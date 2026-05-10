Protocolul anti-hantavirus aplicat în SUA „poate prezenta riscuri”. Șeful OMS: „nu putem impune nimic, noi doar recomandăm”

Şeful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, prezent în Insulele Canare pentru a superviza operaţiunile de evacuare a navei MV Hondius, a estimat duminică după-amiază că protocolul anti-hantavirus implementat în Statele Unite, care nu impune neapărat carantina, „poate prezenta riscuri”, notează AFP.

„Desigur, sfătuim ţările, dar, până la urmă, nu impunem nimic”, a declarat presei Tedros Adhanom Ghebreyesus, considerând însă că recomandările OMS, care în acest caz specific prevăd „42 de zile de carantină” pentru cazurile de contact, sunt „foarte clare”.

Operaţiunile de evacuare a unora dintre pasagerii şi membrii echipajului navei MV Hondius, unde a fost detectat un focar de hantavirus, s-au încheiat duminică şi au vizat în total 94 de persoane de 19 naţionalităţi diferite, a anunţat ministrul spaniol al sănătăţii, Javier Padilla.

Hantavirusul se transmite în general de la rozătoare infectate, cel mai adesea prin urină, fecale şi salivă.

Însă experţii au confirmat că varianta virusului detectată la bordul navei, hantavirusul Andes, este o tulpină rară care poate fi transmisă de la persoană la persoană, cu o perioadă de incubaţie de până la şase săptămâni.

Editor : Sebastian Eduard