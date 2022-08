Zeci de persoane au rămas blocate mai multe ore marți seara, în Eurotunelul de sub Canalul Mânecii, după ce un tren care transporta mașini și mărfuri pe ruta Calais - Folkestone s-a defectat, informează BBC.

„A fost ca într-un film cu dezastre. Mergeam în beznă, fără să știm ce se întâmplă. Stăteam sub nivelul mării și așteptam la o coadă mare. O femeie se auzea plângând, alta, care călătorea singură, a avut un atac de panică”, a declarat o pasageră pentru presa britanică.

Un alt pasager a precizat că toți călătorii au fost nevoiți să-și abandoneze mașinile și să se deplaseze pe jos. Imagini postate pe rețelele sociale arată pasageri evacuați din tren și dirijați spre un tunel de serviciu, folosit în situații de urgență.

„Am fost blocați acolo cel puțin cinci ore”, a declarat alt pasager.

Ulterior, toți pasagerii au fost transferați într-un alt tren și transportați spre Folkestone.

Le Shuttle, compania care asigură naveta feroviară prin care sunt transportate mașini și mărfuri sub Eurotunel, a menționat inițial că trenul de pe ruta Calasi-Folkestone s-a defectat. Ulterior compania a menționat doar că s-a declanșat o alarmă și că a demarat o anchetă în acest sens.

Eurotunelul are o lungime de 37,9 kilometri sub Canalul Mânecii, fiind cel mai lung astfel de tunel din lume, construit sub nivelul mării.

