Noi discuții pentru un acord de pace Rusia - Ucraina: negociatorii Kievului au ajuns la Miami pentru „o conversaţie importantă”

Negociatori ucraineni au sosit în Statele Unite la negocieri cu emisarul lui Donald Trump Steve Witkoff şi cu ginerele preşedintelui american Jared Kushner, pentru a pune capăt războiului cu Rusia, a anunţat sâmbătă Kirilor Budanov, fost șef al spionilor militari ai Kievului numit recent în fruntea administrației prezidențiale ucrainene și membru al delegației.

Emisarii americani negociază separat cu Kievul şi Moscova, de luni de zile, un acord în vederea unei opriri a conflictului, însă mai multe probleme rămân nerezolvate - inclusiv cu privire la teritoriile ucrainene ocupate de către ruşi şi la garanţiile de securitate oferite Ucrainei.

Aceste noi negocieri, care au loc la Miami, în Florida, intervin după ce bombardamente ruseşti masive ale unor infrastructuri ucrainene au provocat întreruperi de curent şi căldură masive, în plină iarnă, notează News.ro.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat vina acestei situaţii pe o penurie de rachete antiaeriene din Occident.

”(Am) sosit în Statele Unite (împreună) cu (şeful securităţii) Rustem Umerov şi (negociatorul) David Arahamia. Vom avea o conversaţie importantă cu partenerii noştri americani cu privire la detaliile acordului de pace”, a anunţat Kirilo Budanov pe reţele de socializare.

„O reuniune comună cu Steve Witkoff, Jared Kushner şi (secretarul amrican al Forţelor Terestre) Dan Driscoll este prevăzută”, a spus el.

Vineri, Zelenski a anunţat această vizită şi şi-a exprimat speranţa să obţină „mai multă claritate” cu privire la documente pregătite împreună cu americanii şi la poziţia Rusiei faţă de aceste documente.

„Dacă se finalizează totul şi partea ameriană îşi dă acordul (...), atunci o semnare în timpul Forumului Economic Mondial (WEF) de la Davos va fi posibilă”, săptămâna viitoare, a anunţat el.

Preşedintele american Donald Trump a dat asigurări miercuri Reuters că omologul său rus Vladimir Putin este „pregătit să încheie un acord”, dar că „Ucraina este mai puţin dispusă să o facă”.

Liderul american i-a imputat blocarea negocierilor lui Zelenski.

