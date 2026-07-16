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Pe cine a numit Zelenski în locul lui Mihailo Fedorov la șefia Ministerului Apărării din Ucraina

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Evgheni Khmara
Zelenski a numit un responsabil din serviciile secrete ca ministru interimar al Apărării. Foto: X/VolodimirZelenski
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Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a numit, joi, ministru interimar al Apărării pe Evgheni Khmara, care a activat până în prezent în cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU). Decizia vine după înlăturarea fostului ministru Mihailo Fedorov, intrat în conflict cu comandantul-şef al armatei, generalul Oleksandr Sîrski, transmite AFP.

„L-am însărcinat pe Evgheni Khmara să-şi asume funcţia de ministru interimar, să continue reforma în sectorul apărării”, a scris Zelenski pe reţeaua socială X.

În acelaşi mesaj, preşedintele ucrainean a lăudat „experienţa solidă” pe care noul ministru a dobândit-o în cadrul serviciului secret SBU şi a cerut validarea acestei numiri de către parlamentul de la Kiev, care a aprobat mai devreme noul executiv condus de premierul Serhii Koreţkii, cu excepţia miniştrilor apărării şi de externe, care sunt desemnaţi direct de Zelenski.

Anterior, Zelenski a cerut menţinerea „unităţii” în cadrul comandamentului militar, în timp ce se confruntă cu critici şi chiar cu proteste de stradă după demiterea popularului ministru al apărării Mihailo Fedorov, care se afla în conflict cu comandantul-şef al armatei, generalul Oleksandr Sîrski.

„Sincer, un preşedinte în timp de război nu ar trebui să fie nevoit să aleagă într-o asemenea situaţie”, a declarat Zelenski, referindu-se la conflictul dintre Fedorov şi Sîrski, potrivit Agerpres. 

„Doresc foarte mult unitate. Cele două părţi nu au reuşit să o găsească”, a adăugat Zelenski, justificând astfel înlăturarea din funcţie a ministrului apărării.

Ministrul demisionar a ţinut joi o conferinţă de presă la care a explicat divergenţele sale cu comandantul-şef al armatei, pe care l-a acuzat că încearcă să „divizeze ţara”.

Printre reproşurile lui Fedorov la adresa generalului Sîrski el a menţionat stilul autoritar şi specific militarilor de formaţie sovietică refractari la schimbare, respingerea unor reforme, precum cea a sistemului de mobilizare dominat în prezent de practici de mobilizare forţată, sau incapacitatea de a se adapta rolului esenţial pe care dronele au ajuns să-l joace în războiul cu Rusia.

Fedorov a subliniat că el şi generalul Sîrski au concepţii incompatibile şi că i-a cerut lui Zelenski să-l demită pe comandantul-şef al armatei, solicitare pe care preşedintele a respins-o.

Fostul ministru a mai spus la conferinţa de presă - în timpul căreia a primit sprijinul mai multor deputaţi critici faţă de Zelenski - că preşedintele i-a oferit funcţia de consilier al său ca alternativă la cea de ministru al apărării, dar a refuzat propunerea.

De partea sa, generalul Sîrski şi-a apărat activitatea, într-un mesaj pe Telegram.

„Trebuie să ne concentrăm asupra războiului şi asupra unei strategii eficiente care să dea rezultate tangibile”, a subliniat comandantul-şef al armatei ucrainene.

Editor : C.L.B.

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