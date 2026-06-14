Live TV

Olanda testează un nou model de tabără destinată prizonierilor de război, în eventuala capturare a 2.000 de militari ruși

Data publicării:
Crossed arms Dutch soldier with national waving flag on background - Netherlands Military theme.
Militar olandez. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Armata olandeză testează la Marnehuizen un nou model de tabără pentru prizonieri de război, pregătindu-se pentru eventualitatea de a găzdui până la 2.000 de soldați ruși capturați în cazul unui conflict de amploare, relatează nltimes.nl. Este pentru prima dată în ultimii peste 30 de ani când Olanda desfășoară exerciții axate pe detenția la o asemenea scară.

Exercițiul face parte dintr-o schimbare mai amplă în planificarea militară, întrucât scenariile care implică capturarea în masă a trupelor inamice sunt din nou considerate plauzibile.

Instalația temporară din zona poligonului din Groningen are scopul de a demonstra cum ar putea fi procesat și deținut un număr mare de prizonieri departe de linia frontului.

Generalul de brigadă Nicole de Wolf, comandantul Comandamentului de Sprijin Operațional al Armatei, a declarat că obiectivul nu este acela de a recrea vechile modele de lagăre de detenție.

Proiectul diferă semnificativ de imaginile tradiționale ale lagărelor de prizonieri de război. În locul turnurilor de pază cu personal, locul este monitorizat folosind stâlpi înalți echipați cu camere cu tehnologii avansate.

De asemenea, poate fi utilizată o dronă pentru a transmite imagini video în direct către un post de comandă central.

În interiorul taberei, deținuții sunt cazați în mici barăci albe și dorm în paturi supraetajate. Ofițerii și personalul înrolat nu sunt separați și sunt cazați în grupuri mixte de aproximativ 20 de persoane pe unitate.

Fiecare unitate include propria curte în aer liber, împreună cu dușuri comune, o zonă de luat masa și un punct medical.

Obiectele personale, cum ar fi telefoanele mobile, trebuie predate, deși prizonierilor li se permite să trimită scrisori acasă.

„Se pot aștepta la o cazare care este cel puțin la fel de «confortabilă» precum cea în care trăiesc propriile noastre trupe”, a spus generalul de brigadă Nicole de Wolf, comandantul Comandamentului de sprijin operațional al Armatei.

De Wolf a spus că planificatorii au analizat conceptele din perioada Războiului Rece nu pentru a le reproduce, ci pentru a recâștiga înțelegerea operațională a ceea ce necesită astfel de instalații.

„Nu am folosit acele proiecte vechi pentru a le copia literalmente, ci pentru a recupera cunoștințele despre ce trebuie să îndeplinească de fapt o astfel de tabără”, a spus ea.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
motor de avion lovit de fulger
2
Avion lovit de fulger la scurt timp de la decolare. Aeronava avea la bord 217 pasageri
Donald Trump en interview pour le magazine "60 Minutes"
3
Ce prevede proiectul de acord dintre SUA și Iran. Strâmtoarea Ormuz, în continuare sub...
BRASOV - CARFIL - VIZIT? - 15 MAI 2025
4
Cine este Adrian Veștea, desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier în locul lui...
profimedia-1107742527
5
Eugen Tomac, după ce USR a anunțat că nu-i votează guvernul: Peste 200 de parlamentari...
Primul mare scandal de la Cupa Mondială 2026! ”Corupție! E dezgustător”. FIFA a emis un comunicat de urgență
Digi Sport
Primul mare scandal de la Cupa Mondială 2026! ”Corupție! E dezgustător”. FIFA a emis un comunicat de urgență
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
UK Prime Minister Keir Starmer departs No.10 ahead of PMQ's, London, UK - 10 Jun 2026
Un petrolier rusesc din Flota Fantomă a fost interceptat de Marea Britanie
benzinarie
Restricții la vânzarea carburanților în Sankt Petersburg și Moscova, pe fondul temerilor privind aprovizionarea
Laborator biologic. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
Ucraina neagă că ar lucra la arme biologice, în urma acuzațiilor americane
Refugiați adăpost
ONU: Mai a fost luna cu cele mai multe victime civile înregistrate în Ucraina de la începutul războiului
Space satellite orbiting the earth. Elements of this image furnished by NASA.
Perturbări neobișnuite ale semnalului GPS în Europa și în zona Atlanticului de Nord. Un satelit rusesc, în colimator
Recomandările redacţiei
adrian vestea si eugen tomac la cotroceni
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian...
eugen tomac, nicusoar dan si adrian vestea
CULISE. Cum a ajuns Veștea propunerea-surpriză de premier: „O palmă...
adrian vestea la cotroceni
Cine sunt vocile din PNL care susțin numirea lui Adrian Veștea...
edlpromo in fata ta toma_00437
Ce spune „singurul bolojenist din PSD” despre nominalizarea lui...
Ultimele știri
Un fost consilier prezidențial îl atacă dur pe Nicușor Dan: Și-a dat arama pe față prin desemnare. A fost parte din complotul PSD
CM 2026. Selecționata Australiei a produs surpriza contra Turciei, după un meci eroic
CM 2026. Primul mare scandal de la Cupa Mondială. „E dezgustător”. Comunicat de urgență al FIFA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este prințul care a încălcat una dintre cele mai vechi reguli ale Casei Regale. Gestul făcut la Trooping...
Cancan
Orașul din România în care o cabană la munte se vinde cu doar 5.750€ acum, în iunie 2026
Fanatik.ro
Ei sunt românii care au luat bronzul la CM de fotbal. Aventură de poveste în țara cangurilor
editiadedimineata.ro
Un jurnalist a fost ucis în Mexic cu doar câteva ore înainte de începerea Cupei Mondiale
Fanatik.ro
Ștefan Baiaram a semnat contractul vieții! Imagini spectaculoase de la cununia cu Cristina Răduț. Foto și...
Adevărul
Cum ne păcălesc samsarii în piețe: „Toate intersecțiile sunt pline de pepeni de Dăbuleni, deși în Dolj abia...
Playtech
Orașul din România care exportă miliarde de euro anual. Cum a devenit unul dintre cele mai puternice centre...
Digi FM
Ce vârstă are Dorin Mateiu, bărbatul care a însoțit-o pe Simona Halep în Mykonos. Diferența dintre ei nu a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Imaginile cu Cristiano Ronaldo în SUA fac înconjurul lumii! Vitinha a reacționat: ”Sunt reale! Vă asigur că...
Pro FM
"Dumnezeu era într-o dispoziție excelentă când te-a creat", i-au scris fanii. J.Lo s-a filmat nemachiată, la...
Film Now
Cum arată azi Zack, blonduțul din "Salvați de clopoțel". A trecut de 50 de ani, are patru copii și e în formă...
Adevarul
Cum a devenit Bacalaureatul la Limba Română o formalitate de nivel de clasa a opta. De la eseu critic la „te...
Newsweek
Cine se va ocupa de pensii după ce Nicușor Dan a numit un nou premier? Pensionarii, o veste bună și una rea
Digi FM
Cine este Adrian Veștea, noul premier desemnat al României. A construit Aeroportul Brașov și a gestionat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Are 70 de ani, a devenit mamă la 46, dar nu regretă. Geena Davis: „Sunt fericită că am avut copii târziu...
UTV
Andra a făcut furori într-o rochie scurtă și mulată. Cum a reusit artista să slăbeasca 10 kilograme