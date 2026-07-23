O mașină a fost luată pe sus de tornadă și răsturnată pe o autostradă din China

Scene șocante au fost filmate pe o autostradă din China. O mașină a fost luată pe sus de vânt în timpul unei tornade. Urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

În imagini se vede cum vârtejul se îndreaptă spre șosea. O mașină este purtată în aer, răsturnată și aruncată pe o parte.

Un vehicul aflat imediat în spatele acesteia este ridicat la rândul său puțin de la sol, însă revine pe patru roți.

Incidentul a avut loc în timp ce coasta de est a Chinei era lovită de taifunul Bavi. Peste două milioane de oameni au fost evacuați cu câteva zile înainte ca furtuna să ajungă la țărm.

Editor : M.B.