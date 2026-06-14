Olanda testează un nou model de tabără destinată prizonierilor de război, în eventuala capturare a 2.000 de militari ruși

Armata olandeză testează la Marnehuizen un nou model de tabără pentru prizonieri de război, pregătindu-se pentru eventualitatea de a găzdui până la 2.000 de soldați ruși capturați în cazul unui conflict de amploare, relatează nltimes.nl. Este pentru prima dată în ultimii peste 30 de ani când Olanda desfășoară exerciții axate pe detenția la o asemenea scară.

Exercițiul face parte dintr-o schimbare mai amplă în planificarea militară, întrucât scenariile care implică capturarea în masă a trupelor inamice sunt din nou considerate plauzibile.

Instalația temporară din zona poligonului din Groningen are scopul de a demonstra cum ar putea fi procesat și deținut un număr mare de prizonieri departe de linia frontului.

Generalul de brigadă Nicole de Wolf, comandantul Comandamentului de Sprijin Operațional al Armatei, a declarat că obiectivul nu este acela de a recrea vechile modele de lagăre de detenție.

Proiectul diferă semnificativ de imaginile tradiționale ale lagărelor de prizonieri de război. În locul turnurilor de pază cu personal, locul este monitorizat folosind stâlpi înalți echipați cu camere cu tehnologii avansate.

De asemenea, poate fi utilizată o dronă pentru a transmite imagini video în direct către un post de comandă central.

În interiorul taberei, deținuții sunt cazați în mici barăci albe și dorm în paturi supraetajate. Ofițerii și personalul înrolat nu sunt separați și sunt cazați în grupuri mixte de aproximativ 20 de persoane pe unitate.

Fiecare unitate include propria curte în aer liber, împreună cu dușuri comune, o zonă de luat masa și un punct medical.

Obiectele personale, cum ar fi telefoanele mobile, trebuie predate, deși prizonierilor li se permite să trimită scrisori acasă.

„Se pot aștepta la o cazare care este cel puțin la fel de «confortabilă» precum cea în care trăiesc propriile noastre trupe”, a spus generalul de brigadă Nicole de Wolf, comandantul Comandamentului de sprijin operațional al Armatei.

De Wolf a spus că planificatorii au analizat conceptele din perioada Războiului Rece nu pentru a le reproduce, ci pentru a recâștiga înțelegerea operațională a ceea ce necesită astfel de instalații.

„Nu am folosit acele proiecte vechi pentru a le copia literalmente, ci pentru a recupera cunoștințele despre ce trebuie să îndeplinească de fapt o astfel de tabără”, a spus ea.

Editor : M.C