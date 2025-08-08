Live TV

Peste un milion de migranți fără acte au plecat voluntar din SUA de la începutul mandatului lui Donald Trump

O femeie își arată actele agenților federali după ce a ieșit de la o ședință a instanței pentru imigrație, la clădirea federală Jacob K. Javitz, pe 7 august 2025, în New York / Profimedia Images

Peste un milion de migranţi fără documente au părăsit SUA din proprie iniţiativă, de când preşedintele Donald Trump a preluat mandatul, a anunțat secretarul pentru Securitate internă Kristi Noem, care a adăugat că „niciun străin ilegal” nu a intrat în țară în ultimele trei luni.

Noem a mai spus că sute de mii de „străini ilegali cu antecedente penale” au fost arestaţi din ianuarie şi că „niciun străin ilegal” nu a intrat în ţară în ultimele trei luni, transmite AFP preluată de News.ro.

„(Aceasta) este prima dată în istoria acestei naţiuni când vedem un astfel de nivel de securitate la graniţele ţării noastre”, a declarat ea într-o conferinţă de presă la Chicago.

„Priorităţile noastre principale au fost următoarele două: securizarea graniţelor şi arestarea criminalilor periculoşi. Am lucrat la eliminarea din ţara noastră a străinilor ilegali periculoşi – criminali, violatori, traficanţi de droguri, traficanţi de persoane”, a mai spus ea.

Noem a precizat că mii de migranţi s-au „auto-deportat” folosind o aplicaţie creată de Departamentul Securităţii Interne.

„Dar ştim, de asemenea, că sute de mii de oameni au plecat de bunăvoie, fără a utiliza un program guvernamental în acest sens. Credem că peste un milion de oameni s-au întors acasă de bunăvoie de când am început această administraţie”, a explicat ea.

Trump a promis în timpul campaniei sale pentru Casa Albă că va deporta milioane de migranţi fără documente şi a luat măsuri pentru a extinde semnificativ agenţia federală responsabilă în principal de acest lucru, Immigration and Customs Enforcement (ICE).

„Preşedintele Trump ne-a alocat resursele necesare pentru a angaja 10.000 de noi ofiţeri ICE”, a declarat Noem.

„Am deschis procesul de recrutare de mai puţin de o săptămână şi avem deja peste 80.000 de candidaţi pentru aceste posturi”, a completat ea.

Noem a criticat dur, în cadrul conferinţei de presă, oficialii din Illinois şi din alte state conduse de democraţi, acuzându-i că „obstrucţionează” eforturile federale de a-i expulza pe migranţii fără documente.

