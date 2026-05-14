Papa Leon critică dur decizia țărilor europene de a majora cheltuielile pentru apărare: „E o trădare”

Papa Leon al XIV-lea
Papa Leon al XIV-lea a criticat, joi, majorarea cheltuielilor militare europene, care au crescut anul trecut cu cea mai mare sumă de la sfârşitul Războiului Rece pe fondul presiunilor preşedintelui american Donald Trump, spunând că este o trădare a diplomaţiei, relatează Reuters.

Suveranul Pontif, care a atras furia lui Trump în ultimele săptămâni după ce a criticat războiul din Iran, le-a spus studenţilor, la Roma, că nu ar trebui să se refere la o astfel de reînarmare drept cheltuieli pentru apărare, adăugând că lumea este „mutilată de războaie”.

„Să nu numim 'apărare' o reînarmare care creşte tensiunile şi insecuritatea, sărăceşte investiţiile în educaţie şi sănătate, trădează încrederea în diplomaţie şi îmbogăţeşte elitele cărora nu le pasă deloc de binele comun”, a spus Papa Leon, potrivit Agerpres. 

Cheltuielile militare pe întreg continentul au crescut cu 14% în 2025, ajungând la 864 de miliarde de dolari, conform Institutului Internaţional de Cercetare a Păcii de la Stockholm, pe fondul războiului în curs dintre Rusia şi Ucraina şi al procesului de reînarmare în rândul membrilor europeni ai NATO.

Trump i-a criticat în repetate rânduri pe aliaţii europeni, cerându-le să cheltuiască mai mult pe arme, şi a semnat un ordin executiv în februarie care ar redefini priorităţile listei de clienţi pentru armele americane în favoarea ţărilor cu cheltuieli mai mari pentru apărare.

La îndemnul lui Trump, NATO a susţinut în 2025 un nou obiectiv de cheltuieli pentru apărare de 5% din PIB pentru membrii săi.

Papa Leon s-a pronunţat împotriva direcţiei conducerii mondiale în ultimele săptămâni. Joi, el s-a adresat studenţilor de la Universitatea Sapienza din Roma, cea mai mare instituţie de învăţământ superior din Europa.

Suveranul Pontif a avertizat, de asemenea, cu privire la utilizarea inteligenţei artificiale în război, menţionând conflictele din Ucraina, Gaza, Liban şi Iran ca exemple ce demonstrează „evoluţia inumană a relaţiei dintre război şi noile tehnologii într-o spirală a anihilării”.

Papa i-a îndemnat pe cei aproximativ 110.000 de studenţi ai universităţii să nu „se închidă în ideologii şi graniţe naţionale”.

„Împreună cu mine şi cu mulţi fraţi şi surori, fiţi artizani ai adevăratei păci”, a pledat el

