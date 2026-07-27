Organizatorul unei expoziţii militare din Ucraina a fost arestat după ce poligonul în care se desfășura aceasta a fost atacat de ruși

Un tribunal ucrainean a decis luni plasarea în arest preventiv a organizatorului unei expoziţii de echipamente militare care fost vizată de un atac rusesc, soldat cu cel puţin 11 morţi şi aproape 100 de răniţi, vineri.

Numeroase voci de la Kiev au criticat organizarea acestui eveniment, preşedintele Volodimir Zelenski apreciind că acesta „nu trebuia să se desfăşoare cu siguranţă" în acel loc. În urma loviturii, autorităţile au deschis o anchetă pentru „neglijenţă care a dus la deces", relatează AFP, citată de Agerpres.

Tribunalul a decis menţinerea în arest preventiv, fără posibilitatea eliberării pe cauţiune, a lui Vasil Goncearuk, şeful unei asociaţii din industria armamentului care a organizat evenimentul.

Acuzatul a sosit la tribunal şchiopătând şi a spus că a suferit răni uşoare în urma atacului rusesc cu rachetă balistică, care a vizat vineri un poligon de tir privat situat la aproximativ 20 km distanţă de capitala ucraineană.

„Îmi înţeleg pe deplin responsabilitatea şi cer curţii şi anchetatorilor să întreprindă toate măsurile de anchetă necesare", a declarat Goncearuk la audiere.

El a solicitat de asemenea curţii să-i permită efectuarea detenţiei la domiciliu.

Atacul a făcut 11 morţi, potrivit noului bilanţ făcut public de autorităţi luni, după decesul unei victime la spital, precum şi aproape 100 de răniţi.

Procurorul general Ruslan Kravcenko a atribuit Rusiei responsabilitatea pentru atac, dar a precizat că anchetatorii caută să afle dacă „anumite circumstanţe ar fi putut agrava amploarea tragediei".

Moscova a confirmat că a ţintit evenimentul militar, care - potrivit Ministerului rus al Apărării - „găzduia o demonstraţie" de drone "ucrainene şi de fabricaţie străină".

Potrivit lui Kravcenko, asociaţia invitase 300 de persoane, între care personal militar, reprezentanţi ai statului şi ai unor întreprinderi private, fără aprobare oficială şi prevăzând doar un mic adăpost în cazul unui atac asupra evenimentului, care, în plus, fusese anunţat pe reţelele sociale.

Anchetatorii încearcă să afle „dacă aceste acţiuni ar fi putut permite inamicului să pregătească un atac ţintit", a spus el.

„Ancheta preliminară încearcă, pe cât posibil, să stabilească cum au ajuns locul, ora şi lista participanţilor la acest eveniment în mâinile statului agresor", a declarat procurorul Ivan Varanîţea jurnaliştilor la tribunal.

Industria de apărare ucraineană organizează periodic evenimente de acest tip pentru a demonstra drone şi alte aparate investitorilor şi aliaţilor Kievului.

De la începutul invaziei în 2022, responsabili ucraineni au fost criticaţi în repetate rânduri pentru că au organizat, fără a lua măsuri de securitate suficiente, evenimente militare, precum ceremonii de decernare a decoraţiilor, care au devenit ţinta atacurilor ruseşti, notează AFP.

Editor : M.B.