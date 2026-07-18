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Video Momentul exploziei de la Monaco, făcut public de procurorii ucraineni. Doi suspecți au fost arestați

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Captură foto din video pe contul de Instagram anadoluagency
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Din articol
Procurorii: A fost recuperată o probă-cheie Omul de afaceri şi familia sa au supravieţuit

Parchetul ucrainean a făcut publică vineri o înregistrare video care arată momentul exploziei în atentatul cu bombă care i-a vizat pe un om de afaceri ucrainean şi familia lui la Monaco.

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O ucraineancă în vârstă de 39 de ani, suspectată că a plantat dispozitivul exploziv, a fost găsită moartă, împuşcată în cap cu mai multe gloanţe, lângă Kiev la câteva zile după atentat, transmite AFP preluată de Agerpres.

Anastasia Berezovska fusese dată în căutare prin Interpol de autorităţile din Monaco sub acuzaţiile de tentativă de omor, amplasarea unui dispozitiv exploziv într-un loc public cu intenţie criminală şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.

Doi suspecţi – un fost ofiţer de poliţie şi un ofiţer activ al Direcţiei Principale de Informaţii (GUR) a Ministerului ucrainean al Apărării – au fost arestaţi la scurt timp, fiind acuzaţi de uciderea Anastasiei Berezovska.

Ukrainian Court Detains Alleged Killers of Monaco Bomb Attack Suspect
Ofițerul HUR Vladîslav Reut, suspect în uciderea Anastasiei Berezovska, a fost arestat preventiv pentru 60 de zile, fără drept de cauțiune. Foto: Profimedia Images
Ukrainian Court Detains Alleged Killers of Monaco Bomb Attack Suspect
Fostul ofițer SBU Vitalii Jîkovîci, suspect în uciderea Anastasiei Berezovska, a fost arestat preventiv pentru 60 de zile, fără drept de cauțiune. Foto: Profimedia Images

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Procurorii: A fost recuperată o probă-cheie

Procurorul general ucrainean, Ruslan Kravcenko, a anunţat vineri că anchetatorii au „recuperat una dintre probele cheie pe care suspecţii încercaseră să le distrugă”.

„Este vorba despre o înregistrare video provenită de la o cameră de supraveghere (...) instalată în prealabil în apropierea locului crimei pentru a se asigura că respectivul contract a fost executat”, a adăugat procurorul general.

În înregistrarea de 40 de secunde postată pe Telegram de Kravcenko, poate fi văzută o persoană depunând o geantă în faţa uşii de intrare a unui imobil, apoi plecând, şi o explozie având loc imediat în acel loc.

Imaginile arată un bărbat, o femeie şi un adolescent sosind de pe stradă în faţa uşii chiar în momentul producerii exploziei.

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Omul de afaceri şi familia sa au supravieţuit

Pe 29 iunie, Vadim Ermolaev, un foarte bogat om de afaceri în vârstă de 58 de ani, originar din Ucraina şi deţinând cetăţenie cipriotă, partenera sa de viaţă şi fiul lor în vârstă de 13 ani au fost grav răniţi în holul imobilului unde locuiau de un dispozitiv exploziv detonat de la distanţă.

Toate cele trei victime au supravieţuit şi se află în spital cu răni de diferite grade.

Acest atentat a venit ca un trăsnet pentru Monaco, un microstat mediteranean ultra-securizat de 2 km² şi 40.000 de locuitori, în majoritatea lor oameni foarte bogaţi de diferite cetăţenii.

Editor : Ana Petrescu

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