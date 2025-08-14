Live TV

Peste 30 de oameni au fost arestați pentru provocarea incendiilor devastatoare din Spania

incendiu spania
Incendiu Spania Sursa foto: Profimedia Images

Garda civilă spaniolă a anunţat joi că a arestat cel puţin patru persoane responsabile de incendii forestiere, dintre care trei în Castilia şi León, numărul arestărilor legate de incendiile care devastează ţara de la începutul verii ajungând astfel la circa 30, informează AFP și Agerpres.

Un bărbat a fost arestat marţi, bănuit că este autorul unui incendiu voluntar care a devastat în total 2.200 de hectare în teritoriile municipale Cuevas del Valle, Mombeltran şi El Arenal din Castilia şi León, o regiune din nord-vest unde aproape 40.000 de hectare au fost devorate deja de flăcări, a precizat garda civilă într-un comunicat.

Joi dimineaţă, un alt bărbat a fost de asemenea arestat, suspectat că este la orginea "unui incendiu criminal prin neglijenţă şi care a afectat circa 3.000 de hectare în localităţile Puercas de Aliste - Gallegos del Rio'', în aceeaşi regiune.

Miercuri, un alt suspect a fost arestat, ''bănuit că este autorul unui incendiu criminal prin imprudenţă'' la Filiel-Lucillo, un incendiu care a devastat două hectare de teren.

Cu câteva ore mai devreme, garda civilă anunţase arestarea unui individ ''pentru o serie de incendii forestiere'', şase în total, în intervalul 19 iulie - 3 august, în apropiere de Malaga, în sudul ţării.

''Unele dintre aceste incendii au fost declanşate foarte aproape de locuinţe'', se mai spune în comunicat, şi au provocat distrugerea a patru hectare de teren.

Miercuri, ministrul de Interne spaniol a amintit, cu prilejul unui interviu difuzat de radio Rac 1, că, de la începutul verii, 25 de persoane au fost arestate pentru provocarea unor incendii, subliniind că un ''număr important'' dintre acestea sunt intenţionate, în timp ce altele sunt rezultatul unor acţiuni imprudente.

Regiunea Castilia şi León este devastată de flăcări de mai multe zile, iar doi voluntari şi-au pierdut viaţa încercând să stingă focul.

Potrivit Sistemului european de informare pe tema incendiilor forestiere (EFFIS), incendiul care face ravagii în Castilia şi Leon a mistuit deja peste 37.000 de hectare de duminică.

