Supremă de două ori”, a scris Igor Dodon pe Facebook.

Maia Sandu: „Aș vota pentru reunirea cu România”

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit într-un amplu interviu, cu doi jurnaliști britanici cunoscuți, despre provocările pe care le are de înfruntat Republica Moldova în lupta cu propaganda rusă și interferențele lui Vladimir Putin în procesele democratice din țara de peste Prut.

Lidera de la Chișinău a vorbit prima dată deschis despre faptul că dacă s-ar organiza un referendum privind unirea dintre Republica Moldova și România, aceasta ar vota „da”. 

Editor : Liviu Cojan

