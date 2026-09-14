Nicuşor Dan a explicat de ce a vorbit despre conceptul de naţionalism sănătos. Ce spune în legătură cu crearea unui nou partid

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, espre conceptul de naţionalism sănătos, pe care l-a lansat într-o vizită la Catedrala Naţională, că nu a făcut asta ca să declanşeze cine ştie ce mişcare politică în societate şi nu este în sfera sa de preocupare să creeze partide politice.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat într-un interviu la Euronews despre conceptul de naţionalism sănătos, relatează News.ro.

Şeful statului a precizat că suntem într-o situaţie în care pe o chestiune naţională de identitate se pronunţă foarte gălăgios o parte a spectrului politic şi cumva toţi ceilalţi sunt timoraţi să spună, pentru a nu se asocia cu acest discurs extrem de zgomotos, că eu iubesc ţara asta, eu vreau ca copiii mei să trăiască aici, încerc să ajut ţara asta ca să se dezvolte şi să aibă un viitor pentru copiii mei.

„Dacă vă uitaţi la orice ţară funcţională europeană sau neuropeană, oamenii se identifică, chiar cred în ţara în care trăiesc şi în care muncesc, în care-şi cresc copiii şi îşi dedică parte din activitatea lor umană, profesională ca să ducă ţara asta înainte. La noi, asta lipseşte şi ăsta a fost mesajul principal”, a afirmat el.

Ce înseamnă naţionalismul pentru președinte

Nicuşor Dan a comentat şi ce înseamnă naţionalismul pentru el.

„Pentru mine, naţionalism are un sens foarte juridic sau, dacă vreţi, constituţional şi pentru oricine are orice fel de suspiciune poate să spună în loc de naţionalist patriotism. N-am vrut să spun mai mult decât asta, decât ceva care are o identitate între tine şi ţara ta şi pe care să o exprimi cu decenţă în spaţiu public. Cam asta am vrut”, a explicat şeful statului.

Întrebat dacă e nevoie şi de o mişcare politică care să promoveze acest nationalism, Nicuşor Dan a răspuns: „Nu vă ascund că au fost oameni politici din toate formaţiunile care mi-au scris mesaje după asta şi au spus, da, aţi avut dreptate, e bine că aţi spus asta. Deci nu am făcut asta ca să declanşez cine ştie ce mişcare politică în societate, ci a fost un mesaj de care cred eu că era nevoie şi fiecare din oamenii politici, sau marea doar majoritate, sunt acolo crezând că pot să facă ceva pentru ţara lor. Trebuie numai să echilibrăm tipul acesta de mesaj, să nu pară că dacă nu te baţi cu pumni în piept şi te înfăşori cu tricolorul, nu ţii la ţara asta.

Despre înfiinţarea unui partid prezidenţial care să promoveze genul ăsta de discurs, Nicuşor Dan a menţionat că, constituţional, preşedintele e în afara jocului de partide politice, dar tradiţional a mai văzut apropieri în sensul acesta.

„Nu este în sfera mea de preocupare să creez partide politice”, a mai spus Nicuşor Dan.

Editor : Liviu Cojan