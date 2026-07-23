O mașină a fost luată pe sus de tornadă și răsturnată pe o autostradă din China Data publicării: 23.07.2026 09:13 Foto: Profimedia Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Scene șocante au fost filmate pe o autostradă din China. O mașină a fost luată pe sus de vânt în timpul unei tornade. Urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Intrarea în țară, plină de gunoaie. Imagini dezolante pe marginile autostrăzii A1: „Cum intrăm în România, suntem parcă alți oameni” Trump acuză China de amestec în alegerile americane din 2020 Dezastrul lăsat în urmă de furtuni: doi oameni răniți la Târgu Jiu, prin unele curți din Prahova se poate trece cu barca Bătălia pentru catedră: peste 37.000 de profesori au susținut examenul de titularizare. „Dau a cincea oară, pentru că nu sunt posturi” Fermierii din Dolj, în pragul dezastrului: sute de culturi de porumb și floarea-soarelui aproape că s-au uscat din cauza secetei Fenomenul UNTOLD. Cât au ajuns să coste acum cazările în Cluj-Napoca pentru perioada festivalului „M-am dovedit naiv”. Sorin Grindeanu reproșează AUR că nu a votat guvernul Veștea. „Părea că nu sunt interesați de șefia Senatului” Alexandru Nazare, despre deblocarea posturilor pentru Spitalul „Marie Curie”: „Așteptăm acest memorandum și-l avizăm pe loc” Incendiile fac ravagii în Spania: peste 32.000 de hectare au ars, iar flăcările se apropie de un mare oraș În imagini se vede cum vârtejul se îndreaptă spre șosea. O mașină este purtată în aer, răsturnată și aruncată pe o parte.Un vehicul aflat imediat în spatele acesteia este ridicat la rândul său puțin de la sol, însă revine pe patru roți.Incidentul a avut loc în timp ce coasta de est a Chinei era lovită de taifunul Bavi. Peste două milioane de oameni au fost evacuați cu câteva zile înainte ca furtuna să ajungă la țărm. Editor : M.B. Etichete: china autostrada masina tornada Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Victimele lui Dan Tesloianu cer daune uriaşe după implantarea de stimulatoare cardiace de... 2 Jurnalistul care a realizat interviul în care Trump a susținut că Meloni l-a „implorat”... 3 „Răzbunarea va fi inevitabilă”. Părintele motoarelor rachetelor strategice rusești a fost... 4 Mesajul lui Mamdani după ce Trump i-a interzis să-l aresteze pe Netanyahu la New York 5 Cum poate o țară cu puțin peste 600.000 de locuitori să dea peste cap negocierile pentru...