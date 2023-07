Sute de oameni din Sofia, Vidin, Plovdiv, precum și alte orașe și sate din Bulgaria au observat o lumină strălucitoare pe cer, cu câteva minute înainte de ora 22, marți seară, scrie presa din Bulgaria. "Până acum avem informații că este un meteorit care a fost văzut în aproape fiecare oraș din țară", a informat Meteo Balkans, citat de Novinite. Șeful Direcției Regionale a Ministerului Afacerilor Interne din Vidin, Petar Kotsin, a precizat miercuri dimineață că este vorba despre un fenomen natural și că nu au existat incendii sau persoane rănite.

Un meteorit a luminat puternic cerul României marți seară și i-a alertat pe salvamontiștii din Hunedoara și Gorj, care inițial au crezut că este vorba despre un avion cu probleme tehnice. Aproape de miezul nopții au existat informații că meteoritul s-ar putea să fi căzut în Bulgaria. Autoritățile de acolo au anunțat că în regiunea Vidin s-a auzit un bubuit puternic. Echipe de poliție au fost trimise imediat în zonă pentru control.

"În ceea ce privește zgomotul puternic - nu este un accident, ci un fenomen natural. Situația este calmă în regiunea Vidin. Încă de aseară toate forțele disponibile ale direcției regionale au fost trimise în regiune să vadă dacă au fost persoane rănite. Nu au existat incendii sau pagube materiale", a declarat comisarul principal Petar Kotsin miercuri dimineață.

Potrivit acestuia, un singur raport a indicat că satul Gomotartsi s-a auzit o bubuitură puternică, în apropierea unei anexe. "Există și informații de la colegii din România că este un fenomen natural", a adăugat comisarul senior Petar Kotsin.

O lumină strălucitoare a fost observată de sute de oameni din Sofia, Vidin, Lom, Ikhtiman, Plovdiv și alte orașe și sate din țară cu câteva minute înainte de ora 22, aseară, scrie Novinite.com. Pe rețelele sociale au fost publicat imagini care arată o minge de lumină puternică.

"Până acum avem informații că este un meteorit căzut care a fost văzut în aproape fiecare oraș din țară. Oamenii au raportat o lumină puternică pe cer, transformând noaptea în zi, care s-a încheiat cu un bubuit violent. Nu știm încă unde a căzut meteoritul", a informat Meteo Balkans.

bTV a relatat că Academia Bulgară de Științe (BAS) și observatorul din Rozhen nu au confirmat informația și că nu există nici o informație oficială de la Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie.

Echipe ale Direcției Regionale a Ministerului Afacerilor Interne - Vidin, au făcut verificări după sesizările privind o explozie puternică și nu au fost raportate victime sau pagube materiale. Presa bulgară citează autoritățile române cu privire la informația privind meteoritul.

"Între 25.000 și 30.000 de meteoriți cad pe pământ în fiecare an. Greutatea lor medie totală ajunge la 10 tone", a comentat Nikola Petrov de la Observatorul Astronomic din Rozhen. Potrivit acestuia, obiectul avea dimensiunea unei mingi de fotbal, scrie nova.bg.

"Fenomenul pe care l-am observat aseară a fost căderea unui meteorit foarte strălucitor. Aceste corpuri explodează în atmosferă înainte să atingă Pământul", a explicat la Nova TV, Pencho Markishki, fizician la Institutul de Astronomie al BAS. "Aceasta este o funcție de protecție a atmosferei noastre. Toate corpurile de meteori care intră oblic în atmosfera pământului sunt încălzite până când explodează și această explozie are loc la o înălțime de câțiva zeci de kilometri. În acest fel, atmosfera ne protejează de astfel de fenomene", a spus Markishki. Omul de știință a explicat că nu este posibil să se precizeze dimensiunea exactă a meteoritului. Oamenii l-au urmărit timp de 3-4 secunde, unii chiar 5 secunde.

"Ploaia de meteoriți este foarte ușor de prezis deoarece are loc în aceeași perioadă a anului. Punctul maxim al ploii de meteoriți Perseide este în jurul perioadei 12-13 august, dar nu putem prezice cât de mari vor fi corpurile care intră în atmosferă. Dacă are câțiva metri, poate fi detectat, dar astfel de cazuri sunt extrem de rare. Când are 1-2 metri, mișcarea lor este imposibil de prezis", a explicat omul de știință din cadrul BAS.

