Poliţia din Berlin lansează un controversat proiect de supraveghere cu inteligenţa artificială „spaţială”. Cum funcționează

Poliţia din Berlin a lansat joi un controversat proiect de supraveghere bazat pe inteligenţa artificială în zonele cu rată ridicată a criminalităţii din capitala Germaniei, în ciuda unei opoziţii semnificative, în special din cercurile politice, relatează AFP și Agerpres.

Nu este vorba de recunoaştere facială, ci mai degrabă o „AI spaţială” care analizează mişcările pentru a detecta potenţiale infracţiuni şi a le distinge de alte activităţi inofensive, a explicat poliţia într-un comunicat.

Camerele vor fi conectate la ecrane inactive sau goale, care vor afişa informaţii doar atunci când AI declanşează un semnal.

Acest sistem va putea, de exemplu, „să recunoască dacă cineva a căzut sau dacă a fost lovită o minge de fotbal”, eliminând astfel alarmele false, a declarat aceeaşi sursă.

Cu toate acestea, „situaţiile violente şi actele de vandalism” pot fi „identificate automat şi raportate unui ofiţer de poliţie”, care va decide apoi dacă va lua măsuri, a continuat poliţia.

Zonele sensibile, cum ar fi intrările în clădiri, trebuie făcute de nerecunoscut pentru a respecta legile stricte germane privind protecţia datelor.

Şefa poliţiei din Berlin, Barbara Slowik Meisel, a justificat acest proiect prin necesitatea de a garanta un „nivel ridicat de securitate” în contextul unui număr tot mai mare de apeluri şi al „resurselor umane limitate”.

„Numai prin utilizarea tehnologiilor moderne vom putea asigura protecţia locuitorilor oraşului în viitor”, a afirmat această juristă de profesie.

În ciuda asigurărilor date, proiectul se confruntă cu opoziţia celor care se tem de supravegherea excesivă a statului.

Printre critici se numără partidul radical de stânga Die Linke, care a câştigat alegerile de duminică din capitală, şi ecologiştii, care au depus împreună o contestaţie în justiţie împotriva legii ce autorizează proiectul.

La sfârşitul lunii august, aceştia şi-au exprimat temerile cu privire la crearea unei „mega-bază de date” care ar putea „spulbera toate limitele statului de drept”.

După o fază de instalare şi configurare de aproximativ patru săptămâni pentru camere, proiectul pilot va începe să fie testat în cartierul multicultural supranumit "Kotti", cunoscut pentru viaţa de noapte şi traficul de droguri.

Poliţia intenţionează apoi să extindă sistemul şi în alte cartiere pe care le-au desemnat drept „zone cu criminalitate ridicată”.

Editor : A.P.