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Donald Trump, în rolul regelui Rock and Roll-ului într-o imagine generată cu AI: „O insultă la adresa celor care l-au iubit pe Elvis”

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trump - elvis presley
Foto: Truth Social/Donald J. Trump
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Între sâmbătă și duminică, președintele american Donald Trump a publicat aproximativ 40 de postări pe platforma sa Truth Social, majoritatea conținutului fiind reprezentat de imagini generate de inteligența artificială, relatează Euronews.

Ultima sa serie de imagini generate cu AI a inclus o hartă pe care Venezuela apărea acoperită de un steag al SUA, cu legenda „Al 51-lea stat”, precum și chipul lui Trump deasupra Groenlandei, cu descrierea: „Bună, Groenlanda!”.

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Noua imagine generată de inteligența artificială distribuită de liderul american a stârnit furia iubitorilor de muzică din întreaga lume.

Liderul de la Casa Albă s-a prezentat drept nimeni altul decât Regele Rock and Roll-ului. În fotografie, el este înfățișat ca Elvis Presley, purtând o ținută inspirată de salopeta cu paiete pe care artistul a purtat-o în timpul filmărilor concertului Aloha from Hawaii din 1973.

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Nu este prima dată când Elvis îi vine în minte, întrucât Trump a afirmat că este mai mare decât Regele la începutul acestui an, când s-a oferit să cânte la „Freedom 250” de la Great American State Fair, după ce majoritatea artiștilor s-au retras.

El scria la acea vreme: „Mă gândesc să-l aduc pe cel mai mare star din lume, omul care atrage un public mult mai numeros decât Elvis în perioada de glorie, și o face fără chitară, omul care iubește țara noastră mai mult decât oricine altcineva și omul despre care unii spun că este cel mai mare președinte din istorie, DONALD J. TRUMP, pentru a-i înlocui pe acești «artiști» de mâna a treia, plătiți exorbitant, și pentru a ține un discurs important, mobilizând țara spre progres, așa cum am făcut eu încă de când am devenit președinte!”.

Un utilizator al rețelelor sociale a afirmat: „Singurul lucru pe care Trump și Elvis îl au în comun este înclinația lor către fete minore” – o referire atât la dosarele Epstein, cât și la faptul că Elvis Presley a cunoscut-o pe soția sa, Priscilla Beaulieu, când aceasta avea doar 14 ani. El avea 24 de ani la momentul respectiv.

Cea mai recentă aluzie a lui Trump la Elvis a stârnit reacții aprinse pe rețelele sociale.

Un utilizator a afirmat că imaginea lui Trump în rolul lui Elvis „este o insultă la adresa tuturor celor care l-au iubit pe Elvis”, în timp ce altul a comentat: „Trump tot repetă că America a fost cândva de râsul lumii, dar acum că el este președinte, țara nu a fost niciodată mai respectată. Ca australian, pot confirma 100% că Donald Trump este de râsul lumii aici”.

Un alt utilizator a scris că „Spre deosebire de Trump, Elvis a servit cu adevărat națiunea noastră cu onoare, distincție și rock and roll”, iar un alt utilizator a adăugat: „Nu doar că tânjește după lumina reflectoarelor, ci se crede chiar Elvis în perioada de glorie. Ego-ul lui a depășit orice limită”.

Un motiv de îngrijorare pentru unii dintre criticii lui Trump a fost intenția sa repetată de a candida pentru un al treilea mandat, în ciuda celui de-al 22-lea amendament al Constituției SUA, care prevede că „nicio persoană nu poate fi aleasă în funcția de președinte de mai mult de două ori”.

Liderul SUA a declarat recent, în cadrul unui interviu acordat Real America's Voice, că „i-ar plăcea să fie următorul președinte”, un comentariu care vine în completarea unei serii de imagini pe care le-a postat săptămâna trecută, în care apare purtând șepci cu inscripția „Trump 2028”.

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Editor : A.M.G.

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